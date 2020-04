Necesidad y terapia: el humor frente a la pandemia

El arma principal para hacer soportable el confinamiento no es el streaming. Ni la cerveza. Ni las reservas desproporcionadas de papel higiénico. Lo que permite sobrellevar las largas horas de encierro es el humor. Y no hablamos de las grandes obras cómicas de Buster Keaton o Billy Wilder ni de una sátira de Kurt Vonnegut, que también, sino de los pequeños chascarrillos compartidos con amigos y familiares, de las respuestas irónicas y hasta de esos memes que florecen vía Whatsapp. Una explosión del humor que, como explican los profesionales de la comedia, nace de la necesidad.

"Es algo inevitable, no creo que sea una decisión consciente. Creo, a nivel personal, que el humor es un formato para comunicarse en tiempos complicados", explica Edu Galán, cofundador de la revista Mongolia. "El humor es como el oxígeno, una necesidad", continúa, "porque además todo lo humano tiene un poco de absurdo. Por eso pasan cosas como que en un mercado chino alguien comió algo que no debía comer y cuatro meses después haya una pandemia".

Jerónimo Granda incide en la vertiente humorística que encierra el confinamiento: "Si es que parece un chiste, más cómico que esta situación no hay nada. Lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados, y hay cosas que nos tomamos muy en serio, empezando por la muerte". Granda, en todo caso, reconoce que hay momentos en los que resulta más difícil reírse y hacer reír. "Llevo 14 kilómetros por el pasillo. La verdad, no tengo la receta para hacer reír en estos momentos, es terrible", sostiene.

La incertidumbre que atraviesa el sector cultural, especialmente después de que el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, descartase dar ayudas específicas durante la pandemia, también incide en el ánimo de los cómicos. "La gente que nos dedicamos siempre al teatro estamos espantados con el ministro de Cultura. Nos pasa un poco como aquel chiste que contaban en Watchmen, el del tipo deprimido al que su psicólogo le recomendaba ir a ver a un famoso payaso, y resulta que el tipo era el payaso", reflexiona Alberto Rodríguez. Pero puertas adentro, en el hogar de cada uno, las cosas son diferentes. "Hay que mantener el sentido del humor en tu casa, con los tuyos, para hacerlo más llevadero. Es como aquella historia de que querían dar un premio a un cómico durante la II Guerra Mundial, y alguien se oponía, pero creo que fue Chaplin se plantó y le dijo: Esto es por lo que luchamos. Pues eso es lo que nos enseña todo esto: qué es por lo que luchamos".



Depende de cómo se haga

Maxi Rodríguez apunta también los beneficios personales del humor: "En mi caso siempre ha tenido un componente terapéutico, porque me permite distanciarme de lo que pasa". La duda, habitual, es si hay límites. "El humor depende de cómo se haga. No se trata de tomar la magnitud de esta cosa en broma sino de no perder el humor. Se pueden conjugar las dos cosas", reflexiona Rodríguez. Edu Galán considera, parafraseando a Billy Wilder, que la clave es "no tomarse las cosas poco en serio ni demasiado en serio". "Necesitamos un poco de humor para seguir adelante. Y drogas, que también ayudan".