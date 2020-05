Álvaro Domínguez-Gil: "Las mascarillas defectuosas acabarán en los mercadillos"

Álvaro Domínguez-Gil Hurlé es doctor en Farmacia y experto conocedor de un mundo en el que las falsificaciones, advierte, están a la orden del día. Es lo que ocurre hoy en un contexto de alta y urgente demanda internacional y alerta de que las cosas se están haciendo "muy mal".

¿Por qué España compra material defectuoso?

El motivo principal es que recurre a mercados con ofertas a precios muy bajos. Como no es el cometido del Estado, quienes hacen de intermediarios, carentes de toda garantía profesional en este tipo de comercios hacen la transacción sin tener en cuenta las garantías profesionales, los estándares de calidad requeridos. No se ha querido utilizar el canal habitual de fabricación y distribución de estos productos, con los estándares de calidad sanitaria que se requieren, cuando al principio estábamos en condiciones de aprovisionarnos suficientemente. Y desde el principio no se quiso rectificar.

¿Estamos abriendo el mercado negro de productos como las mascarillas?

Puede que sí. Estas mascarillas defectuosas que se pusieron en circulación son el más claro ejemplo. Yo no creo que las vayan a destruir. Se guardarán en cualquier hangar a la espera de otra vía comercial, que no tenga ningún tipo de control, por lo que no es difícil imaginar los lugares donde acabarán en el futuro, como internet o mercadillos en los que pueden ponerse a la venta sin que nadie lo vigile, y quizá todavía a precio inferior, lo que facilitará su encuentro con un consumidor todavía más desprevenido. Un precio de venta adecuado y adaptado a las empresas españolas hace que no falte material sanitario con sus sellos de calidad correspondientes. Esta situación no tendría que parecerse a la Ley Seca americana como está ocurriendo; esto es un problema de salud física, lo primero, y económica también, pues las empresas españolas no se sentirían perjudicadas.

¿ Hasta qué punto se está poniendo en riesgo la salud de los españoles?

Esta situación no se podía prever desde luego en el mes de diciembre. Quedaba todo muy lejos para el común andante, pero no para unos expertos con toda la información del mundo a su alcance y, lo que es peor, encima de su mesa. No se le dio la importancia , o no se quiso dar la importancia y el costo que iba a tener todo eso para la salud. En la mente de todos los ciudadanos está la frasecita de que esto no será mas que una gripe. Al quitar importancia, los ciudadanos tardaron en reaccionar porque... ¿cómo de una gripe pasamos a tener que estar confinados en casa, con tantísimos muertos desde el primer día?

A su juicio, ¿qué se debería haber hecho?

Desde el primer instante una correcta y puntual información, así como el hecho de contar con la mayor cantidad de material tan sencillo como geles virucidas, mascarillas y guantes, algo que hubiese contribuido a paliar la terrible propagación del contagio. Hay que tener en cuenta que ni los dirigentes tenían claro la diferenciación de las mascarillas. La información era mascarillas caras y mascarillas baratas, creando gran confusión en el usuario.