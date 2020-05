Lequio a Álex: "Es el mayor honor ser tu padre"

Alessandro Lequio está sumido en un profundo duelo. El padre de Álex ha reaparecido en su cuenta de Twitter, donde ha escrito un mensaje dedicando unas palabras a su hijo : "Te sacaré del peligro, pero mientras tanto recuerda que eres y siempre serás mi luz y mi centro. Es el mayor honor ser tu padre. Dios te bendiga Álex".



Ok Àlex got this... i'll take you out of the woods, but meanwhile remember that you are and will always be my light and my center. Untill the last bullit. It's the biggest honor to be your father.God bless you Àlex

„ Alessandro Lequio SR (@LequioA) May 14, 2020



El colaborador de El programa de Ana Rosa siempre se ha mantenido al lado de su hijo en su batalla contra la enfermedad. Cuando el joven comenzó su tratamiento en Nueva York, donde estuvo seis meses, Lequio visitó con frecuencia la ciudad para seguir la evolución del joven. Lo mismo hizo en esta última etapa, cuando se instaló en Ciudad Condal junto a Ana Obregón para acompañarle en su nuevo tratamiento, que se le aplicó en la Clínica Quirón de Barcelona.