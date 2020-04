3.000 sanitarios del HUC al borde de perder 200 euros por no poder fichar

Unos 3.000 profesionales del Hospital Universitario de Canarias, según los sindicatos, se han enterado, a un día de cobrar y mediante un comunicado interno, que este mes podrían percibir 200 euros en sus nóminas. Las medidas higiénicas que ha tomado el hospital para evitar la expansión de la Covid-19 impiden poder fichar como se hacía hasta ahora, lo que ha derivado en que no se computen las horas que se realizan en el turno de noche, domingos y en periodo nocturno.

Se trata de un complemento al salario que los trabajadores iban a ver recortado este mes, después de 40 días de lucha, pero que, según el centro, se abonarán en un complemento adicional fuera de la nómina que ya está aceptado y empezando a tramitarse por Función Pública y el Servicio Canario de la Salud (SCS). Según la misma dirección del HUC, se procederá a su abono "en unos días".

La información para elaborar las nóminas en este centro hospitalario se obtiene a través del fichaje y este método para el control laboral fue suspendido a partir del día 16 de marzo para evitar el contagio. En estos días, según el centro, se ha cambiado el procedimiento de elaboración de nóminas y se está realizando de manera manual "ya que se deben actualizar constantemente las incidencias como permisos y baja".

El centro sanitario afirma que no cuenta con el Sistema de Información SICHO "como sí hacen otros hospitales, a través del cual los conceptos se actualizan automáticamente". No obstante, según el sindicato UGT, tiene el programa de nóminas META4, y es el único que no percibe estas variables. "Es lamentable que, desde Recursos Humanos del centro, se limiten a sacar una nota interna informando de la situación en el día de ayer, justo antes del día de cobro", insiste el secretario general de UGT, Francisco Bautista. En este sentido, Guillermo de Loño, secretario de CCOO, aclara que en todo el Servicio Canario de Salud "se paga puntualmente esos conceptos variables, y ninguno tiene ese control de presencia".

"Los trabajadores del HUC, como lo de otros centros, se merecen el reconocimiento profesional y personal de la sociedad, pero también el cobrar la nómina que aún más si cabe, en estos momentos se la han ganado a pulso, con escasez de medios y con una gran profesionalidad", reclamó Bautista. Los trabajadores del centro han denunciado la situación afirmando que esta información se puede sustraer de sus turnos, que son trasladados por los supervisores a la dirección. "Será que no se fían de nosotros", insiste un trabajador del centro que ha preferido mantener el anonimato.