Compra de material sanitario sin verificar

Canarias ha realizado pedidos a sus proveedores sin verificar si el producto adquirido corresponde con lo solicitado. Así queda constatado en un documento enviado el 7 de abril desde la Dirección General de Recursos Económicos a las direcciones generales, gerencias sanitarias y gerencias de atención primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS). En el texto se precisa que "algunos materiales no contienen referencia ya que hasta que la mercancía no esté disponible no la podemos confirmar". Es decir, únicamente cuando recibe ese pedido, la Administración puede confirmar la referencia del producto, quién los ha fabricado, así como comprobar si cumplen con lo que se había solicitado.

Esto ocurre, según la Consejería de Sanidad, porque "en ocasiones lo que se solicita en un pedido no se puede servir al 100% en ese momento sino que se incluye en el siguiente". En prevención de la llegada de partidas anómalas de material sanitario, la Consejería sostiene que envía muestras de lo comprado a los departamentos de Riesgos Laborales del SCS para que lo validen.

Además, a los pedidos efectuados estos días a proveedores chinos como Innjoo a través de la plataforma de compras administrativas del Gobierno de Canarias, el sistema Seflogic, tampoco se les ha fechado de inmediato. Como se está exigiendo al proveedor "la entrega inmediata de mercancía" en cuanto disponga de la misma, en el albarán que el Gobierno de Canarias tiene en esta plataforma, se puede comprobar que la fecha de entrega y la de realización del pedido es exactamente la misma.

Estas anomalías, aclara Sanidad, se están tomando por la urgencia y la necesidad de tener la mercancía cuanto antes en Canarias dada la "volatilidad del mercado". "Necesitamos tener muy al día nuestras necesidades para poder dar respuesta a la importante demanda de nuestra población", aclara la Consejería. "Si no hacemos los pedidos a tiempo corremos el riesgo de que el material haya sido adquirido por otros países y que nos quedemos sin el mismo".



El Ministerio, también víctima

Esta saturación del mercado ha sido uno de los problemas a los que se están enfrentando algunos países del continente europeo. El Ministerio de Sanidad también ha sido víctima de la celeridad y la desesperación de este nuevo mercado internacional. De hecho, la pasada semana se hallaron en Canarias 13.000 mascarillas defectuosas y lo mismo ocurrió con los primeros 58.000 test rápidos que compró España. En Canarias también hay precedentes. Esta semana los hospitales se encontraron al abrir una caja que decía contener mascarillas FFP2, una caja de mascarillas higiénicas. Este material fue retirado "sobre la marcha" en los hospitales y se utilizó para tareas menores en Atención Primaria. Como señala Sanidad, este mercado "saturado obliga a los proveedores a estar a pie de fábrica y a realizar los envíos a medida que se tiene el material".

Situaciones como estas se han repetido en Holanda, Bélgica, Turquía, República Checa, Ucrania e, incluso, Alemania, según Sanidad. Por ejemplo, el Gobierno holandés también ha sido víctima de una compra errónea. Hace unas semanas recibió 600.000 mascarillas defectuosas que compró a China y no lo supo hasta que llegaron a los hospitales, quienes denunciaron la situación.

"En el mercado actual no hay reglas", explica el economista Juan José Hernández Castro, que señala que este problema tan extendido en Europa se debe a un "cúmulo de circunstancias" que emanan del planteamiento de la economía capitalista en estos países. "Las producciones más competitivas europeas han derivado sus industrias a Asia". Es la llamada deslocalización. "Se ubica la industria donde es más barato producir, muchas veces con medidas laborales y medioambientales más laxas", señala el secretario técnico del Colegio de Economistas de la provincia.

Uno de los principales problemas de producción está justamente en las mascarillas porque apenas existe industria dedicada a esta tarea en Europa. Y en un escenario de emergencia como el que vivimos, ¿España podría empezar a producir este importante producto sanitario? Sí, pero le costaría un tiempo y sobre todo, una ingente cantidad de dinero. "La innovación hay que comprarla y los países que ya disponen de ella no la van a soltar", insiste Hernández que remarca que si llegáramos a tomar esa decisión: "tendríamos una industria peor y más cara". Toda esta situación está ocurriendo mientras "existe la posibilidad real" de que China cierre sus fronteras debido a una segunda onda epidémica. Por esta razón, Hernández insiste en que es el momento de "reorientar las políticas" hacia un modelo que robustezca la sanidad. De otra forma, España y Canarias, en particular, seguirán siendo, como son, "muy frágiles".