Solo dos de cada diez fallecidos en las Islas tienen menos de 70 años

La evolución reciente de la pandemia del nuevo coronavirus en Canarias continúa invitando a la esperanza. Las Islas se han convertido en la última comunidad autónoma en superar los 100 contagiados por cada 100.000 habitantes y se acercan a los 20 días de descenso de la curva de nuevos contagios. Pero los buenos datos no ocultan que siguen produciéndose muertes, 131, la última de las cuales tuvo lugar ayer mismo. La mortalidad por Covid-19 se centra, de forma muy marcada, en personas mayores. Poco más de dos de cada diez fallecidos -un 22%- tenían menos de 70 años, mientras que la mitad del total, 66 personas, tenían más de ochenta.

Los datos que cada día publica la Consejería de Sanidad del Gobierno regional ofrecen la estructura por edades de las víctimas mortales de la epidemia. Por debajo de los 30 años no se han producido defunciones, en tanto que entre los 30 y los 39 solo se han registrado cuatro -un hombre y tres mujeres-, lo que supone el 3% del total. Los fallecidos que se encontraban en la cuarentena son aún menos, solo un hombre (el 0,8% de todas las muertes). Las muertes de afectados de entre 50 y 59 años han sido, hasta el momento, ocho (cuatro mujeres y cuatro varones), el 6,1% del total. A partir de los 60 años empiezan a elevarse las cifras. Entre esa edad y los 69 se cuentan 16 (siete mujeres y nueve hombres), el 12,3% de todos los fallecidos. Los decesos de contagiados que tenían entre 70 y 79 ascienden a 35 (25 hombres y diez mujeres), el 27% del total, mientras que en el siguiente rango de edad (de 80 a 89 años) se han tenido que lamentar 48 muertes (28 hombres y 29 mujeres), el 36,9%. Finalmente, 18 personas de más de 90 años han fallecido como consecuencia del virus (once mujeres y siete hombres), lo que representa el 13,8% de todas las muertes registradas desde el inicio de la crisis sanitaria. Estas cifras no incluyen a la persona fallecida ayer.

Las edades de las víctimas mortales de la Covid-19 en el Archipiélago son similares a las que se observan en el conjunto del país, aunque la media nacional de los fallecidos que tenían más de 70 años es incluso superior a la canaria, algo más del 80% del total.

Los fallecidos por islas se reparten de la siguiente forma: 89 en Tenerife, 33 en Gran Canaria, 5 en La Palma, 4 en Lanzarote y cero en El Hierro, La Gomera y Fuerteventura, además de en La Graciosa, donde no se ha detectado ningún caso. La Consejería de Sanidad advierte de que estas cifras son resultado de un cribado sobre los datos estadísticos de la plataforma web, que se basan en las tarjetas sanitarias y en las áreas de declaración, de manera que no siempre coinciden exactamente con los vinculados en cada isla.

En las últimas 24 horas se ha notificado un único fallecimiento, mientras que el viernes se registraron dos y el jueves. Las dos jornadas anteriores habían concluido sin tener que lamentar muertes en Canarias a causa de la epidemia del coronavirus.

La curva sigue cayendo. El 6 de abril se culminó el aumento de los casos activos en las Islas, que hasta ese momento no había tenido interrupción. Desde esa fecha se ha registrado un descenso casi continuo -ha tenido pequeños repuntes-, hasta pasar de 1.450 a 988 casos activos. Son diecinueve días de bajada de la curva epidemiológica, una evolución positiva que contribuyen a explicar tanto el ritmo que han adquirido las altas médicas como la aminoración de la velocidad a la que crecen los nuevos contagios. La cifra de enfermos recuperados se acerca ya a la mitad de los casos acumulados -en los que se suman activos, altas y fallecidos-: 1.048 frente a 2.167. Por su parte, el ritmo al que detectan nuevos infectados ha experimentado una notable disminución. En la segunda semana desde que se declaró la pandemia sobrepasaba el 22%, en tanto que ahora es de apenas el 1%. El volumen de nuevos casos identificados baja pese a que ha crecido -se ha triplicado, incluso- el de pruebas de detección, que en los primeros momentos de la epidemia se encontraba por debajo del millar al día y ahora puede llegar a las 3.000. Así, el Servicio Canario de la Salud había realizado hasta ayer 49.000 pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa), las más fiables para detectar la presencia del virus. La cifra alcanzó las 3.280 pruebas el viernes.

Incidencia desigual. La incidencia de la enfermedad en función de la población, que se situó el viernes en Canarias en 100,07 por cada 100.000 habitantes -la primera vez que rebasa el centenar de positivos en relación a la cifra de residentes-, es desigual entre las islas. Según datos de la Consejería de Sanidad recogidos por Efe, Tenerife presenta la mayor prevalencia, puesto que alcanza los 148,39 casos por cada 100.000 habitantes. La Palma es la segunda isla más afectada en términos relativos, con 106,45 casos por 100.000. A continuación se sitúa Gran Canaria, donde la incidencia se cifra en 61,68 contagiados por cada 100.000 habitantes. En Lanzarote se detectan 51,88 positivos por 100.0000 habitantes, mientras que en quinto lugar aparece La Gomera, con 46,51 casos por 100.000 residentes. La incidencia de la Covid-19 en Fuerteventura asciende a 39,35 casos por 100.000 habitantes. El Hierro cierra la lista con un índice de 36,47.

Más de 600.000 llamadas. Los teléfonos de atención al ciudadano habilitados por el Gobierno autonómico para ofrecer información y atender las demandas de la ciudadanía vinculadas a la pandemia del nuevo coronavirus y al estado de alarma, en vigor desde hace ya más de cuarenta días, han recibido un total de 666.022 llamadas. Los dispositivos de información telefónica son la línea 900 112 061, que incluye un área especial de apoyo psicológico, el teléfono de emergencias del Ejecutivo canario 1-1-2, el teléfono de información 012, que gestiona las citas sanitarias en Atención Primaria, y el servicio de información sobre el Ingreso Canario de Emergencia (ICE), la ayuda de carácter excepcional que el Gobierno ha aprobado para las personas sin ingresos.

Atención psicológica. El teléfono gratuito 900 112 061, línea de información activada especialmente para esta crisis, registró hasta el viernes 101.032 llamadas, de las que 65.914 fueron realizadas por ciudadanos y las 35.118 restantes fueron hechas por trabajadores del ámbito sanitario. Esta línea telefónica 900 112 061 está en coordinación con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y con el SCS y cuenta con personal de Medicina y Enfermería para la realización de extracciones y seguimiento de los pacientes afectados por la enfermedad, además de ofrecer información sobre síntomas, recomendaciones sanitarias y resolver dudas sobre las restricciones aplicadas en el estado de alarma. En este teléfono se registraron 573 llamadas en busca de atención psicológica, que fueron atendidas por un grupo de 18 profesionales.