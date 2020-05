La preocupante imagen de Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados

Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del Gobierno, mostró este miércoles 6 de mayo una imagen muy preocupante en el Congreso de los Diputados durante el pleno para la cuarta prórroga del estado de alarma.



Arropada con una manta, hecha un ovillo y visiblemente alicaída, la Vicepresidenta parece que no termina de superar los coletazos del coronavirus. En marzo, Calvo dio positivo por coronavirus y su situación empeoró hasta el punto de tener que ser hospitalizada para revertir esta situación. Tras varios días en la Ruber Internacional, Carmen Calvo salió del hospital en teoría recuperada.





¿No hay plaza en la uci para Carmen Calvo? Estamos peor de lo que pensaba? #elEstadoDeAbuso pic.twitter.com/uyQoCqjas7 — ???????????? (@DNALaboratory20) May 6, 2020

Aparte del aspecto de Carmen Calvo en la cámara, me sorprende que no esté haciendo la cuarentena de 14 días que se supone que deben hacer los enfermos después de ser dados de alta (ella fue dada de alta el día 26).



— Juanma del Álamo (@jmdelalamo) May 6, 2020

Carmen Calvo en el Congreso como quien está ingresado en la Clínica Ruber Internacional pic.twitter.com/ZP5TQ7WJ49 — ? El Nene Confinado (@PatriotaNene) May 6, 2020

En cambio, estashacen teorizar sobre su situación. De hecho muchos twitteros se preguntan los motivos por los que Carmen Calvo no ha cumplido con la cuarentena de 14 días. Algo que se supone que todos los pacientes deben cumplir después de ser dados de alta.