La crisis: un guiso de sabor amargo

En el fondo de este caldero bulle un amargo y persistente aroma a incertidumbre que lo domina todo. No hay, al menos de momento, especia capaz de sazonar ese fuerte sabor y hasta desconocido regusto que provoca en toda persona que lo prueba una mueca entre la desagradable sorpresa, profundo desencanto y un inquietante temor. El futuro se presume agrio y, mientras tanto, el tiempo no se detiene y sigue su curso inalterable, masticando y engullendo empleos, ilusiones, proyectos y desgraciadamente hasta vidas. En la gran olla podrida de la crisis, la desazón se cocina a fuego lento, muy lento.

El futuro se presume agrio y, mientras tanto, el tiempo no se detiene y sigue su curso inalterable, masticando y engullendo empleos, ilusiones, proyectos y hasta vidas. En la gran olla podrida de la crisis, la desazón se cocina a fuego lento, muy lento. Los chefs de las Islas que lucen estrella Michelin, que no estrellados, hablan de tan ingrato plato, de sus impresiones.

Erlantz Gorostiza, del MB Abama. De natural optimista y carácter expansivo, este vasco afincado en el sur de la Isla, que oficia de chef ejecutivo en los restaurantes en Tenerife que llevan la marca de su padre profesional y maestro Martín Berasategui (MB Abama, con dos estrellas, Melvin y Txoko), considera que los cocineros cuentan en este agrio momento con la ventaja de que, al menos, pueden seguir desarrollando el oficio desde sus casas. Es más, acostumbrados a trabajar a destajo, al disponer ahora de tanto tiempo libre tienen la posibilidad de retomar aquellas aficiones que habían dejado aparcadas (no es lógicamente el caso de sus paseos en moto) o incluso hasta descubrir otras. A propósito, la nueva vivienda donde reside con su pareja lo mantiene bastante ocupado.

Y ha encontrado en las redes sociales una ventana desde la que asomarse, rodearse de gente y sentir su contacto, aunque sea virtual, y así abre su cuenta de Facebook como si fuera la puerta de un restaurante. En este particular consultorio gastronómico ha optado por superar el menú de las recetas para volcarse en la degustación feliz del intercambio.

Otros momentos del día lo son bastante menos. Confiesa que, en ocasiones, al levantarse de la cama, se frota los ojos, cuestionándose cómo es posible que suceda algo así en una sociedad avanzada y en pleno 2020. No es de los que recurre a la fórmula de matizar los efectos de esta crisis y presume que el impacto en Canarias va a ser duro. "Dependemos del turismo, que pesa más en la balanza de lo que se dice", y presagia una sensible pérdida de tejido productivo con una importancia notable en el sector servicios.

¿Las soluciones? "Hay gente que da recetas, buena parte de ellas milagrosas, y también hay mucho trampantojo", pero entiende que esta realidad es algo nuevo, nunca visto, que no puede medirse con parámetros anteriores. Eso sí, lamenta que en esta última década vital, la que representa la madurez profesional de un cocinero, entre los 30 y los 40, haya tenido que vivir los años de la crisis financiera "y ahora esto".

Juan Carlos Padrón, El Rincón de Juan Carlos. "No sé estar en mi casa", confiesa este chef tinerfeño, quien comparte espacio doméstico con su mujer, María José, sumiller en El Rincón de Juan Carlos (una estrella y dos Soles Repsol), y la hija de ambos. Su vida ha transcurrido durante tanto tiempo entre fogones que reconoce no haber cultivado más afición que la cocina, hasta el punto de llegar a convertirla en un fuego permanentemente encendido.

No obstante, y a pesar de que lleva días subiéndose literalmente por las paredes, también se aplica en ayudar a su pequeña en las tareas escolares; preparar a diario los desayunos, almuerzos y las cenas (del maridaje se encarga María José, claro); llamar cada mañana a su madre, Ina, a quien lleva la compra hasta la puerta de la casa; leer mucho sobre gastronomía y darle vueltas y más vueltas a la cabeza, apuntando ideas y soñando despierto con nuevos platos. Ahora bien, se pregunta Juan Carlos, ¿voy a poder montarlos tal y como los estoy concibiendo?

