Las mujeres resisten mejor el Covid-19 que los hombres

El contagio del coronavirus Covid-19 afecta por igual a hombres y mujeres. Sin embargo, la gravedad de los efectos y la mortalidad tienen mayor incidencia en los hombres que en las mujeres. Así se ha confirmado hasta ahora a nivel internacional, nacional y por comunidades autónomas. La clave está en saber por qué se produce. Según los últimos datos de los afectados por sexo, del pasado lunes, de las 134 personas fallecidas en Canarias hasta entonces con la citada infección, 76 eran varones y 58, mujeres. Dicha tendencia global varía en función de qué grupo de edad se estudie. Y la diferencia no es tan elevada en las islas como la que se registra en la Península.

Así, por ejemplo, en el segmento de edad de entre 30 y 39 años, figuran tres mujeres fallecidas y un único varón. De 40 a 49 años, la única víctima mortal es masculina. En el grupo que discurre entre los 50 y los 59, hay cuatro decesos por cada uno de los sexos. Una leve diferencia se aprecia en la franja de los sexagenarios, ya que han fallecido nueve hombres y siete mujeres. La variación es mayor en el grupo de 70 a 79, puesto que han perecido 26 varones por 11 mujeres. Entre los octogenarios han perdido la vida 28 hombres y 22 mujeres. Entre las víctimas mortales de 90 o más años, las víctimas femeninas llegan a 11, por siete masculinas. Si se tiene en cuenta el factor de la mortalidad, que mide los fallecimientos totales en relación por 100.000 habitantes, en el caso de las mujeres en el Archipiélago ha sido del 5,33, mientras que en los hombres, del 7,13.

Si se analiza este parámetro por segmentos de edad, de cero a 64 años, la mortalidad entre las mujeres es de 1,11 por cada 100.000, así como del 0,98 entre los varones de las Islas. En la franja comprendida entre los 65 y los 74 años, los fallecimientos llegan al 9,15 por cada 100.000 mujeres, así como al 17,69 entre la población masculina. En el grupo de edad de los que poseen 75 o más años, perecen 43,25 mujeres y 82,68 hombres de cada cien mil. En Canarias, las estadísticas oficiales del Gobierno autónomo reflejan que las mujeres se contagian más que los varones por el Covid-19. Y en el conjunto del Archipiélago esa diferencia es de 1.194 casos, según los datos del pasado lunes. Es decir, 1.200 mujeres infectadas por el coronavirus desde que se inició el registro a finales de enero, por 1.002 varones.

El jefe de la Sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario, Amós García Rojas, confirma que, en base a la acumulación de datos estudiados, la pandemia afecta con más gravedad y genera más fallecimientos entre los hombres que entre las mujeres en la Comunidad Autónoma. Pero advierte de que todavía no se ha hecho un estudio específico que permita saber, de manera científica, a qué se debe dicha realidad.



Las teorías de García Rojas



García Rojas apunta que pueden existir dos explicaciones: uno puede ser por que los hombres están más expuestos a factores de riesgo, en la medida en que suelen padecer más hipertensión, problemas respiratorios -como el Epoc-, diabetes o patologías cardiovasculares. Y, como se informó desde el inicio de la crisis sanitaria, el Covid-19 afecta más a aquellas personas que sufren este tipo de enfermedades denominadas "previas". La segunda explicación, en palabras del jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, es que las mujeres tienen un sistema inmunitario más resistente a este coronavirus por algún factor biológico que todavía no ha sido identificado. En definitiva, es una realidad que mueren más varones que mujeres, no se sabe a qué se debe y se trata de una variable de difícil interpretación en estos momentos.

La mayor incidencia de la gravedad de la patología y el mayor número de víctimas mortales entre los hombres se detectó en China desde las primeras semanas. Según una información publicada ayer por el diario ABC, en España dos terceras partes de los fallecidos y de quienes sufren los efectos graves de la enfermedad pertenecen a la población masculina.

En base a una información divulgada por The New York Times, en dos centros estadounidenses se han decidido a aplicar terapias hormonales. En dos ensayos clínicos, se trata de administrar a varones hormonas sexuales durante un tiempo limitado y esperar los resultados. En un centro neoyorquino han aplicado estrógeno a hombres, mientras que en otro de Los Ángeles inyectan progesterona a varones. Hay especialistas que dudan de la eficacia de esos procedimientos. En opinión de Amós García Rojas, "francamente, introducir esos tratamientos sin que existan evidencias científicas o aproximaciones, no lo veo nada claro".

Tras el recuento oficial ofrecido a las 20:00 horas de ayer, no se ha producido ningún positivo más en las últimas 24 horas y las muertes ascienden a 136, solo una sola más que las contabilizadas hasta el miércoles. Y las personas curadas ya suman 1.153. Los casos de contagio sigue bajando en las Islas.



Llega otro avión de China



La Consejería de Sanidad recibió ayer en el aeropuerto de Gran Canaria otro avión con material sanitario de China. Se trata del octavo cargamento fletado directamente por el Ejecutivo regional para garantizar tanto los suministros de equipamiento como la realización de pruebas diagnósticas. En el avión llegaron 49.200 hisopos de recogida de muestras, 1 millón de mascarillas quirúrgicas, y 36.000 del tipo FPP3.