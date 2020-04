Noam Chomsky: "Estamos ante otro fallo masivo y colosal del capitalismo neoliberal"

Para Chomsky la primera gran lección de la pandemia es que estamos ante "otro fallo colosal de la versión neoliberal del capitalismo", que en el caso de EEUU está agravado por la naturaleza de los "bufones sociópatas que manejan el Gobierno" liderado por Trump. Desde su casa de Arizona, lejos de su despacho en Massachusetts, repasa las consecuencias de un virus que deja claro que los gobiernos están siendo "el problema y no la solución".

¿Qué lecciones positivas podemos extraer de la pandemia?

La primera lección es que estamos ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo. Si no aprendemos eso, la próxima vez que pase algo parecido va a ser peor. Es obvio después de lo que ocurrió tras la epidemia del SARS en 2003. Los científicos sabían que vendrían otras pandemias. Hubiese sido posible prepararse en aquel punto y abordarlo como se hace con la gripe. Pero no se ha hecho. Las farmacéuticas tenían recursos y son superricas, pero no lo hacen porque los mercados dicen que no hay beneficios en prepararse para una catástrofe a la vuelta de la esquina. Y luego viene el martillo neoliberal. Los Gobiernos no pueden hacer nada. Están siendo el problema y no la solución. Estados Unidos es una catástrofe por el juego que se traen en Washington. Saben cómo culpar a todo el mundo excepto a ellos mismos, a pesar de que son los responsables. Somos el epicentro, en un país tan disfuncional que ni siquiera puede proveer de información sobre la infección a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué opina de la gestión de la administración Trump?

La manera en la que esto se ha desarrollado es surrealista. En febrero la pandemia estaba ya haciendo estragos, todo el mundo en Estados Unidos lo reconocía. En febrero, Trump presenta unos presupuestos que merece la pena mirar. Recortes en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades y en otras relacionadas con la salud. Hizo recortes en medio de una pandemia e incrementó la financiación de las industrias de energía fósil, el gasto militar, el famoso muro? Eso te dice algo de la naturaleza de los bufones sociópatas que manejan este Gobierno y que el país está sufriendo. Ahora buscan desesperadamente culpar a alguien. Culpan a China, a la OMS? y lo que han hecho con la OMS es realmente criminal. ¿Dejar de financiarla? ¿Qué significa eso? La OMS trabaja en todo el mundo, principalmente en países pobres, con temas relacionados con la diarrea, la maternidad? ¿Entonces qué están diciendo? "Vale, matemos a un montón de gente en el sur porque quizás eso nos ayude con nuestras perspectivas electorales". Es un mundo de sociópatas.

Trump empezó negando la crisis, dijo incluso que era un bulo demócrata... ¿Puede ser esta la primera vez que a Trump le han vencido los hechos?

A Trump hay que concederle un mérito... Es probablemente el hombre más seguro de sí mismo que ha existido nunca. Es capaz de sostener un cartel que dice "os amo, soy vuestro salvador, confiad en mí porque trabajo día y noche para vosotros" y con la otra mano apuñalarte por la espalda . Y recibe ayuda por un fenómeno mediático conformado por Fox News, Rush Limbaugh y , Breitbar que son los únicos medios que miran los republicanos. Si Trump dice un día "es solo una gripe, olvidaos de ella", ellos dirán que sí. Si al día siguiente dice que es una pandemia terrible y que él fue el primero en darse cuenta, lo gritarán al unísono. A la vez, él mismo mira Fox News y decide qué se supone que tiene que decir. Es un fenómeno asombroso. Rupert Murdoch, Limbaugh y los sociópatas de la Casa Blanca están llevando el país a la destrucción.

¿Puede esta pandemia cambiar la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza?

Eso depende de la gente joven. Depende de cómo la población mundial reaccione. Esto nos podría llevar a estados altamente autoritarios y represivos que expandan el manual neoliberal incluso más que ahora. Recuerde: la clase capitalista no cede. Piden más financiación para los combustibles fósiles, destruyen las regulaciones que ofrecen algo de protección? En medio de la pandemia en EEUU se han eliminado normas que restringían la emisión de mercurio y otros contaminantes? Eso significa matar a más niños estadounidenses, destruir el medio ambiente. No paran. Y si no hay contrafuerzas, es el mundo que nos quedará.

