Hoy empieza el permiso para hacer ejercicio y pasear con los menores

El director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, aseguró ayer que es compatible que los padres salgan a hacer deporte por la mañana y que luego por la tarde salgan con los niños a pasear, a partir del inicio del desconfinamiento de hoy. "Si una persona sale a hacer deporte por la mañana y luego es el padre que va a dar un paseo con el niño, entiendo que no tiene que haber incompatibilidad entre ambas", señaló Simón durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.

En la misma línea, explicó que en algunos casos hay familias monoparentales "en los que la misma persona va a hacer ambas actividades". "Tenemos que ser precavidos, ir con cuidado, aplicar las medidas", aconsejó. Asimismo, Simón ha afirmado que estas medidas "no se hacen para tratar de pillar a personas en infracciones" y que "nadie está tratando de atrapar a alguien para poner una multa".

"Debemos ser sensatos". "Tenemos que ser sensatos y entender nuestra corresponsabilidad", ha advertido el experto de Sanidad, al tiempo que ha pedido a los ciudadanos "un poco de lógica, sensatez y pensar en la comunidad, para poder iniciar las etapas". En este punto, ha reconocido que se van a dar "muchas situaciones excepcionales y posibles combinaciones". "No sé si para todas tendremos una respuesta muy clara, no es fácil hacer especificaciones para cada uno de los deportes", ha precisado. Por último, Simón ha apuntado que, aunque es "muy bonito" para los niños dar un abrazo a su abuelo, "es más importante poder darles muchos abrazos en el futuro en vez de uno hoy".

Menos de 5.000 habitantes. Además de las salidas, en franjas en los principales municipios de las Islas, los núcleos de población -no municipios ni barrios- con hasta 5.000 habitantes no tendrán que cumplir los estrictos tramos horarios establecidos por el Gobierno para salir de casa a partir de hoy. Esta aclaración, realizada ayer desde el Ejecutivo nacional, beneficia a un buen número de localidades de las Islas.

Actividades no acumulativas. Además, las actividades no son acumulativas, lo que permite en determinados casos salir más de una vez al día, aunque sí se tendrá que respetar realizarlas dentro del núcleo poblacional y guardando las distancias y medidas de seguridad que establece Sanidad. Tampoco se puede coger el coche para trasladarse a la playa, a practicar deporte o a pasear, aunque sea dentro del mismo concejo. Las fuerzas de seguridad del Estado estrecharán la vigilancia para el cumplimiento de las nuevas normas, aunque hoy su actuación se centrará en facilitar información.La diferencia entre el anuncio de los tramos horarios correspondientes a la fase cero de la desescalada y el texto publicado ayer en el "Boletín Oficial el Estado" (BOE) provocó sorpresa en algunos ayuntamientos.

A primera y última hora. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, había anunciado el jueves que desde hoy podrían salir a la calle desde las 06.00 hasta las 10.00 horas y entre las 20.00 y las 23.00 horas los que quieran practicar deporte individual y los adultos que quieran pasear (de 14 a 70 años). Los mayores de 70 y las personas dependientes lo pueden hacer de 10.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas. Y los niños pueden salir de casa entre las 12.00 y las 19.00 horas. Estas restricciones "son de aplicación en todo el territorio nacional, excepto en los municipios de menos de 5.000 habitantes", matizó entonces Illa. En Canarias se tradujo rápido: unos 72.800 canarios de 27 municipios no tenían restricciones para salir. Pero ayer se publicó la orden en el BOE y empezó el lío. El párrafo en cuestión reza: "Las franjas horarias previstas en este artículo no serán de aplicación a aquellos municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos de población separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en los que la práctica de actividades permitidas por esta orden se podrá llevar a cabo entre las 06.00 y las 23.00 horas".

Núcleo poblacional. Y surgieron las dudas y las diferentes interpretaciones. ¿Se refieren a distritos, pueblos, parroquias...? La actividad en los ayuntamientos fue frenética en busca respuesta. La aclaración llegó a primera hora de la tarde. La referencia no es el municipio, como había dicho el Ministro, sino el núcleo poblacional. En los núcleos de menos de 5.000 habitantes no hay restricciones horarias, pero no se puede salir de ellos para ir a otra localidad, aunque sea del mismo concejo. Y tampoco se permite el desplazamiento en coche para practicar deporte en otra población ni del mismo municipio ni en los limítrofes.

La norma de los tres unos. Se mantienen para todos la "norma de los tres unos": deporte individual, salir a pasear una hora al día, como mucho a un kilómetro del domicilio y acompañados de una sola persona con la que se conviva. Esto planteó otra duda: ¿Si se sale por la mañana a hacer deporte, se puede salir otra vez por la tarde con los chiquillos? A esto Fernando Simón ya ha respondido que sí.

Refuerzo de la seguridad. Por otro lado, el incremento de la vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya se inició en las carreteras canarias el pasado jueves, con la perspectiva de la fiesta del Primero de Mayo en viernes y un fin de semana con temperaturas propias del verano. La decisión del Gobierno de flexibilizar el confinamiento y de los ayuntamientos de abrir parques, jardines y playas para que se pueda salir a pasear respetando la distancia social, hará que también se refuerce la vigilancia. cada vez que entra en vigor una nueva norma", y matizaron que se centrarán, "sobre todo el primer día -por hoy-, en la labor didáctica".