El chef entiende que esta plaga "nos ha sacado de nuestra zona de confort", alterándonos radicalmente el ritmo de vida, pero deposita su confianza en la condición humana, esa que tras cualquier catástrofe natural ha sabido articular cambios con los que adaptarse a las nuevas situaciones: el espíritu de la supervivencia.

Con todo, admite que el panorama que se cierne sobre la restauración es "realmente oscuro" y repasa proyectos como el restaurante Poemas by Hermanos Padrón, en el hotel Santa Catalina de Las Palmas, del Grupo Barceló, tan ilusionante y ahora lamentablemente parado, como también sucede con el Maresía, ubicado en el hotel Royal Hideaway Corales Resort, en la Caleta de Adeje, sacudido por esta inesperada marejada. Eso sí, asegura con firmeza y lo dice a boca llena, que pase lo que pase El Rincón de Juan Carlos, en Los Gigantes, va a seguir abierto al público.

Y a modo de reflexión abunda en la idea de que siendo el turismo el motor de la economía isleña se necesitan, ahora más que nunca, "marcas y referentes de calidad" y que corresponde a las administraciones públicas arbitrar medidas de recuperación activa. De ahí que ponga el acento en la tan manida diversificación, orientada a no depender de mercados emisores tradicionales como el británico o el alemán y abrirse de una vez por todas a otras alternativas, con urgencia. "Nos va el futuro en ello".

Andrea Bernardi, de Nub. Este italiano padece el aislamiento desde una doble condición: como chef del restaurante Nub, ubicado en La Laguna Gran Hotel de esta ciudad tinerfeña, una estrella Michelin, y con la mente y el corazón puestos en su país natal. La cuarentena la vive junto a su mujer y compañera de oficio, la también chef Fer Fuentes, jurado del talent show MasterChef Chile, que pudo regresar a la Isla tras permanecer quince días confinada en un hotel en Sudamérica.

Habituados a maratonianas jornadas de trabajo, de hasta 16 y más horas diarias, siempre les ha sido complicado encontrar el tiempo suficiente para darse una pausa y reflexionar. Ahora disponen de él a puñados y lo dedican, sobre todo, a imaginar, crear y esperar. "Estamos enfrascados en el estudio de un montón de documentos y recetas", buena vacuna para abstraerse de la cruda realidad y prepararse en cuerpo, alma y espíritu para el día después.

"Nada será igual", dicen. Y ya sea un restaurante de alta gastronomía, una popular casa de comidas o un típico guachinche, "cada cual intentará recuperarse como buenamente pueda", explican.

Conscientes de que el turismo es el motor económico de las Islas y la restauración supone un bocado sensible de ese sector, "resulta ilusorio pensar que vamos a poder vivir del cliente local". Y se remiten a los números: alrededor del 70% de sus mesas las ocupan gentes venidas de fuera, de las que llegan a bordo de un avión.

Ante tan dantesco panorama, desde Nub apuestan por mantener intacto su ideario: "cambiar nuestra línea gastronómica o bajar precios supondría un craso error" y de ahí que se encomienden al trabajo, sin miedos.

David Rivero, de Kabuki. Discípulo aventajado de Daniel Franco, en diciembre de 2018 tomaba ceremonialmente los cuchillos de manos de su maestro y se ponía al frente del Abama Kabuki, en el hotel emplazado en Guía de Isora.

Natural de La Garita (Telde), este cocinero representa un ejemplo evidente de que para los cocineros resulta posible la conciliación de la vida laboral y familiar. Desde el pasado mes de enero es padre de una pequeña, de nombre Lucía, mezcla de genéticas belga y canaria, con la que disfruta y saborea cada instante (se le cae literalmente la baba y no es una frase hecha), gracias a un permiso de paternidad que ahora se ha hecho extensivo con la cuarentena. Y aunque Lucía todavía se alimenta con leche materna, David aprovecha para ir metiéndole ya cositas en la boca, pese a las contraindicaciones de los pediatras.

