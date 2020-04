Hospiten recuerda que dormir bien evita la depresión e hipertensión

Hospiten alerta de que la incidencia de los trastornos de sueño es muy elevada y pueden aparecer a cualquier edad con gran impacto sobre la salud. Y, en concreto, durante esta época de confinamiento, varios trastornos del sueño y enfermedades neurológicas se descompensan, al estar muchas de ellas interrelacionadas, y al no poder llevar las rutinas cotidianas habituales, como en el caso de los pacientes insomnes, o pacientes con demencias, entre otros. Las causas de los problemas de sueño en esta época de confinamiento son multifactoriales: pérdida de rutinas cotidianas, alteraciones psicológicas (problemas ansioso-depresivos) en relación con la crisis sanitaria y económica, la incertidumbre del periodo, entre otras.

Actualmente, según diversas series estadísticas, un 30% de la población española se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o finaliza el día muy cansado. De hecho, se estima que más de 4 millones de personas en España sufren algún trastorno de sueño crónico y de variable gravedad. El doctor Leopoldo Méndez, Neurofisiólogo de Hospiten Bellevue y responsable de la Unidad del Sueño, subraya la importancia de dormir bien para "llevar una vida completa y satisfactoria". "No es fácil definir lo que es sueño de buena o mala calidad. Lo que es importante es el grado de satisfacción que uno tenga con su sueño y así decimos que el sueño de una persona es reparador o de buena calidad, cuando se encuentra alerta y despejada durante todo el día y puede tener una relación socio-laboral adecuada a lo largo de la vida diurna del paciente. Algunas personas no consiguen conciliar el sueño, mientras que otras se duermen cuando deberían permanecer despiertas. Tanto unas como otras pueden recibir un tratamiento eficaz si se diagnostican correctamente", explica.

La Unidad del Sueño de Hospiten es un área especializada en el diagnóstico y tratamiento de todas aquellas personas que sufren alteraciones en el sueño. Los principales consejos de Hospiten pasan por mantener en lo posible unos horarios estables para acostarse y levantarse, exponernos a la luz del sol en las primeras horas del día, evitar siestas largas, hacer ejercicio físico en lo posible, mantener los horarios habituales de las comidas, evitar en lo posible excitantes como el chocolate o la cafeína en altas dosis -especialmente por la tarde- y controlar el uso de dispositivos electrónicos.