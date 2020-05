Abogados y procuradores de Canarias rechazan que deban trabajar en agosto

Los colegios de abogados y procuradores del Archipiélago se oponen de manera tajante a la medida del Gobierno del Estado que implica que los días 11 al 31 de agosto serán hábiles para letrados, procuradores y graduados sociales. En síntesis, las personas consultadas consideran que se trata de una propuesta "completamente ineficaz" para resolver un problema estructural en la Administración de Justicia, como es el de la falta de agilidad en la tramitación de una parte de los asuntos.

Problema estructural. El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, opina que "estamos muy en contra de este Real Decreto Ley, ya que va a resultar ineficaz completamente para lograr su objetivo de agilizar la Administración de Justicia; esta tiene una congestión que arrastra desde hace años y que no se arregla habilitando 20 días del mes de agosto, ya que se trata de un problema de carácter estructural". Según Niederleytner, en la práctica se van a tener que suspender muchos juicios que se puedan programar para dicho mes, por la falta de asistencia de testigos, entre ellos policías, peritos y, en algunos casos, hasta de las partes, ya que estarán de vacaciones o de permiso". En esa línea, reconoce que se trata de una iniciativa que puede calificarse de "efectista", pero sin eficacia.

Operadores esenciales. A juicio del decano de los abogados de Santa Cruz de Tenerife, el citado Real Decreto Ley impulsado por el Ministerio de Justicia pide que se respeten las vacaciones del personal judicial, "pero se olvida de otros operadores jurídicos esenciales, como somos los letrados, procuradores o graduados sociales". Este aspecto ya había sido planteado por parte del citado colegio profesional desde hace semanas en un comunicado.

Aspectos positivos. José Manuel Niederleytner apunta que la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez también incluye aspectos que resultan positivos, como son el nuevo procedimiento de familia y el poner "el contador a cero" de los plazos procesales; es decir, que los periodos para presentar documentación o para recurrir, por ejemplo, vuelvan a iniciarse una vez que finalice el estado de alarma, con independencia de que antes de que se aprobara el Real Decreto 463/2020 el 14 de marzo faltaran pocos días para que finalizaran.

No se tramitará nada. El decano del Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Rodríguez López, manifiesta que "no nos parece bien" la nueva propuesta del Gobierno. Piensa que en agosto los procuradores, los abogados o los graduados sociales pueden presentar demandas o cualquier otra documentación, pero si letrados de la Administración de Justicia, jueces y otros funcionarios de los juzgados están de vacaciones, "no se va a tramitar nada". Defiende la idea de que todos los operadores jurídicos estén de vacaciones en agosto y que en julio o en septiembre se empiece a trabajar con fuerza. Es decir, como ocurría hasta el pasado año, cuando todos los operadores jurídicos se paran en dicho mes estival. Eso sí, que se mantengan abiertos los juzgados de Guardia y los vinculados con asuntos de violencia de género. En su opinión, la medida puede ser políticamente correcta o servir para quedar bien con la ciudadanía, pero "va a resolver muy poco" desde el punto de vista de la congestión de los juzgados.

La mejor opción. El decano del Colegio de Abogados de Gran Canaria, Rafael Massieu, y la decana del Colegio de Procuradores de la provincia oriental, Paloma Guijarro, también se muestran contrarios a la citada medida. Massieu aclara que lo ideal es que todos los operadores judiciales se vayan de vacaciones el mismo mes, ya que si en uno falta el juez, en otro no está el Letrado de la Administración de Justicia, y en el tercero no se encuentra el funcionario, el órgano judicial estará paralizado tres meses.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, reveló ayer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que habilitar parte de agosto para evitar el colapso de los juzgados y tribunales como consecuencia de la pandemia del coronavirus fue una propuesta de Cantabria, Navarra, Madrid, Canarias y el propio Consejo General del Poder Judicial. Campo insistió en que todas las medidas contempladas en el real decreto-ley de medidas urgentes, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, fue consensuado por todas las comunidades autónomas, con independencia del "signo político", todas tuvieron "información puntual" sobre el contenido de la norma "con anterioridad a su publicación" y que ninguna mostró discrepancias. Asimismo, apuntó que ninguna de las medidas aprobadas "desapoderan" a las administraciones territoriales con competencias transferidas para tomar decisiones sobre la distribución de jornada o horarios de funcionarios, entre otras cuestiones.