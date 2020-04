Hágase pandemiólogo en diez minutos

Todos los sucesos de gran trascendencia generan expertos repentinos. La pandemia de Covid-19 no es una excepción. En las últimas semanas muchos ciudadanos se han convertido de un día para otro en experimentados epidemiólogos, inmunólogos, intensivistas y virólogos... En estas líneas se pretende aclarar algunos términos, en ocasiones complejos, con el suficiente rigor científico para salir airoso de las conversaciones de cafetería, cuando se abran de nuevo. Comencemos el glosario con un par de conceptos: Covid-19 es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el virus. Y ahora emprendamos un apasionante viaje por el cosmos alfabético que ha llegado a nuestras vidas de repente como consecuencia de esta pandemia.

Afectados. Personas que están infectadas o contaminadas o que son portadoras de fuentes de infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública (definición del Reglamento Sanitario Internacional).

Aislamiento. El objetivo es prevenir la propagación de una infección y/o contaminación. De manera general, enfermos y sanos se deben separar; en los casos se lleva a cabo tratamiento.

Antígeno. "Sustancia" ajena al organismo que el sistema inmune reconoce como una amenaza.

Aplanar la curva. Aplanar es "poner llano algo", y "la curva" relaciona el tiempo desde el primer caso con el número de casos. En el contexto, aplanar es evitar "muchos casos a la vez" (esto es muy, muy importante), y alcanzar el PICO significa que el número de casos ya disminuye (la explicación no es muy rigurosa, pero parece clara).

Brote, endemia, pandemia. Los términos tienen distinto significado, pero todos indican que hay más casos de una enfermedad en relación con espacio, persona y tiempo. "Pan" es "todo"; una pandemia afecta a todos/casi todos los países (espacio) y puede afectar a muchas (personas) y puede durar (tiempo).

Caso. En Covid-19, según el momento de la pandemia, se sabe que es un caso por la clínica y /o por las pruebas diagnósticas.

Confinamiento. Según el Diccionario de la lengua española es la "acción y efecto de confinar"; pues bien, "confinar" se define como "recluir algo o a alguien dentro de límites"; vamos más allá y "confinación" es la "permanencia obligada de una persona en un lugar". Por todo ello, la interpretación de este término, y en el contexto actual, mejor dejarla para los expertos.

Contagiar. Transmitir una infección/enfermedad a una persona (la explicación no es muy rigurosa, pero parece clara).

Contaminación. Presencia de cualquier agente o material infeccioso o tóxico en la superficie corporal de una persona, animal o en objetos inanimados que puede constituir un riesgo para la salud pública (cuando se menciona "salud pública" quiere decir que afecta a muchas personas).

Coronavirus. Virus compuestos de material genético, ARN o ácido ribonucleico (ambos son términos científicos), rodeados de envoltura (capa). Los virus necesitan de un huésped para producir "copias de sí mismo", es decir, multiplicarse.

Covid-19. Es la enfermedad producida por el SRAS-CoV-2. El termino viene de "COronaVIrus Disease 2019". Las letras coinciden en inglés y casi en español: corona "CO" y virus "VI" y enfermedad "D", y surgió en 2019 "19". Un poco de historia: en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció cómo se nombran las enfermedades infecciosas humanas según se descubren; se deben pronunciar fácilmente y para evitar que nos recuerde a nombres de comidas, animales, lugares, ocupación o personas.

Cuarentena. Restricción de las actividades y / o separación de otras personas que no están enfermas para prevenir la posible extensión (es un concepto antiguo ya de cuando la peste hacía estragos en Europa). Un medio de transporte o una zona geográfica también pueden estar en cuarentena y entonces no se puede entrar ni salir (la explicación no es muy rigurosa, pero parece clara).

Distancia física. Es la que "existe o se desarrolla entre dos o más personas": el objetivo es minimizar el contagio. La OMS pide evitar el uso del término distancia social por las connotaciones que puede tener de aislamiento social.

