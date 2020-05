Una vuelta al 'cole' con la mitad de alumnos y más docencia 'online'

Tras el anuncio de que el curso escolar 2019/2020 terminaría de manera online, el Ministerio de Educación estudia ahora cómo será el inicio del próximo año académico, a partir del mes de septiembre, para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. La ministra Isabel Celaá ha reconocido en una entrevista ofrecida a El Heraldo de Aragón que "si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad de alumnado en las aulas" y ya ha hecho llegar esta propuesta a todas las comunidades autónomas.

Canarias, al igual que el resto de autonomías, tiene ahora la capacidad de proponer modificaciones a esta propuesta o descolgarse por completo de ella. No obstante, fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, avanzaron ayer que ya estudian este plan para adaptarlo a las características del Archipiélago. Así, afirmaron conocer el planteamiento y no se mostraron del todo disconforme con él.

Asimismo, destacaron la necesidad de llegar a acuerdos con otras áreas de Gobierno -como Servicios Sociales- para asegurar que este protocolo se lleva a cabo con todas las garantías necesarias en lo referente a seguridad sanitaria y derechos sociales. A falta de anunciar por completo este proyecto de regreso a las aulas, el Ministerio de Educación adelanta que el plan de desescalada prevé que la vuelta a los colegios se produzca a mediados del mes de septiembre. No obstante, la fecha definitiva la establecerá cada comunidad autónoma ya que siempre son ellas las que fijan el inicio del curso y esta potestad se mantendrá aún en la situación actual excepcional ocasionada por la incidencia del coronavirus.

Algo que sí es seguro es que los alumnos regresarán a los centros educativos en grupos reducidos para evitar que se incumplan las medidas de seguridad y el distanciamiento social. De este modo, mientras la mitad de los estudiantes vuelve a las aulas en septiembre, el resto de compañeros permanecerán en casa para continuar con la docencia online.

La ministra de Educación avanzó en la entrevista estas medidas e indicó que "hasta que no tengamos una vacuna, la única herramienta para combatir al virus es el confinamiento. No podemos poner en riesgo todo lo avanzado. Si hablamos, por poner una cifra, de tres millones de niños en Primaria, que acuden al colegio acompañados por un adulto, imaginemos el movimiento que se produce. Además, si todos los niños acuden a la vez no podremos salvaguardar la distancia obligada".

La puesta en marcha de estas medidas para el curso 2020/2021 obligará a reorganizar el inicio de las clases. El Ministerio de Educación ha avanzado que ya se está trabajando con las comunidades autónomas para ver "de qué forma se pueden organizar las actividades educativas guardando las imprescindibles medidas de seguridad sanitaria". Además, tal y como ya se había anunciado, el inicio del curso escolar contará con un refuerzo de aquellos contenidos esenciales en los que no se ha podido profundizar durante el último trimestre del presente año académico debido a la situación de alarma sanitaria que se vive en la actualidad. En este sentido, a pesar de que la modificación del currículo es una competencia estatal, el Ministerio de Educación ha acordado que sean las comunidades autónomas las que realicen estos cambios para abordar el temario que ha quedado pendiente durante esta pandemia y que no ha dado tiempo de dar.