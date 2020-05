Festejos confinados para las mamás

El primer domingo de mayo trae una vez más un día especial para las madres de España. A pesar de la crisis sanitaria originada por el coronavirus, las mamás tinerfeñas no pierden la sonrisa y se preparan hoy para pasar una jornada diferente con sus hijos mientras buscan fórmulas para contactar con sus madres, a las que echan mucho de menos durante este confinamiento y a las que no quieren dejar de felicitar doblemente, por ser madres y abuelas. Un grupo de madres y mujeres embarazadas de Tenerife nos cuentan cómo están viviendo el estado de alarma sanitaria, unos días que aprovechan para estrechar lazos con sus hijos.

Madre no hay más que una. Cada una de ellas es única y vive su maternidad de una forma especial. Pero algo une a todas las mamás: el día inolvidable que pasarán hoy, su día, el primer domingo de mayo. Todas ellas pasarán la jornada en casa y muchas, por desgracia, lejos de sus hijos. Y eso hará precisamente que no olviden fácilmente el Día de la Madre de 2020. A muchos les resulta hoy extraño no poder oír, ver o abrazar a sus madres en este día en el que abundan los ramos de flores y las comidas de celebración en los restaurantes.

Este día ya es especial debido a las consecuencias que ha traído aparejado el coronavirus pero, además, se convierte en un domingo único para todas aquellas futuras mamás que pasarán el día viendo cómo crece su barriga e imaginando cómo celebrarán el próximo año el Día de la Madre con su bebé en brazos. Muchas de ellas se reúnen ya para compartir deseos y preocupaciones gracias al trabajo que realiza Georgette Brito, una asesora de lactancia y porteo que ha transformado su forma de trabajar para poder seguir ofreciendo sus clases a pesar del confinamiento.

Más de una veintena de madres y mujeres embarazadas asisten, desde el pasado mes de marzo, a estas formaciones online, que no solo incluyen clases de preparación al parto, sino también pilates, yoga o cursillos de primeros auxilios. A todo ello se suman los deta-lles de la pandemia del coronavirus, y cómo pueden afectar a las embarazadas o a los bebés.

Varias de estas madres nos cuentan cómo vivirán esta especial jornada del Día de la Madre mientras viven la dulce espera, aunque en muchos casos han visto truncados sus planes de fiesta. Más allá de ser madres -o prepararse para serlo- todas ellas tienen la mente hoy puesta en sus madres, a las que tanto echan de menos y a las aprovechan para desearles un "¡Feliz Día de la Madre!".

Gazmira Pérez. Una voz que te escuche, no te critique, ni te juzgue, y que te entienda. Esas son las características que convierten a una mujer en madre, afirma la joven Gazmira Pérez. Esta tinerfeña celebra hoy por primera vez este día puesto que dio a luz a su primera hija, Olivia, el pasado mes de diciembre. La maternidad "está siendo un camino muy bonito" y, en cuanto al confinamiento, afirma que las primeras semanas no fueron demasiado duras porque "cada día Olivia y yo descubrimos cosas nuevas y los días se nos pasan volando a las dos". Sin embargo, la madre reconoce que "ahora ya sí que van pesando los días y echo mucho de menos a mi madre, por la ayuda y comprensión que ella siempre me da".

Pérez pasa muchas horas sola en casa con su bebé estos días puesto que su pareja tiene que salir a trabajar a pesar del confinamiento. "Por eso el trabajo que hace Georgette es fundamental para las madres porque es un lugar de desahogo y comprensión", relata esta madre primeriza que vive en Candelaria y que celebra el apoyo que reciben las unas de las otras dentro del grupo de Georgette Brito.

Este Día de la Madre no está siendo muy parecido a lo que Pérez había planeado cuando se quedó embarazada. "Tenía pensando pasar la jornada con mi madre y con mi suegra, para la que es su primera nieta, y para todos era una gran ilusión", afirma la madre primeriza quien no obstante celebra que va a poder pasar esta jornada "al 100% con mi hija". Para hoy tiene pensado realizar una videollamada con su propia madre "para que oiga balbucear a Olivia y para poder darle las gracias por todos los consejos que me ha dado a lo largo de mi vida", afirma Gazmira Pérez, quien no obstante avanza que "ahora queda pendiente la celebración con las demás madres" del grupo de Georgette Brito.

