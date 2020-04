Nacho Vidal, en contra de los aplausos a los sanitarios

Millones de españoles salen cada tarde a las 19.00 horas (hora canaria) a sus balcones a aplaudir al personal sanitario que pone en riesgo sus vidas para salvar a todos los afectados por la enfermedad Covid-19, provocada por el coronavirus conocido como SARS-CoV-2, pero para sorpresa de todos, parece ser que hay determinado sector de la población que está en desacuerdo con que se lleve a cabo dicho acto de agradecimiento.



Nacho Vidal, uno de los actores porno más célebres de España, mostró ayer en Sálvame su consternación sobre la situación: "me sorprendo cuando razono lo que está pasando y veo que a las ocho todo el mundo se pone a aplaudir. No quiero menospreciar a nadie, pero no entiendo por qué se sale a aplaudir por algo a lo que todos tenemos derecho, porque lo pagamos con nuestros impuestos. Somos nosotros quienes pagamos a policías, bomberos, médicos...".





Si , Nacho Vidal no pone freno , pone frenillo y piensa que a él no le aplaudían cuando acababa de trabajar . Complicado con una mano pero bueno, la televisión demuestra que no todo es paja ... o si @diostuitero pic.twitter.com/cAXclFL4so — MASPITV (@TVMASPI) April 22, 2020

Nacho Vidal no entiende que los aplausos son de agradecimiento por todos aquellos que se están dejando la piel en cuidarnos a pesar de no tener todos los medios de protección para ello. — Sra.Pecas (@senorapecas) April 21, 2020

Ante lael intérprete no dudó en seguir justificando su pensamiento: "no se de quién salió la idea de salir a aplaudir a las ocho (siete en Canarias) a todas estas personas que lo que hacen es su trabajo.El presentadory atacó de forma directa a Nacho poniendo en valor la labor de médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, limpiadoras, etc: "el trabajo de esas personas tiene otro componente, ellos se están jugando la vida y tú no (...). Estamos aplaudiendo a personas que se lo merecen y eso no significa que haya más gente que se lo merezca, pero no podemos quitar valor a los sanitarios". Las redes sociales, como era de esperar, hicieron TT al actor porno con miles de comentarios críticos hacia sus palabras.