Canarias descarta la realización de test al conjunto de la población

Canarias descarta la realización de test diagnósticos masivos para detectar la prevalencia del coronavirus en el conjunto de la población. Solo se llevarán a cabo en aquellos casos sospechosos que presenten síntomas en Atención Primaria o en Urgencias, y a sus contactos en los últimos 14 días. Así lo afirmó ayer el portavoz del comité científico para la emergencia sanitaria del Covid-19 en las islas, Lluis Serra Majem, quien destacó la importancia de centrar estos estudios diagnósticos en la primera línea de la atención sanitaria.

Población de riesgo. Serra se refirió a los estudios de cribado que se han llevado a cabo en las residencias de mayores en las últimas semanas, tanto a usuarios como a trabajadores, y al personal sanitario de la comunidad autónoma canaria. En ambos colectivos, con una incidencia muy baja de positivos. "Se están haciendo screening en poblaciones de riesgo para poder compararnos y hemos visto que en residencias geriátricas la prevalencia está en el orden del 0,3% de positivos, que es nada, teniendo en cuenta zonas en España que están en el 30, 40 o incluso 50% de infectados en algunas residencias. Y luego el personal sanitario, que en algunos hospitales de Madrid las cifras están en tono al 30% y nosotros estamos en unas cifras que bajan entre el 5 y el 6%. Por tanto, no se trata de testar a toda la población, esto no se va a hacer porque a lo mejor se han infectado menos del 1% de cada canario, imagina el trabajo que supondría".

Atención Primaria. El portavoz del comité canario de expertos apuntó al respecto que el mayor esfuerzo se llevará a cabo para agilizar las pruebas en Atención Primaria y en Urgencias ante las más mínimas sospechas de Covid-19, ampliado el cuadro de síntomas. "Lo que nos interesa es que no se demoren los test en estas primeras líneas de trabajo. Ahí es donde vamos a realizar, en primer lugar, un diagnóstico de Covid que sea más apropiado, más sensible". En este sentido citó, además de la sintomatología respiratoria -"como se ha hecho hasta ahora por imposición del Ministerio"-, la fiebre, la pérdida súbita de olfato y gusto, o la diarrea. "A partir de aquí a las personas que presenten estos síntomas, le vamos a hacer el cribado, para nosotros saber exactamente si estos cuadros que aparecerán en Canarias en los próximos meses son debidos al coronavirus o no. Por tanto, vamos a hacer test a partir de los síntomas que se detecten en Urgencias y en Atención Primaria y a todos sus contactos en los últimos 14 días. Esto va a ser fundamental para la vigilancia epidemiológica. No podemos perder test en tonterías, hay que hacerlo en esta primera línea".

Situación idónea. El portavoz del comité científico del Covid-19 en Canarias y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULPGC recordó que Canarias se encuentra en una situación idónea y reúne todos los objetivos planteados por el Estado para el desconfinamiento: es la comunidad autónoma con menor incidencia de coronavirus, por debajo de 12 por cien mil habitantes -el requisito estatal es 20 por cien mil habitantes-; el número básico de reproducción R0, que es la velocidad de contagio, está por debajo del 1 en los últimos 25 días; registra menos de la mitad en porcentaje de camas hospitalarias ocupadas por pacientes Covid (15) que la media estatal (30); y lo mismo en porcentaje de camas UCI ocupadas por pacientes Covid, con menos de 20 frente al requisito ministerial de menos de 50.

Índice de contagios. Para mantener a rajatabla el indicador de la capacidad de contagio, el R0 por debajo de 1 -cada positivo puede contagiar a menos de una persona-, el experto indicó que, una vez que se inicie el desconfinamiento, es necesario no aumentar de forma "artificial" el índice de contagiosidad. "Mantener el R0 por debajo de 1 va a ser fácil siempre y cuando no hagamos test a cualquier persona. Si buscamos algún caso podremos encontrar pero eso no significa que la situación esté empeorando sino que al estar buscando eso estamos de alguna forma desvirtuando el significado del índice de contagiosidad R0. Hasta ahora hemos hecho test a la gente que venía con clínica, con tos y fiebre, los casos graves los hospitalizábamos y los que no, los enviamos para casa. Pero si ahora estamos haciendo test a grupos de riesgo socio-sanitarios lógicamente van a surgir más positivos que antes, estamos aumentando el índice de contagiosidad de forma artificial, es decir, vas a encontrar más positivos asintomáticos pero eso no va a influir en el avance de la enfermedad", subrayó.

Próxima fase. Serra apuntó el protagonismo que va a adquirir la Atención Primaria en la próxima fase de la pandemia. "La atención al Covid-19 debe deshospitalizarse y centrarse en Atención Primaria, con un apoyo adecuado de los laboratorios". El objetivo, indicó, es evitar que la enfermedad se propague, cortando la transmisión, "identificando precozmente a las personas asintomáticas, aislándolas en espacios adecuados y evitando que la enfermedad se extienda a otros sectores de la población, produciendo más daños, enfermos, hospitalizaciones, ingresos en UCI y más muertes".

Centros de investigación. El Instituto de Salud Carlos III, en coordinación con el Ministerio de Ciencia e Innovación, anunció ayer la validación de 11 nuevos centros de investigación y universidades para la realización de test de PCR para el diagnóstico de Covid-19, que se suman a una lista de 24 laboratorios capacitados. En Canarias la Universidad de La Laguna ha sido validada. No es este el caso de la ULPGC, a pesar de que cuenta con laboratorios y personal científico y técnico preparado para ello.