Olivera: "El virus no está en la calle; ya no hay transmisión comunitaria"

Los buenos datos de Canarias parecen constatar que "el virus ya no está en la calle". Pero esto no exime a la Islas de irse preparando para evitar lo que el director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, ve el escenario más "terrorífico" para la economía: volver a confinar a los ciudadanos.

Al haber entrado en la fase 1 de la desescalada, La Graciosa, La Gomera y El Hierro han implantado controles de temperatura. En Formentera, en Baleares, se están haciendo test rápidos, ¿por qué no se ha optado aquí también por esa vía?

Yo no sé qué utilidad puede tener un test rápido ahora mismo para los movimientos dentro de Canarias. La IgM no es nada fiable, da falsos positivos, falsos negativos... La IgG señala la inmunidad y quién ha pasado la enfermedad. Por tanto, no sé qué utilidad puede tener esa información para resolver la cuestión que estamos tratando. No creo que sea un mecanismo útil. Además, tiene otro inconveniente. Cuando se establezca un estándar internacional para verificar cómo se van a hacer los viajes, qué criterios de seguridad sanitaria se van a implantar, lo que hagamos en Canarias a lo mejor no tiene nada que ver con lo que se establezca a nivel internacional. Sería un cambio de costumbres y procedimiento que generaría una nueva molestia. Además, ¿qué contagio va a haber si el virus no está circulando a nivel comunitario en Canarias? No vemos ningún motivo en el que este test tenga utilidad y no parece sensato dado la evolución de la epidemia en Canarias. Otra cosa será cuando abramos las fronteras, cuando lo hagamos habrá que determinar algún método que sea realmente fiable.

Por lo que dice, ¿cree, como afirmó ayer en RTVC, que el virus ya no está en la calle?

Sí, creo que ahora mismo no hay transmisión comunitaria.

Habla de la evolución de la epidemia en Canarias cuando hay mucha gente a la que no se les ha hecho PCR y que no se sabe si está contagiada. Lo que manejamos es una figura muy reducida porque solo se ha cribado a 59.135 personas.

Sí, pero los test rápidos la única información fiable que nos dan ahora es cuánta gente ha pasado la enfermedad. Eso no sirve para nada. Quien nos preocupa es quien tiene la carga viral.

Pero la fiabilidad de medir la temperatura es más o menos la misma.

También, desde luego. El tema es poder hacer un control. La temperatura es una pista, aunque no se trate de un método mucho mejor que el anterior. Ningún método actual nos da confianza con respecto a la movilidad para poder estar tranquilos. En el escenario actual los movimientos no son un problema en Canarias. El problema lo tendremos cuando tengamos que abrir las fronteras al exterior, al resto de España y al extranjero.

Tenemos este tiempo para prepararnos, ¿qué podemos hacer para que, cuando reactivemos el turismo exterior, no ocurra otro brote que nos obligue a quedarnos en casa?

Lo que tenemos que tener es la capacidad de identificación rápida de los casos y proceder al aislamiento. No hay otro elemento. Se establecerán una serie de requisitos y controles en frontera para poder volar y desplazarse a nivel global. Pero lógicamente siempre habrá casos que se escapen. Imaginemos que desarrollamos un test fiable y rápido que podamos utilizar para esto. Si un pasajero se contagia el día anterior, cuando le hagamos el test todavía no tendrá carga vírica para poder dar positivo, es inevitable que se escape. Por eso, la herramienta más útil para atajar esto es identificar con rapidez la existencia de cualquier caso sospechoso para validar sí o no el contagio y actuar para retenerlo.

¿Tenemos la disponibilidad de hacer esa detección temprana en Canarias ahora mismo?

Sí, desde luego. Ahora mismo estamos haciendo entre 3.000 y 4.000 test al día, por lo que no tendríamos problema para abordar todos los casos sospechosos. Pero lo importante no es solo tener la capacidad de hacer test sino también tener reforzada esa red de Atención Primaria para hacer frente a todas las casuísticas y situaciones que se pudieran dar.

