Derechos Humanos: última solución

Cuando parece que todos los recursos están agotados, aparece la Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias, una organización que se constituyó el 2 de noviembre y que se puso en marcha en la primera quincena de enero. En la actualidad tienen dos sedes, una en La Laguna, en el barrio de Gracia -cerca del Instituto Astrofísico- y otra, en Granadilla de Abona. Su razón de ser: que nadie se quede sin comer, un riesgo al que están abocados trabajadores que dejaron de percibir sus ingresos y que después de pagar el alquiler, la luz y el agua, se quedaron sin dinero para comida.

María Dolores Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos San Jerónimo de Taco; Cecilia Domínguez, premio Canarias de Literatura 2015; David Guijosa, profesor de instituto que está estos días en Suecia; Javier Méndez Sánchez, ingeniero de Medio Ambiente; Guillermo de Jorge, Santi Abreu, Mónica Martín, María José Castañeda o Nilo Mendoza son algunos de los más de sesenta socios de la Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos con sede en las Islas Canarias, que combinan su labor profesional con la actividad altruista de colaborar con los más desfavorecidos de la sociedad.

La matriz de la organización se revitalizó en noviembre pasado y abrió su sede en Tenerife el 10 de enero, cuando pocos se imaginaban la incidencia del Covid-19 en la población insular. En los primeros pasos ya abrieron sede en La Laguna, en el barrio de Gracia -cerca del Instituto Astrofísico- y en Granadilla de Abona. Guillermo de Jorge, uno de los impulsores de la delegación de la Fundación en Tenerife, agradece la entrega de los voluntarios a la vez que precisa que dentro de los socios se busca que su especialidad profesional también tenga su reflejo en la prestación dentro de la organización para consolidar un grado de excelencia en la atención. La delegación canaria de la Fundación Derechos Humanos también agradece la colaboración con el colectivo Sin Comer Tenerife, una asociación que surgió de forma espontánea en Facebook y que trabajan codo con codo para que su denominación oficial sea una realidad en una época en la que la crisis se está cebando no solo con quienes ya precisaban ayuda sino con familias que disfrutaban de una economía media o baja y que a raíz de la pandemia perdieron su puesto de trabajo, pasaron al ERTE y vieron cómo desde que cobraron la nómina de marzo -el medio sueldo hasta que se suspendió la actividad laboral- no han percibido más ingresos en la unidad familiar. "Pagaron el alquiler y los gastos de luz y agua y muchos se quedaron sin dinero para comprar alimentos", precisa una de los voluntarios.

"Se da el caso de que muchas familias no han percibido más ingreso desde final de marzo o comienzo de abril porque el SEPE ha estado desbordado con la tramitación de los ERTE. Son familias que no están derivadas por los servicios sociales de los ayuntamientos porque disfrutaban de una situación económica estable dentro de su poder adquisitivo hasta que se impuso el confinamiento y demandan comida", precisa. "Llevan ya más de un mes sin un ingreso, a la espera de que se resuelva la prestación económica. No tienen un soporte dentro de los requisitos de la administración pública para acceder a ayudas, pero necesitan comer. Ante esa situación de desconcierto, la Fundación de Derechos Humanos es la última solución, la red que le va a dar ayuda hasta que le llegue su prestación económica".

"Se trata de población que carece de cualquier recurso", insisten porque gastaron su sueldo y sus ahorros en pagar gastos a la espera de que le llegara la prestación y se han visto sin alimentos, sin posibilidad ni tiempo para acceder a una PCI o a bonos de emergencia social, explican desde el conocimiento de que en el equipo de trabajo de esta Fundación hay profesionales que han estado vinculados a la prestación de servicios sociales desde las administraciones municipales. "Llevan mes y medio sin un sueldo", precisan.

Desde la delegación en Canarias de la Fundación de Derechos Humanos explican que esta organización es un colectivo sin ánimo de lucro, que no acepta dinero y que es apolítico y a confesional. Su único objetivo: la persona.

El servicio incluye atender la demanda de alimentos y concluye sirviendo la compra en el domicilio de las familias, una prestación que se basa en la cadena de confianza que prestan sus voluntarios. Aunque fue en la primera quincena de enero cuando se constituyó, ha entrado a prestar servicio de forma efectiva en los últimos diez días.

Entre los beneficiarios, desde familias de seis miembros, con cuatro hijos a cargo, hasta monoparentales. "Imagina el caso de asistentas de hogar, que se vieron privadas de trabajo y que es el único sueldo que entra en su casa", explica otra de las voluntarias. Desde Granadilla de Abona, en particular en la zona de San Isidro, la situación de penuria es la tónica en gran parte de los vecinos.

Guillermo Jorge agradece también la implicación de Natalia Lemes, Roberto Mesa, Fabián Pastoril, Boronay Ramos, Verónica... de Nadie sin Comer, que suman esfuerzos para que, cuando algunos pierden la ilusión y no ven la luz, la Fundación Derecho Humanos alimente la esperanza.