Enfermedad. Dolencia o afección médica, cualquiera que sea su origen o procedencia, que sea o pueda ser un daño importante para el ser humano (definición del Reglamento Sanitario Internacional).

Enfermo. Presenta síntomas (no me encuentro bien) o signos (tengo fiebre, tos...).

Erradicación. Desaparición de una enfermedad en todo el mundo. La viruela está erradicada y estamos en el camino de erradicar la poliomielitis (ojalá pronto; con COVID-19 puede ser difícil mantener la lucha contra otras infecciones).

Infección. Entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso (bacterias, virus, parásitos, hongos) en una persona (también de un animal) que puede constituir un riesgo para la salud pública (afectar a muchos).

Infectado. Implica la presencia de un agente infeccioso. No significa necesariamente enfermo (así es).

Inmune. Posee protección contra la infección, por ejemplo, ya pasó la enfermedad o se vacunó.

PCR. En español, "Reacción en Cadena de la Polimerasa" (término científico). Es un test que identifica material genético, por ejemplo, RNA del SRAS-CoV-2.

Periodo de incubación. Intervalo de tiempo entre el que entra el agente infeccioso y se comienza, en su caso, con la enfermedad (el número de días del intervalo a veces no es fácil de determinar).

Periodo de transmisibilidad. Intervalo de tiempo durante el que se puede contagiar (el número de días del intervalo a veces no es fácil de determinar); este periodo es un concepto importante para entender la necesidad de utilizar mascarillas.

Portadores asintómáticos. No tienen o tienen pocos síntomas o signos, sin embargo, pueden contagiar (paradójico, pero es así). Portador es un "estado infectivo", a veces prolongado, con eliminación del agente infeccioso.

Reservorio. Cualquier animal (también planta o sustancia) en el que vive normalmente un agente infeccioso y cuya presencia puede constituir un riesgo para la salud pública (para muchas personas). Por ejemplo, para algunos tipos de coronavirus, los reservorios son murciélagos o dromedarios.

Riesgo para la salud pública. Probabilidad de que se produzca un evento que puede afectar adversamente a la salud de las poblaciones humanas, considerando en particular la posibilidad de que se propague internacionalmente o pueda suponer un peligro grave y directo (definición del Reglamento Sanitario Internacional).

SARS-CoV2. Es un nuevo coronavirus causante de Covid-19. El SARS-CoV (el nombre no lleva número) es otro coronavirus y es anterior (la primera vez que se informó sobre este virus fue en febrero de 2003, en Asia).

Seguimiento contactos. De manera general, los contactos son personas que han estado con alguien que pueda transmitir la enfermedad infecciosa (periodo de transmisibilidad). Los contactos deben estar en cuarentena (este intervalo de tiempo cambia según la enfermedad).

Sistema inmune. Nos defiende de las infecciones; puede producir anticuerpos que reconocen y luchan contra los antígenos; hoy el antígeno sería el virus.

Test. En este contexto son pruebas diagnósticas que se utilizan para detectar si estás enfermo o has pasado la enfermedad (la explicación no es muy rigurosa, pero parece clara); la PCR detecta material genético y los denominados test rápidos (resultado disponible en menos tiempo) detectan antígeno/anticuerpo (según el tipo de test). En el contexto actual, explicar qué test tiene más utilidad mejor se lo dejamos a los expertos.,

Vigilancia. Compilación, comparación y análisis de datos de forma sistemática y continua para fines relacionados con la salud pública (para muchas personas). Parece fácil concluir que hay que manejar los términos con precisión y que ser experto en infecciones es una hazaña complicada. Además, probablemente con Covid-19 lo escrito aquí se modifique en un rato, pero nos adaptaremos, no nos queda otra. Dicho lo anterior, lo que no cambia es el nuevo hashtag #yomequedoencasa: movimiento iniciado durante la pandemia.

* Médica especialista en Medicina Preventiva y Pediatría.