La broma de Fernando Simón que ha sido muy comentada en las redes sociales

El doctor Fernando Simón ha protagonizado una broma en la comparecencia diaria que realiza para informar sobre los datos del coronavirus en España. Este pasado viernes el director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad sufrió un ataque de tos delante de los periodistas y estuvo durante unos momentos sin poder hablar.



Los periodistas y otros que ya pensaban que era consecuencia del coronavirus que había superado comentó "El problema es que me he comido una almendra justo antes de empezar". Al día siguiente Fernando Simón volvió a comparecer ante los periodistas para responder las preguntas pertinentes.



Antes de comenzar Simón ha comentado "Hoy no he comido almendras por si acaso". Esto ha hecho que entre los usuarios de las redes sociales haya una risa generalizada debido al momento cómico. El vídeo del momento ha sido compartido por diferentes usuarios en sus cuentas y han recibido miles de retuits y de me gustas.



Desde que comenzó la crisis sanitaria el doctor Fernando Simón ha tenido varios momentos que la gente ha reído o que también ha aplaudido. Por supuesto no han faltado días en las que las críticas le han llegado durante al funcionario público.





Qué grande Fernando Simón ?? pic.twitter.com/KZDrbyQL7d — Carlos Sobrín ?? (@CGSobrin) May 3, 2020