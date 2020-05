Las universidades defienden grabar los exámenes como garantía para el alumno

La red de universidades españolas ha emitido una serie de consejos para alumnos y profesores de cara a los exámenes que se sucederán durante las próximas semanas. Mientras que la Universidad de La Laguna (ULL) recomienda a sus docentes realizar una evaluación continua, para evaluar este curso académico, Crue Universidades Españolas incide en la necesidad de realizar grabaciones en el caso de los exámenes orales pero alerta de que estos deben respetar la intimidad de los estudiantes.

La asociación sin ánimo de lucro ha emitido un informe sobre el impacto normativo de los procedimientos de evaluación online que se hacen indispensables en las próximas semanas para poder finalizar el presente curso. De este modo, la organización de universidades pretende resolver las dudas sobre la protección de datos y garantizar los derechos de los estudiantes, que tendrán que realizar los exámenes desde sus hogares.

Crue Universidades Españolas reconoce en primer lugar las dificultades que presenta la realización de exámenes desde casa, puesto que son muchos los métedos que pueden emplear los alumnos para copiar. No obstante, la asociación desaconseja al profesorado obligar al estudiante a contratar servicios con una entidad privada para poder superar la evaluación; ni realizar una invasión en una esfera muy personal del alumno con la utilización de su teléfono móvil. Por otro lado, tampoco recomienda el abuso en la utilización del correo electrónico. En todo caso, este documento hace hincapié en la necesidad de informar con la suficiente antelación a los alumnos sobre los métodos de evaluación que se van a poner en marcha en las próximas semanas para poder realizar los exámenes del segundo cuatrimestre de manera adecuada.



Aspectos en común



Por su parte, la ULL ha informado a sus alumnos de que, aunque cada profesor detallará el sistema de evaluación de sus asignaturas, todas ellas tendrán que tener algunos aspectos en común. En concreto, las fechas de los exámenes no cambiarán y se celebrarán los días en los que estaban previstos antes de que se declarara el estado de alarma sanitaria y diera comienzo la docencia virtual. Todos estos exámenes se realizarán en línea y, además, se recomienda una evaluación continua aunque cada alumno tendrá derecho a la evaluación final.

En cuanto al alumnado que ha de realizar durante este cuatrimestre sus trabajos de final de grado o de final de máster, la ULL informa que los estudiantes podrán presentarlos y defenderlos -siempre de manera pública y en línea- sin tener que haber superado antes las prácticas externas en empresas. Asimismo, el rectorado recuerda que los alumnos tienen derecho a conocer con la antelación suficiente los criterios de evaluación, así como los métodos o la plataforma que tendrán que emplear para la presentación y la defensa de sus proyectos.

En el caso del estudiantado que debía realizar durante estas semanas sus prácticas externas curriculares, si ya han sido realizado al menos el 50%, estas se completarán con actividades no presenciales. Si esas actividades no se puede realizar de manera telemática, se podrán hacer de manera voluntaria durante los próximos meses de junio, julio, agosto y septiembre. Por último, si el título que se obtiene con la realización de estas prácticas es habilitante, el alumno tendrá todo el año 2020 para realizarlas.

Las prácticas externas extracurriculares podrán realizarse de manera telemática y, si esto no fuera posible, se suspenderán temporalmente y se trasladarán a otro momento de este curso o del próximo. Por último, las prácticas de las asignaturas experimentales se sustituirán por actividades no presenciales y, si esto no fuera posible, se realizarán cuando lo situación así lo permita.