Natalia Bernal. La azotea se va a convertir en un lugar de celebración para Natalia Bernal este Día de la Madre. Esta joven tinerfeña tiene dos hijas: Faina tiene dos años y Sibisse cuenta con poco más de cuatro meses. El grupo de madres que se ha creado a partir de las clases de Georgette Brito le ha permitido conocer las experiencias de otras mujeres e informarse de un tema que le daba tanto miedo en estos días de confinamiento como es el calendario de vacunas para los más pequeños.

La cuarentena con la más pequeña de sus hijas está siendo fácil pero la mayor sí que es consciente de esta extraña situación y afirma que hay que estar más pendiente de ella. "Justo antes de comenzar el confinamiento fuimos al Loro Parque y ahora cada día me pregunta si allí hay coronavirus", relata la madre tinerfeña.

Bernal ya sabe lo que es celebrar el Día de la Madre pero seguro que la experiencia de este año jamás se le va a olvidar. Afirma que contar con una azotea en la que pasar el rato con sus hijas se ha convertido en un auténtico premio en estos tiempos de coronavirus, así como "con la piscina y la barbacoa, gracias a las que viviremos el día de celebración un poco mejor", afirma la madre de Faina y Sibisse.

Miriam Gangura. El pequeño Liam es un bebé arcoíris. Así lo asegura su madre, Miriam Gangura, quien tuvo a este niño después de perder a su bebé anterior. Liam fue un bebé prematuro que nació el pasado mes de diciembre y que ahora llena los días de Gangura. La joven afirma que, con la ayuda de Georgette Brito, "he aprendido a ser madre primeriza" y ahora no duda en mostrar sus conocimientos de porteo durante las clases online a las que se une con el resto del grupo de madres.

Estos días Gangura está teniendo que aprender a compaginar esta cuarentena y el cuidado de su bebé con el teletrabajo, lo que está provocando que sea una situación bastante dura para ella porque, como muchas de las personas que trabajan estos días en casa, afirma que las jornadas se alargan más de lo deseado y, durante todo este tiempo, Liam tiene que estar en el carrito junto a ella. Gangura echa de menos su barriga y, a pesar de las largas horas de teletrabajo, no ha dejado de acudir a las clases de Brito porque son muy variadas. De hecho, la próxima semana se prepara para recibir una formación sobre primeros auxilios para bebés y ya ha participado en otra sobre alimentación complementaria.

Los regalos del Día de la Madre se han quedado atrás para Gangura en este primer año de Liam pero trata de afrontar este día especial con positividad. "Ojalá pudiéramos pasar el día con su abuelo, que tiene alzheimer", reconoce Gangura, quien no obstante afirma que "la cuarentena me ha ayudado a entender más a mi hijo y a vivir con él todas esas cosas que empieza a hacer por primera vez y que, si estuviera trabajando fuera de casa, me lo habría perdido".

Diana Gómez. Embarazada de 38 años, reconoce que aún pasará este Día de la Madre más como hija que como madre. Gómez está en el octavo mes de su primer embarazo y acaba de empezar las clases de preparación al parto con Georgette Brito porque con el confinamiento se le echaba el tiempo encima y no había tenido la oportunidad de iniciarlas de manera presencial antes de la llegada de la pandemia. "Me asusté bastante cuando cancelaron las clases por la alerta sanitaria porque yo no tengo conocimientos, pero mi médico me recomendó este grupo", con el que está muy contenta, afirma la futura mamá, quien muestra orgullosa todos los apuntes de las pocas clases a las que ha acudido desde hace una semana.

Diana Gómez celebra haber conocido a Georgette Brito y a este grupo de madres con las que ha podido aprender muchos detalles de la etapa que ahora se abre ante ella y, sobre todo, en tan poco tiempo. "Me ha servido para saber cómo controlar la ansiedad y el miedo al parto porque cuanto más información tenga, mejor", relata esta futura madre que aprende tanto a enfrentarse al parto como a cuidar luego de su bebé.

En el día de hoy, Diana Gómez se centrará en felicitar a su madre porque "ella está casi más ilusionada que yo con este embarazo". La futura mamá de Mateo quiere que llegue ya el día 11 de mayo porque, "con este confinamiento, aún no he podido comprar nada de ropa para el bebé y necesito salir para adquirir aunque sea algunas prendas y darle forma a la habitación". Y es que el primer bebé de esta santacrucera llegará a principios del mes de julio.

Cathaysa Brito. Los días de confinamiento pasan mejor para Cathaysa Brito si se pone a imaginar cómo conocerá su padre a la pequeña Olivia. Brito está embarazada de siete meses y medio y está deseando ver la cara de su primera hija y presentarla a su familia, aunque no sabe cómo será ese encuentro dada la situación actual que se vive en España.