La directriz del Ministerio de Sanidad no impone hacer PCR a toda la población, pero siendo tan reducido nuestro ámbito, ¿sería posible establecer un cribado poblacional con este método para conocer la tasa de contagio?

La PCR solo te sirve cuando tienes activo el virus, es decir, hacer una PCR hoy no quiere decir que no lo tengas mañana o pasado mañana. Por eso, hacer 2.150.000 PCR hoy no te sirve de nada, tendrías que hacerla todos los días para tener un control. Con los test rápidos pasa lo mismo. Se puede detectar a las personas que ya lo han pasado, pero tampoco sabemos el alcance de la inmunidad. Si lo supiéramos yo sería partidario de haber hecho test rápidos porque identificar la inmunidad, al menos en el ámbito sanitario, es muy útil. Sin embargo, no tenemos constancia de cuánto dura la inmunidad. Lo óptimo, razonable y lo único que parece sensato es tener capacidad para detectar rápidamente y aislar a casos positivos y eso habrá que hacer si queremos volver a tener una cierta normalidad. Ahora mismo no hay ninguna medida de protección que nos garantice que el virus no pueda circular.

Las PCR se han estado haciendo a centros sanitarios, sociosanitarios... ¿qué es lo siguiente?

Se va a iniciar el cribado en centro de atención a personas con discapacidad, que también es un colectivo especialmente vulnerable. En principio yo creo que, de ese modo, se habría cribado a los principales colectivos de riesgo y vulnerables.

Entiendo que también les ocupan las personas que están en la calle, sin hogar, ¿cómo lo están gestionando?

Esto se trata de una competencia municipal, por esta razón han habilitado espacios para acoger a estas personas durante el estado de alarma aunque no siempre han tenido éxito. En Las Palmas, el alcalde nos ha informado de que se han tenido que abrir distintos espacios, así como en el ámbito municipal de Santa Cruz. Se ha estado haciendo seguimiento y cuando se detecta algún síntoma, hemos actuado. Siempre estamos pendientes de casos singulares y de colectivos especialmente vulnerables y críticos cribados de forma masiva.

Hablan de habilitar camas de hoteles para poder cumplir el requisito del Ministerio de disponer de casi 8.000 camas de agudos, en caso de que se tuvieran que usar, ¿qué ocurriría en caso de que los hoteles estuvieran llenos?

Es una cuestión que lógicamente habrá que resolver. Tenemos que tener los espacios hoteleros siempre a disposición y al servicio de sanidad y la comunidad al tiempo que encontramos soluciones administrativas para que puedan funcionar con normalidad. En este sentido, contamos con los hoteles escuela, que dependen de la red de Canarias y pueden ponerse rápidamente a disposición de la necesidad que surja. En segundo lugar, contamos con numerosas cadenas hoteleras que podrían poner a disposición distintos hoteles para reubicar a los clientes si fuera necesario. Son elementos que habrá que resolver y buscar soluciones adecuadas a estas circunstancias. Lo que pretendemos es poder contar con hoteles que funcionen como tal y que, en el caso de que deban utilizarse como hoteles medicalizados para añadir estas camas, tengan la posibilidad de ponerse a disposición de la sanidad en 5 o 6 días.

En los últimos años ha habido problemas de suministro de fármacos importantes, están pensando ya en estrategias para hacerse con algunos fármacos en concreto por nuestra condición de isla y por que pudiera haber un desabastecimiento mundial.

La cuestión la tendremos que ver sobre qué. No podemos hacer stock de todos los medicamentos globales de todo tipo. En todo lo que tiene que ver con el Covid-19, el Ministerio ha impulsado una línea de trabajo para garantizar suministros y es un poco el garante de que todas las comunidades podamos tener suficientes. La comunidad autónoma sigue la red de suministro, hemos tenido problema con los suministros de reactivos de alguna casa comercial. Esperaremos más adelante para ver si hay algún problema, pero ahí estamos en manos de terceros.