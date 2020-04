Canarias es la región que más se queda en casa

Todos los datos parecen indicar que la mayor parte de los canarios son los españoles que se han quedado más en casa. Ya no es solo que el aumento de casos diarios se haya reducido cinco veces desde la segunda semana del confinamiento -el 19 de marzo fue el pico de nuevos casos constatados en un día-, que no haya apenas casos en las residencias (el 5% del total de positivos) o que tres de las ocho islas hayan dejado de acumular casos hace semanas (o no hayan tenido en absoluto como La Graciosa). Esta buena predisposición de los canarios a cumplir con las pautas estatales también lo indica la estadística de movilidad, pues con el cumplimiento generalizado de los isleños se ha logrado reducir entre un 70 y un 80% el volumen de viajes por carretera, mar y aire.

El pasado miércoles 15 abril (últimos datos registrados) el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana registró una reducción de movilidad de las Islas del 73% y fue la más baja de España. No obstante, durante las semanas de confinamiento ese porcentaje ha ido oscilando entre el 70 y el 80% y justamente aumentó la semana pasada con la vuelta a los servicios esenciales pero solo en relación a los movimientos que se realizaron en el interior de las islas. Mientras, el cierre total de aeropuertos y puertos ha provocado que la reducción de la movilidad exterior -tanto de entradas como salidas- haya experimentado una regresión del 98%.

Aunque el volumen de denuncias que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han interpuesto en las islas por incumplimiento del estado de alarma es considerable -hasta el pasado viernes se habían registrado más de 30.000- tampoco han sido demasiadas. Si se hubiera interpuesto una por cada ciudadano, no llegaría a representar al 1% de la población canaria y alcanzaría el 4% del total de denuncias interpuestas en toda España, más de 600.000.

Un solo fallecido acaba con el efecto fin de semana. Parecía que, de nuevo, el efecto fin de semana iba a asomarse a la estadística diaria de fallecimientos en Canarias. Durante los últimos sábados y domingos Canarias había dejado de contar sus muertos y el registro de este domingo, en el que no se había constatado ni una nueva defunción, parecía señalar de nuevo hacia el efecto fin de semana. No ha sido así, al menos este lunes, cuando una vez actualizados todos los registros tan solo se ha constatado una muerte más. De esta manera, Canarias cuenta ahora con 120 fallecidos. Respecto a las altas, Canarias acumuló ayer 878, lo que significa 65 más que en el día anterior. Con estos datos y sabiendo que, a día de ayer, se constataron 2.085 casos positivos en el Archipiélago se puede determinar que el número de personas contagiadas actualmente asciende a 1.087, un número similar al que se registraba el 29 de marzo.

El 6% de los test dan positivo. La Consejería de Sanidad confirmó ayer que en el Archipiélago ya se han realizado 33.576 test de PCR, de estos 2.085 han dado positivo en incubar el SARS-CoV-2. Esto supone que solo el 6% de las personas a las que se les ha hecho estos test de manera prioritaria (primeros contactos, sanitarios y ancianos y trabajadores de residencias) han sido positivos. O dicho de otro modo, nueve de cada diez test en Canarias han dado un resultado negativo. Estos días el número de pruebas realizadas ha oscilado entre las 1.700 y las 2.000 diarias, el doble de las que se realizaban anteriormente. Los test rápidos o de inmunoglobulinas se están realizando tan solo como complemento y siempre van acompañados de la prueba que solo se puede realizar en laboratorio, la PCR. Sanidad está valorando la posibilidad de empezar a usar otro tipo de test llamado Elisa en las próximas semanas.

Cinco minutos por consulta. Ante un horizonte cada vez más cercano de salida del confinamiento, los médicos han solicitado que se tomen medidas específicas para paliar la gran demanda de consultas presenciales que se van a generar, previsiblemente, esos días. Sin embargo, según el Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (COMTF), no parece que se haya tenido en cuenta esta especificidad ya que, tras la reactivación de la petición de consultas, muchos médicos se han percatado de que el tiempo al que podrán atender a cada paciente no supera los cinco minutos, tal y como se venía haciendo anteriormente. Rodrigo Martín, presidente del COMTF, insistió en que se debe permitir que los profesionales cuenten con un "tiempo prudente" para atender a estas consultas ya que no solo habrá que atender a pacientes que lleven tiempo sin acudir a revisión, sino que también se requerirá más cuidado a la hora de implementar las normas de seguridad. Por ello pide consultas de al menos 15 minutos por paciente. Para la nueva etapa postconfinamiento, el presidente de los médicos además insiste en que las historias clínicas tienen que dar información sobre la situación serológica de la población (saber si un paciente es positivo o negativo) y poner en marcha los protocolos de atención diferenciada de pacientes en los centros de salud. Un protocolo que la Gerencia de Atención Primaria ha establecido pero que, según Martín, "no se está llevando a cabo en muchos centros de salud ni centros de atención especializada (CAES)".

La UCI de La Palma se vacía de Covid-19. La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de La Palma registró este domingo el alta del último paciente que recibía cuidados en sus instalaciones como consecuencia del Covid-19. El hombre, de aproximadamente 40 años, continuará recuperándose del coronavirus en la planta de hospitalización. De ese modo, y justo un mes después de que ingresara la primera paciente en la UCI palmera, los profesionales de esta unidad se enfrentan a un espacio sin afectados por la pandemia, pero por el que han pasado un total de siete personas. De ellas, dos han logrado la suficiente evolución de la enfermedad como para ser trasladados a hospitalización, una paciente incluso ha superado totalmente la enfermedad y otros cuatro fallecieron en el intento. En lo que se refiere al resto del Archipiélago, hasta el momento 828 personas han requerido hospitalización y de ellos, 164 han entrado en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente, solo 163 siguen en planta mientras 70 personas se encuentran en estado crítico por Covid-19 en las Islas. La Gomera y El Hierro no tienen casos hospitalizados.

Letalidad del 5%. En Canarias la letalidad de la Covid-19, es decir, el porcentaje de muertes que acumula por los casos diagnosticados, se sitúa en un 5,7%, por debajo del 7,2% de toda España. La letalidad en los grupos de 0 a 64 años en Canarias es de 1,17, pero aumenta progresivamente con la edad. Así de 65 a 74 años la letalidad es de un 6,71 y la de mayores de 75 se dispara hasta el 22,13%.

Tasa de contagios variable. El número reproductivo básico del virus (R0), tras experimentar una bajada en picado ha vuelto a aumentar en los últimos días en las Islas, según los datos proporcionados por el Instituto de Salud Carlos III. En el día de ayer este número volvió a sufrir un incremento hasta situarse en el 0,67 -el día anterior se encontraba en 0,63-. El incremento puede haberse debido al aumento de test realizados en las últimas semanas, no obstante, según el director de emergencias del Ministerio de Sanidad Fernando Simón, la variabilidad que ha tenido esta tasa en toda España se debe a los cambios de criterio de contabilización de casos. "La R0 es sensible a muchas variables y tendremos que valorarla con cuidado", sentenció.