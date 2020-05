Los contagios se reducen a la mitad cada nueve días

El número de contagios nuevos que contabiliza el Archipiélago diariamente se reduce a la mitad cada nueve días. En el día de ayer, tan solo se constataron 3 casos más, lo que suma 2.271 contagios totales de Covid-19 en el Archipiélago, lo que sigue mostrando una tendencia decreciente de la epidemia en Canarias. Hace ya 12 días que Canarias no suma más de 10 casos diarios a su estadística.

Los datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) relacionados con la evolución de la pandemia muestran que en Canarias el número de casos nuevos constatados se reduce con mayor rapidez que en el conjunto nacional, donde la media está en 11 días. Como en las Islas, también se reducen los casos en una media de 9 días o menos en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura, Murcia, País Vasco y La Rioja.

Bajada en picado de la curva. Mientras, el número de altas sigue creciendo, lo que está permitiendo reducir el número de casos activos a una velocidad mucho mayor que la que se había descrito en semanas anteriores. En la jornada de ayer se sumaron 19 nuevas altas, hasta 1.475, lo que redujo el número de casos activos hasta 645. El descenso de la curva epidémica, que comenzó en la cuarta semana de confinamiento, ha empezado a rebajarse en picado a una m edia del 5,1% diario durante lo que llevamos de semana, lo que significa casi un 3% más que en semanas previas.

Fallecidos a cuentagotas. Los fallecidos en Canarias, por su parte, crecen al menor ritmo diario de las últimas semanas. En esta semana -la nueve desde que se decretara el estado de alarma- los fallecimientos han crecido a un ritmo de 0,4%, y tan solo se han constatado dos fallecimientos. Si nos remontamos a los últimos diez días, se han dado 11 casos de víctimas mortales por la Covid-19. Del total de muertos, que ayer se situaba en 151, 103, es decir, el 70% eran residentes en Tenerife. Otros 36 eran residentes en la isla de Gran Canaria, 6 en La Palma y 6 en Lanzarote. El 83% de los fallecidos tenía patologías previas.

Las UCI se vacían. En las unidades de cuidados intensivos canarias, por las que han pasado ya 178 pacientes, solo quedan 17 pacientes, 13 de ellos en Tenerife. La Palma, La Gomera y el Hierro no tiene casos en UCI. Lanzarote tiene dos pacientes críticos y en Gran Canaria y Fuerteventura hay uno en cada isla. Otras 56 personas se encuentran hospitalizadas en planta, 40 en Tenerife, 10 en Gran Canaria, 4 en Lanzarote y 2 en La Palma. El resto de personas contagiadas se encuentra guardando cuarentena en sus domicilios. Concretamente son 587, y ocho de cada diez se encuentran en Tenerife. Fuerteventura, La Gomera y El Hierro no tienen ningún caso en seguimiento en domicilio.

Una persona vuelve a contagiar a otra. El número reproductivo básico del virus (R0) ha superado el 1, que es el límite impuesto para determinar si la epidemia está en fase creciente o decreciente. Este número, que se situó ayer en 1,03, y que ha aumentado unos días después del alivio de las medidas de confinamiento y el paso a la fase I, en principio no puede ser relacionado con esta situación porque se trata del comienzo de una tendencia que la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias está estudiando. Según la Consejería de Sanidad, esta situación puede haberse dado debido a la sensibilidad que adquiere la R0 "cuando te mueves en cifras bajas". En este sentido, Sanidad explicó que "pocos casos pueden producir un pico, lo importante es ver la tendencia, y procurar no subir del uno". Como explicó, este pico puede estar relacionado con el efecto fin de semana y la acumulación posterior de casos al notificarse todos de golpe. No obstante, confirmó que "hay que estar pendiente de él" para combrobar cómo evoluciona la tendencia.

6.000 personas participan en el estudio serológico. La Consejería de Sanidad ha tomado muestras mediante test rápidos a un total de 6.301 personas durante la primera oleada de la Encuesta sero-epidemiológica de la infección por el virus SARS-CoV-2 en España, puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para conocer mejor las características de la pandemia de Covid-19 en España y cómo está afectando a la salud de la población. En esta primera ronda se logró contactar con el 100% de los 3.168 hogares seleccionados, algunos de los cuales han tenido que ser descartados por errores censales en la muestra seleccionada inicialmente por el INE. Las 6.301 personas residentes en Canarias que accedieron a participar en esta primera ronda suponen alrededor del 65% de las más de 9.000 seleccionadas, lo que supera la muestra representativa establecida por el Ministerio de Sanidad en el 60%.

El número de sanitarios contagiados se estanca en 586. Tras prácticamente haber finalizado el cribado masivo a los profesionales sanitarios -empujado por la dispensación y uso de una serie de mascarillas que no protegían a los profesionales-, el número de contagios se ha quedado en 586. El número no ha variado desde el pasado 5 de mayo. Esta cifra finalmente supone el 25% del total de contagiados a día de hoy en las Islas y el 1,89% del total de sanitarios que conforman el Servicio Canario de la Salud (SCS). En total se han realizado 48.545 test a estos trabajadores tanto del Servicio Canario de la Salud (SCS) como de residencias de ancianos, lo que significa que la mitad de los test de PCR realizados en el Archipiélago han recaído en el personal sanitario y sociosanitario.

La fase I requiere mantener las medidas. La Consejería de Sanidad, ante el comienzo de la fase I en todas las Islas, remarcó la importancia de mantener las medidas de seguridad para evitar posibles contagios por el coronavirus Covid-19. Como insistió la Administración sanitaria, "siendo fundamental" la higiene de manos, en caso de tos realizarlo en un pañuelo desechable o en el antebrazo, mantener la distancia física de seguridad, de al menos metro y medio, con las personas con las que no se convive a diario; así como el uso de mascarilla cuando no es posible garantizar la distancia como, por ejemplo, al utilizar el transporte público.