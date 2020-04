Cepeda juzga su imagen de 'calvo' y esta es su opinión

Entre los últimos invitados de La Resistencia, programa de Movistar Plus cuyo nombre actual es Lo que de verdad nos importa, se encuentra Cepeda, uno de los cantantes de la factoría 'OT 2017' que más éxito ha conseguido. Desde el comienzo de su participación en el concurso, fue un rostro polémico, y aunque se ganó a una gran parte de seguidores del formato, pero también a otro sector que no para de cargar contra él y que viralizó la imagen del artista sin atisbo de pelo.

David Broncano, al tener delante a Cepeda, no pudo dejar de preguntarle por el meme en el que aparece completamente 'calvo', y el cantante tiene una opinión clara sobre la imagen que sigue publicándose sin cesar en redes sociales: "es una forma que tienen los haters de insultar por redes sociales sin llegar a insultar, si llamas calvo a alguien no es tan malo, pero cuando viene en masa es un poco raro". El presentador no pudo contener la risa: "molaría que del estrés que te produce que te insulten con este calificativo de calvo empezases a perder pelo de verdad".

Eso sí, el cantante no se gusta para nada si con el tiempo llega a ser calvo de verdad: "yo me pondría pelo, lo haría porque he visto el meme de mi cara sin pelo y no me gusto. No tengo cara de ser calvo. Entonces, en caso de que me quedara así, iría a Turquía".