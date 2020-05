Ser agricultor parece un trabajo fácil, pero en realidad necesita de paciencia, técnica y constancia para que el esfuerzo invertido se convierta en grandes frutos literalmente. No obstante, a veces la naturaleza es caprichosa y si es que no es que no. Esto es lo que le ha pasado a un padre y su hijo después de sembrar zanahorias hace ocho meses.



Las zanahorias son hortalizas fáciles de adquirir, fáciles de sembrar y fáciles de cuidar, pero a veces las cosas no salen como deseamos o esperamos que salgan. Según publicaba un usuario en las redes sociales, su padre y él sembraron zanahorias hace ocho meses en el huerto familiar. Los dos esperaban tener una gran cosecha, así que le dijeron a su madre que no comprara zanahorias en el mercado.



La sorpresa ha sido mayúscula cuando después de ocho meses de riego y de cuidar las plantas, al arrancarlas han obtenido minizanahorias que no tienen mucha utilidad. Las risas han sido generalizas en Twitter después de ver la foto de una de las zanahorias que han sacado. La misma tiene más tallo que zanahoria y por lo tanto no sirve para comer, a no ser que tengas trescientas o cuatrocientas de ellas.





plante con mi padre zanahorias hace 8 meses o asi y hoy mi madre dice cogelas bueno pues mi madre no a comprao zanahorias porque ibamos a dacar un monton. adjunto foto de la cosecha pic.twitter.com/szUdfF2vzq — The Rage (@RVGE_ANUBIS) May 13, 2020