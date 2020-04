Los sanitarios del HUC, al borde de perder 200 euros por no fichar

La posibilidad de que parte de la plantilla del Hospital Universitario de Canarias (HUC) unos 3.000 trabajadores, pudieran perder 200 euros de su nómina por no haber fichado desde el pasado 16 de marzo ha crispado el ambiente de los trabajadores con la Administración tras más de 40 días luchando contra la Covid-19.

Estos trabajadores se enteraron, a un día de cobrar su salario y mediante un comunicado interno, que este mes no podrían percibir el complemento adicional de sus nóminas referente al plus por tener turno de noche o de madrugada, o trabajar en domingo. Las medidas higiénicas para evitar la expansión de la Covid-19 les ha impedido poder fichar como se hacía hasta ahora desde el 16 de marzo, lo que ha derivado en que no se hayan computado las horas realizadas en estos turnos.

Cuando se trabaja en este horario, los empleados reciben un complemento salarial que varía según el puesto que los trabajadores desempeñen, pero que se sitúa según los sindicatos en unos 200 euros al mes. En el día de ayer, el centro hospitalario buscó una solución al problema y determinó que se abonará este importe "en unos días" en un complemento adicional fuera de la nómina que ha sido ya aceptado para su trámite por Función Pública.

"Es lamentable que, desde Recursos Humanos del centro, se limiten a sacar una nota interna informando de la situación en el día de ayer, justo antes del día de cobro", insistió el secretario general de UGT, Francisco Bautista, que indicó que "los trabajadores del HUC, como lo de otros centros, se merecen el reconocimiento profesional y personal de la sociedad, pero también el cobrar la nómina aún más si cabe". La información para elaborar las nóminas en este centro hospitalario se obtiene a través del fichaje, y según Comisiones Obreras (CCOO) es el único centro del SCS que sigue registrando las salidas y entradas de sus trabajadores por este método. A esta denuncia se sumó el sindicato UGT, que asegura que en el HUC se utiliza el programa de nóminas META4, el mismo que en el resto del SCS, "y es el único que no percibe estas variables". No obstante, el centro sanitario insistió en que no cuenta con el Sistema de Información SICHO "como sí hacen otros hospitales, a través del cual los conceptos se actualizan automáticamente".

En estos días, según el hospital, se ha cambiado el procedimiento de elaboración de nóminas y se está realizando de manera manual "ya que se deben actualizar constantemente las incidencias como permisos y baja". Los trabajadores del centro han denunciado la situación afirmando que esta información se puede sustraer de sus turnos, que son trasladados por los supervisores a la dirección. "Será que no se fían de nosotros", insistió un trabajador del centro.

Hasta ahora se ha cribado al 64,6% de los profesionales del centro. En total se han hallado 110 casos de Covid positivo entre sus trabajadores desde que comenzó la epidemia, el doble que en La Candelaria, que con el 81% de la plantilla cribada había hallado 52 casos. La situación no estaría tan avanzada en Gran Canaria, según el sindicato UGT, que denunció que mientras Tenerife ha culminado su cribado de profesionales de la sanidad, en Gran Canaria y concretamente en Atención Primaria, este estudio aún se encuentra en un estado preliminar. La Consejería de Sanidad afirmó, en este sentido, que el cribado en esta isla ya estaba en marcha. Mientras, los sanitarios contagiados ya alcanzan 563. Esto significa que, del total de diagnosticados por Covid-19, el 25,6% son profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS), y es una de las tasas más altas de España, cuya media se sitúa en un 20%.

Según un informe al que ha tenido acceso EL DÍA, el pasado 22 de abril se había cribado a 5.625 trabajadores. De ellos, dieron positivo 167 médicos especialistas, 168 enfermeros, 99 auxiliares de enfermería, 31 otros personal sanitario, 24 celadores o administrativos, 5 entre otro personal no sanitario y 29 entre personal de gestión vinculados al Servicio Canario de la Salud (SCS). Ocho eran trabajadores de residencias de ancianos.

Pero no es lo único que ha ocurrido en este tiempo. Las nuevas incorporaciones a la carrera profesional que tanto se había anunciado, han quedado paralizadas por la situación burocrática -aunque se pagarán con efecto retroactivo- y se han dado casos de contrataciones eventuales, según el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), que no se han renovado al existir un contagio de la Covid-19.

También se ha paralizado la gestión de la carrera profesional al personal fijo o temporal. La implantación de este complemento a la antigüedad de los trabajadores fue una de las promesas que José Manuel Baltar, exconsejero de Sanidad, realizó antes de dejar el cargo. A principios de 2020 los trámites empezaron a encaminarse, pero la crisis de la Covid-19 ha supuesto un nuevo revés para estos trabajadores. No obstante, se retomará el trámite y se abonará el complemento con efecto retroactivo. El Sepca, por su parte, denunció que hay casos en los que el SCS no ha renovado la contratación a personal eventual por haberse contagiado de Covid-19. Por ejemplo una enfermera del Hospital Materno Infantil comenzó a tener síntomas del virus, por lo que le anularon el nombramiento para comenzar el 1 abril por tener que estar aislada desde el 29 de marzo. Durante este tiempo se ha incrementado un 5% a contratación para sustitución, y un 16,9% de eventuales. Desde el estado de alarma se han contratado 5.240 personas, casi 4.000 son sanitarios.