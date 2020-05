Lejos de la inmunidad de rebaño

Solo el 1,75% de la población de Canarias tiene anticuerpos frente al SARS-CoV-2, según los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia de España. Esto indica que el Archipiélago está lejos de lograr la inmunidad de rebaño que según diversos informes debería estar sobre el 60% para garantizar un freno natural de los contagios. El jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García Rojas, asegura que en las Islas "no habrá inmunidad de grupo hasta que no llegue una vacuna". ¿Esto es malo? "No, ya que si hubiéramos tenido un mayor número de inmunizados hubiera implicado tener un mayor número de muertos y más ingresados en UCI. Si se extrapolan los datos, para llegar a que el 60% de los habitantes de las Islas tuvieran anticuerpos, podría haberse llegado a los 5.000 muertos", explica Rojas.