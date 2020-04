Descubren dos nuevas especies en hábitats subterráneos de Canarias

El investigador del grupo de Ecología y Evolución en Islas del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología Heriberto López ha participado en una investigación en la que se han localizado dos nuevas especies de dipluros en el medio subterráneo de Canarias.

También han intervenido Alberto Sendra (Universidad de Alcalá de Henares), uno de los especialistas en dipluros más importantes del mundo; Pedro Oromí (Universidad de La Laguna), entomólogo y especialista de referencia en fauna subterránea de Canarias, y el entomólogo de la Universidad de Valencia Jesús Selfa.

El artículo titulado Two new dipluran species unearthed from subterranean habitats of the Canary Islands, publicado por la revista Subterranean Biology, señala que estas dos nuevas especies de dipluros de la familia Campodeidae han sido descubiertas en las Islas Canarias.