Más adelante habrá tiempo de relatarle, a modo de cuento, que vino al mundo el mismo año en que lo hizo el coronavirus. Hasta entonces, este apasionado del surf se dedica a lo que mejor sabe hacer: cocinar. "No paro", dice, y claro, a este ritmo de confinamiento estima que va a aumentar su figura en al menos unas dos tallas, aunque su caso no responde al perfil del cocinero orondo, ni participa por tanto de esa premisa según la cual hay que desconfiar de un chef que no esté gordo. A manera de entremeses está aprovechando para leer mucho, investigar y, sobre todo, mantener a su equipo más motivado que nunca en el plano afectivo y emocional.

Eso sí, David no deja de preguntarse cuándo y cómo regresarán los turistas, el monocultivo isleño, y con ellos la actividad, si bien intuye que la recuperación va a ser paulatina, paso a paso, pero también diferente. "Nada volverá a ser como antes", subraya, y no lo entona como una sentencia pesimista ni apocalíptica, sino por las perspectivas que hacen vislumbrar un escenario desconocido que en el caso de los restaurantes obligará a repensar cartas y precios, espacios, modelos...

Además, como buen conocedor de las costumbres de la sociedad japonesa, adivina un sensible cambio a partir de ahora en nuestras pautas sociales, y se refiere a actitudes tales como la de mantener la distancia entre personas, cambiar los besos y abrazos por una inclinación de la cabeza o bien un gesto reverencial, y quién sabe si hasta en las miradas.

Alexis Álvarez, de Los Guayres. Nacido en Carrizal (Ingenio, Gran Canaria, 1970), este chef atraviesa un estado de plenitud profesional al frente de los fogones de Los Guayres, en el Hotel Cordial Mogán Playa, con una cocina madurada tras 16 años de exquisita andadura, recompensada con el reconocimiento de la estrella Michelin el pasado noviembre.

Se ha convertido en un guayre (voz aborigen que define a los notables de la sociedad local) y después de verse envuelto en la locura desatada por el galardón, le toca ahora hacer vida familiar y reducir sus pulsaciones: salir a comprar cuando toca, leer, ver un poco de televisión, apoyar a su hija con los deberes... Y pensar mucho.

El cierre del hotel llevó aparejado el del restaurante : "un frenazo en seco", admite Alexis, en un momento de trabajo intenso y con perspectivas de crecimiento.

Aprovecha el confinamiento para cumplir un objetivo pendiente: seguir una dieta de adelgazamiento, bajo la supervisión de un nutricionistas, cocinando en casa unos menús a base de vegetales, pescados y carnes a la plancha, legumbres, fruta... "El michelín lo llevo encima", bromea.

A la vista de las noticias que auguran una vuelta a los calderos para finales de año, Alexis asume que el turismo va a ser uno de los sectores más golpeados y en esa gran mesa, la pata de la restauración va a cojear, y mucho. Por eso repite: voluntad, ilusión y ganas.

Germán Ortega, La Aquarela. No pinta, contrariamente a lo que se pudiera pensar por asociación con el nombre de su local, ubicado en un núcleo turístico como Patalavaca, en el municipio grancanario de Mogán, y que también estrena la estrella que le concedió recientemente la Guía Roja.

Reconoce este chef que le encanta cocinar, su gran pasión, y en estos momentos no duda en reivindicar el "recetario de nuestras jefas, las madres y abuelas". Germán confiesa su ineptitud en el manejo y uso de las redes sociales, hasta el punto de que intentó grabar un vídeo pero desistió ante el fatal resultado.

No esconde que le preocupa lo que vaya a suceder "el día después" y tampoco atisba soluciones rápidas. Con una clientela que en su 80% son extranjeros, descarta que el turismo nacional "vaya a ser el salvavidas". Por eso cree que lo más sensato es tomarse unas vacaciones y aguardar con paciencia el momento del regreso. ¿Reinventarse? "Yo no sé hacer otra cosa", concluye.