La joven futura madre celebra ahora el inicio de las clases online de preparación al parto, que han permitido incluso que su propia madre acceda a ellas y plantee sus dudas. "Somos padres primerizos y nos está viniendo muy bien", afirma junto a su pareja René Rodríguez, quien también participa en las formaciones que ofrece Georgette Brito, y quien afirma que son perfectas para padres primerizos porque también tienen muy en cuenta las dudas que pueden tener estos progenitores. De hecho, es él quien plantea muchas de las preguntas de la pareja durante las clases.

Este periodo que les ha tocado vivir le ha provocado a Brito algo de temor por no conocer todas consecuencias que esta enfermedad puede provocar en una mujer embarazada. "Tengo dos perros en casa pero desde que comenzó el confinamiento he dejado que sea mi pareja quien los saque a pasear y es él también quien sale a hacer la compra", relata la joven quien ya está planificando cómo podrá dar a conocer a su hija entre su familia cuando nazca, a pesar de que el parto está previsto para el mes de julio.

Cathaysa Brito tenía otros planes para pasar este Día de la Madre porque "nos gusta mucho celebrar estas cosas" y reconoce junto a su marido que "ya por estas fechas querríamos haber tenido montada la habitación de Olivia, pero no ha sido posible. Tratamos de ser positivos pero a ver cuándo podemos ponernos con ello".

Elsa Martín. La pandemia del coronavirus ha truncado una boda y una fiesta del bebé para Elsa Martín y su familia. Esta joven tinerfeña está embaraza de siete meses y medio y tenía su boda planeada para celebrarla dentro de dos semanas; ahora ha tenido que retrasarla. Durante esa fiesta tenía planeado desvelar a su familia y amigos el sexo de su bebé. "Queremos que esta situación pase rápido para poder reunirnos con la familia porque, ya que hemos esperado tanto tiempo para anunciarlo, vamos a hacerlo bien en cuanto podamos vernos todos", explica Martín, quien ha trasladado su boda al mes de octubre, cuando espera también poder celebrar el bautizo de su bebé, del que aún no quiere desvelar más detalles.

Ahora mismo, asistir a las clases de Georgette Brito "me está ayudando mucho porque, al ser mamá primeriza, tengo muchas dudas; además, como tiene la tienda, me ayuda también en la compra de productos ahora que no podemos salir de casa porque nos hacen falta muchas cosas para preparar la llegada del bebé", relata Elsa Martín.

Esta tinerfeña pareja echa mucho de menos a los suyos y tenían previsto pasar este Día de la Madre visitando a sus progenitoras porque "somos muy familiares". Ahora, tendrán que esperar un poco más para verse las caras, aunque también sacarán más tiempo para pulir los últimos detalles de su gran boda.

Cynthia Pérez. Son muchas las actividades que se pueden realizar para hacer más amena la espera ante la llegada del primer hijo. Cynthia Pérez y su pareja lo saben bien y, por eso, no han dudado en hacer ellos mismos las sesiones de fotos que tenían planeadas durante el embarazo antes de la llegada del coronavirus. Cynthia Pérez está embarazada por primera vez de una niña, Elaia. Comenzó las clases de preparación al parto cuando aún eran presenciales y reconoce que las prefiere a las que se están realizando ahora a través de internet, por el trato y la cercanía. Aunque el confinamiento también les ha traído cosas buenas. Y es que el futuro padre, Rayco Arvelo, celebra haber podido pasar más tiempo con su pareja durante este confinamiento "que me ha permitido vivir más de cerca este embarazo; me paso todo el día tocándole la barriga".

Este año, la pareja había planificado toda una serie de actividades para celebrar el Día de la Madre, como sesiones de fotografía o una fiesta para el bebé pero Pérez y su pareja son muy creativos y harán todos estos planes ellos mismos en casa, incluido el molde en yeso de su barriga de embarazada que fabricarán hoy mismo.

Además, Cynthia Pérez aprovechará estos días en los que comienza el fin del confinamiento para poder pasear de nuevo. La inactividad provocada por pasar todo el día dentro de casa -más aún cuando se vive en un piso- ha provocado que la postura del bebé haya cambiado en los últimos días y la joven llegó a platearse la posibilidad de solicitar un permiso para que le permitieran salir a la calle para practicar algo de actividad física. Georgette Brito afirma que una de las mayores consecuencias de la inactividad para todas estas futuras madres es que se encuentran más incómodas, por lo que las anima a hacer deporte dentro de sus posibilidades para que se sientan mejor.