¿Cómo queda el mapa de poder en términos geopolíticos despúes de la pandemia?

Lo que está pasando a nivel internacional es bastante chocante. Está eso que llaman la Unión Europea. Vale, mira Alemania, que está gestionando la crisis muy bien? En Italia la crisis es aguda? ¿Están recibiendo ayuda de Alemania? Están recibiendo ayuda, pero de una superpotencia como Cuba, que manda médicos. O China, que envía material y ayuda. Pero no reciben asistencia de los países ricos de la Unión Europea. Eso dice algo? El único país que ha demostrado un internacionalismo genuino ha sido Cuba, que ha estado siempre bajo estrangulación económica por parte de EEUU y por algún milagro han sobrevivido. Pero esto no lo puedes decir en EEUU porque lo que has de culparles de violaciones de los derechos humanos. De hecho, las peores violaciones de derechos humanos tienen lugar al sudeste de Cuba, en un lugar llamado Guantánamo que EEUU tomó a punta de pistola. Una persona educada y obediente se supone que tiene que culpar a China, invocar el peligro amarillo y decir que los chinos vienen a destruirnos. Hay una llamada al internacionalismo progresista con la coalición que empezó Bernie Sanders en EEUU o Varoufakis en Europa. Solo veo esperanza en lo que ha construido Sanders.

¿Qué ha perdido?

Se dice que la campaña de Sanders fue un fracaso. Pero eso es un error total. Ha sido un enorme éxito. Sanders ha conseguido cambiar el ámbito de la discusión y la política y cosas muy importantes que no se podían mencionar hace un par de años ahora están en el centro de discusión, como el Green New Deal, esencial para la supervivencia. No le han financiado los ricos, no ha tenido apoyo de los medios? El aparato del partido ha tenido que manipular para evitar que ganase la nominación. De la misma manera que en Reino Unido el ala derecha del Partido Laborista ha destruido a Corbyn.

¿Qué cree que pasará con la globalización?

No hay nada malo con la globalización. Está bien ir de viaje a España, por ejemplo. La pregunta es qué forma de globalización. La que se ha desarrollado ha sido bajo el neoliberalismo. Es la que han diseñado. Ha enriquecido a los más ricos y existe un enorme poder en manos de corporaciones y monopolios. También ha llevado a una forma muy frágil de economía, basada en un modelo de negocio de la eficiencia, haciendo las cosas al menor coste posible. Ese razonamiento te lleva a que los hospitales no tengan ciertas cosas porque no son eficientes, por ejemplo. Ahora el frágil sistema construido está colapsando porque no puede lidiar con algo que ha salido mal. Cuando diseñas un sistema frágil y centralizas la manufacturación y la producción solo en un lugar como China? Mira Apple. Hace enormes beneficios, de los que pocos se quedan en China o en Taiwán. La mayor parte de su negocio va a parar a donde probablemente han puesto una oficina del tamaño de mi estudio, en Irlanda, para pagar pocos impuestos en un paraíso fiscal. Todo ha sido diseñado, son decisiones? que tienen consecuencias que hemos visto a lo largo de los años y una de las razones por las que encuentras lo que se ha mal llamado populismo.

¿Cree que, tras la pandemia, EEUU estará más cerca de una sanidad universal y gratuita?

Es muy interesante ver esa discusión. Los programas de Sanders, por ejemplo, sanidad universal, tasas universitarias gratuitas? Las críticas más interesantes vienen de la izquierda. Los columnistas más liberales del New York Times, CNN y todos ellos? Dicen que son buenas ideas, pero no para los estadounidenses. La sanidad universal está en todas partes. En tEuropa. En países pobres como Brasil, México? ¿Y la educación universitaria gratuita? En todas partes? Finlandia, Alemania, México. Así que lo que dicen los críticos en la izquierda es que EEUU es una sociedad tan atrasada que no se puede poner a la altura del resto del mundo. Y te dice bastante de la naturaleza, la cultura y de la sociedad.