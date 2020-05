Gonzalo Medina: "Asinca pone en valor una industria canaria sostenible"

En el año 1978 se constituyó la Asociación Industrial de Canarias, Asinca, con el fin primordial de representar, gestionar y defender los intereses de las empresas asociadas y promover e impulsar la producción industrial en las Islas Canarias. Su ámbito territorial se circunscribe al Archipiélago canario, disponiendo de dos sedes en cada una de las capitales de las provincias canarias.



¿Qué funciones realiza Asinca al servicio de sus asociados ?

Asinca representa al sector industrial, con la peculiaridad de que somos una asociación que representa a diferentes ramas dentro de la industria, un sector que tiene un peso en torno al 7,3% del PIB y engloba cerca de 40.000 empleos y a más de 5.000 empresas. Asinca lo que hace es un trabajo ordenado de defensa del sector, argumentando con criterios técnicos las necesidades de los asociados frente al gobierno y otras instituciones. La situación de la asociación es la de un trabajo ordenado, reputado también, porque hay un equipo técnico que de forma rigurosa argumenta las necesidades del sector y es una voz cualificada para hablar en nombre de la industria.

En un territorio como Canarias con sus particularidades de división provincial, insularidad y lejanía ¿es importante estar asociado?

Una peculiaridad de Asinca es que es una asociación regional desde su fundación. Asinca siempre tuvo perspectiva de región, defiende a empresas de todas las islas, atendiendo a la vez el carácter singular que tienen las industrias localizadas en las distintas islas. Desde nuestra Asociación fomentamos el tejido productivo de todas las islas, y prestamos especialmente atención a las islas no capitalinas, pues sin duda tienen unas condiciones menos favorables para poder competir en el mercado regional y en el exterior, por los efectos de la doble insularidad. Sin embargo creemos que las industrias de las islas no capitalinas elaboran unos productos de la máxima excelencia y calidad, y promueven un desarrollo cohesionado e integrador en dichas islas. Asinca tiene entre su tejido asociativo empresas industriales de todos los sectores de actividad, y de todos los tamaños, tanto pequeñas, medianas, como grandes empresas, lo que nos proporciona una visión de la industria amplia, por lo que Asinca representa a todas las industrias por igual.

¿Qué beneificios tienen para los asociados las campañas que se realizan desde Asinca?

Elaborado en Canarias es una marca paraguas de Asinca, que la usan diferentes industrias, asociados y usuarios. Es esta una campaña de comunicación del valor de la producción local, de los empleos que crea la industria, de la variedad de nuestros productos y su sostenibilidad, pero además de este tipo de campañas está el apoyo técnico que da Asinca a los asociados en cualquier materia que tenga que ver con su relación con la administración o con cualquier tipo de entidad.

¿Qué acciones concretas desarrolla Asinca ante las necesidades que pueden experimentar sus asociados?

En Asinca hay diferentes tipos de acciones, de componente técnico, que son las que tienen que ver con los riesgos laborales, con el tema de las subvenciones y compensaciones y con el tema de adaptación a la nueva normativa en todas las áreas, también todo lo que tiene que ver con medio ambiente y sostenibilidad, entonces digamos que Asinca da un soporte completo y global a todas las industrias en todas esas materias. Hacemos jornadas que tienen que ver con la innovación, la digitalización. Podemos afirmar que Asinca lo que trata es de ser un poco la luz larga de las principales tendencias económicas que tenemos para que las industrias tengan esa visión de la asociación, de cuales son los pasos que tiene que dar y los deberes que tiene que hacer cada empresa para estar al día.

¿Qué beneficios aporta el tejido industrial del archipiéalgo a la sociedad canaria?

Desde el punto de vista de la asociación, Asinca trabaja hacia adentro, trabaja hacia sus asociados y también hacia las instituciones. Desde este punto de vista, la marca Elaborado en Canarias es una campaña que quiere llegar al consumidor, ahí lo que tratamos de captar es la atención de los canarios hacia la producción local, tratamos de explicar las ventajas que tiene todo lo producido localmente frente a lo que viene de fuera, de la generación de empleo, la riqueza que se vuelve a distribuir entre los canarios y también la sostenibilidad, todo lo que se elabora en Canarias tiene una menor emisión de huella de carbono, algo que hoy en día es una obligación de todas las empresas, pues también la producción local tiene esa ventaja, tiene menos emisiones y genera menos huella de carbono que lo que viene de fuera, todo eso añadido a todos los valores ya comentados de creación de empleo, frescura o diversidad. Además la industria tiene un valor añadido, digamos que es el sector que mayor retribución da a sus empleados, mayor cualificación y también tiene un componente fijo mayor que otros sectores, todo aquello que hace crecer la industria hace que tengamos una Canarias mas cohesionada, con menos diferencias, que suban los salarios promedio y yo creo que la industria en cualquier economía es una necesidad, así lo entiende Europa, también lo entienden así en nuestro país y se entiende también en Canarias por parte del gobierno.

¿Qué dificulades añadidas puede tener la industria en Canarias que no tiene en otras regiones?

Ser industrial en las Islas Canarias es mucho más complicado que en un mercado mayor, digamos que una industria tiene un compomente fijo de sus inversiones y necesita un tamaño de mercado para desarrollar su actividad y generar recursos, Canarias es una región ultraperiférica, tenemos desventajas estructurales que tiene que ver con la lejanía, el acceso a las materias primas y el tamaño del mercado, es por esto que es más difícil ser industrial en Canarias que en el resto del país, por eso existen esas compensaciones desde el punto de vista de nuestro REF a la industria y digamos que son una necesidad que tiene este sector para poder sobrevivir. En cuanto a las dificultades si nos referimos a lo que es el cambio climático y la sostenibilidad, cuestiones que están de plena actualidad, la industria es uno de los sectores más regulados que está, tenemos normativas de emisiones de todo tipo y las industrias se vienen adaptando a todos esos cambios, lo que se llama la transición justa porque es verdad que estamos buscando un planeta mejor, hay una normativa de cumplimiento obligado por las industrias y estas se están adaptando, quizás seamos unos de los sectores más avanzados en esa materia y también es verdad que la industria que tenemos en Canarias no es una industria pesada, no tenemos petroquímica, son en su mayor parte manufactureras y las emisiones que tiene la industria no son tan relevantes como pueden ser en otros lugares, por lo tanto creo que se están dando los pasos, se están tomando medidas y estamos adaptándonos y participando en los debates y los diálogos que hay con el gobierno para lo que será la Ley de Cambio Climático de Canarias.