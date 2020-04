Los centros concertados eliminan sus cuotas ante el cierre de sus instalaciones

Muchos centros concertados de Tenerife han optado por eliminar sus cuotas mensuales ante el cierre de sus instalaciones debido a la declaración de estado de alarma sanitaria. La situación actual ha obligado a que los centros permanezca cerrados desde el pasado 13 de marzo y, por tanto, los colegios no están pudiendo ofrecer todos sus servicios. Es por esa razón que muchos de ellos están realizando grandes descuentos en el pago de sus mensualidades, cuando no las están eliminando por completo.

Los tres colegios Echeyde que se encuentran en Tenerife han eliminado por completo el pago de sus cuotas. Carlos Sierra es el presidente de la cooperativa con tres centros en la Isla que cuentan en la actualidad con unos 4.000 alumnos y explica que "no hemos emitido ninguna factura a lo largo de este mes". La cooperativa insiste en que no facturará nada a las familias hasta que no se retome la normalidad; sin embargo, reconoce que, "si la situación actual se alarga, tendremos que contratar nuevos servicios para poder continuar ofreciendo la docencia virtual y, en ese caso, cuando se vuelvan a abrir los colegios, pensaremos en la forma de prorratear esos nuevos gastos con las cuotas del próximo curso". En cualquier caso, Carlos Sierra insiste en que el objetivo es que las familias no noten en el futuro esos gastos de más y recuerda que la cooperativa ya ha tenido que hacer un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) en sus centros debido a la crisis sanitaria.

Una situación similar se vive en el Colegio Buen Consejo de La Laguna. El centro no está cobrando nada a las familias puesto que no está ofreciendo ningún servicio. El único pago que se mantiene es la cuota tecnológica que, además, solo se carga a los alumnos de Secundaria puesto que corresponde al uso de los dispositivos digitales necesarios para impartir y recibir la docencia virtual. Este colegio lagunero emplea Chromebooks, unos dispositivos web que se pueden compartir y usar para acceder a internet, y con este pago se puede contar con esta herramienta, así como el acceso a las licencias digitales de los libros de texto.

El equipo de Dirección del Buen Consejo reconoce que, hasta que no se vuelvan a prestar servicios como el comedor o las actividades extraescolares, únicamente se realizará el pago que se lleva a cabo en la actualidad. Sin embargo, reconoce que esta situación pone en una frágil situación al personal que ofrece todas estas actividades complementarias, lo que también provoca que haya muchas familias por esta parte viviendo situaciones complicadas.

Otro pequeño centro concertado que también ha tomado medidas similares es el Colegio Mayéx de La Laguna. Desde que se declaró el estado de alarma sanitaria, han eliminado el pago de sus cuotas puesto que el colegio permanece cerrado y por ello no se están ofreciendo servicios más allá de la docencia virtual. Además, durante la última semana han facilitado el acceso de las familias al centro escolar -de manera individual y respetando las medidas de seguridad sanitaria- para que puedan retirar el material necesario para que los alumnos afronten de la mejor manera posible este tercer trimestre.

En el caso del Colegio Santo Domingo de Güímar, no se está realizando el pago ni de comedor ni de las actividades extraescolares. Asimismo, se está realizando un descuento en la cuota mensual para Educación Infantil. Se trata de una medida que se lleva a cabo mes a mes, por lo que cabe esperar que continúen las notificaciones a las familias con las decisiones adoptadas para meses venideros.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias recuerda asimismo que, como mínimo, el pago de las actividades extraescolares tiene que desaparecer durante este tiempo puesto que está claro que ese servicio no se está presentando en ningún caso. El ente recuerda que todos estos centros continúan conectados con su alumnado y ya solo por ese motivo podrían mantener el cobro de sus cuotas, puesto que siguen prestando este servicio. No obstante, cada uno de estos colegios cuenta con total autonomía para llevar a cabo las medidas que estimen oportunas.

A pesar de las decisiones adoptadas por muchos de los centros, existen familias que aún consideran algunos procedimientos abusivos puesto que, en algunos casos, las cuotas no han desaparecido por completo y tan solo se están llevando a cabo descuentos muy puntuales en algunos niveles educativos y servicios. Y es que algunos progenitores recuerdan que esta crisis ha provocado el descenso significativo de sus ingresos por lo que se les hace complicado hasta cumplir con las cuotas que no se han eliminado y en la que tan solo se han llevado a cabo descuentos. De este modo, algunos de los organismos que representan a estas familias reconocen que han recibido sus quejas ante algunas medidas que consideran abusivas. Algunos de los padres afectados han llegado incluso a trasladar su situación ante la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.