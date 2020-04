Hola, Cruz Roja responde

Unos días bastaron para que, una vez declarada la alarma, Cruz Roja activara sus primeros servicios de atención a cuantas personas demandaban información y ayuda al quedarse en una situación de vulnerabilidad. La frialdad de los números evidencia que desde el 13 de marzo se activó un centro de llamadas desde las 8:00 a las 20:00 horas para peticiones, dudas o demandas que atendían cuando se trataba de medicamentos o alimentos, y desde el 1 de abril se desplegaron servicios más concretos, como albergues, traslado de muestras sanguíneas o control de toma de temperatura en aeropuertos.

Cruz Roja es como ese amigo que hace tiempo que no llamas y justo cuando te surge un contratiempo acudes a él confiado en que te va a sacar de un atolladero. Es el sentimiento de muchas personas que desde que se decretó el estado de alarma a nivel nacional por la pandemia del Covid-19 han encontrado apoyo en esta ONG que, desde la sede provincial en la calle San Lucas, en la capital tinerfeña, coordina un total de trece asambleas locales y 80 puntos con actividades que tutelan en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

En la sede de San Lucas, Elena Pérez, directora de Captación de Fondos de Cruz Roja, nos sirve de guía en una primera aproximación al programa Cruz Roja Responde, que ha activado la organización desde el 13 de marzo y que cada semana que pasa ha ampliado sus servicios en favor de toda la población. Basta una llamada al número de teléfono 922 282 924 para pedir ayuda para encontrar al otro lado a uno de los treinta voluntarios que se turnan para que nadie se quede sin respuesta. Son el ángel de la guarda de los usuarios de este servicio que atienden un perfil de personas de edad avanzada, enfermas y que viven solas, y que precisan alguien que le haga una compra en el supermercado o vaya a por sus medicinas a la farmacia. Para atender estas necesidades, Cruz Roja Provincial desmontó incluso la sala de informática que había preparado para el Sorteo del Oro y lo transformó en un call center, habilitó una segunda estancia desde la que en estos días se llama a los socios de la ONG para ver cómo se encuentran y si necesitan algo. Y hay una tercera oficina, donde se daban charlas de formación, y desde la que se atiende a las personas mayores de 60 años que demandan servicio, a través del convenio entre Cruz Roja y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El objetivo es que nadie que acude a esta organización se encuentre sin una respuesta a sus demandas. Entre las 23.833 llamadas recibidas, o realizadas, desde el 13 de marzo hasta el lunes 13 de abril la mayoría de los usuarios reclamaban información sobre las medidas de prevención ante el virus, se repasaban las medidas de higiene recomendadas a la hora de lavarse las manos o se insistía a los interlocutores en la necesidad de quedarse en casa. Ante el desaliento o la inquietud, también palabras de ánimo y se transmite normalidad ante una posible situación de frustración o estrés generado por el confinamiento.

Otro de los servicios que se han volcado con el programa Cruz Roja Responde es la Dirección del Área de Salud. Al frente, Ramón Rivero, que se ha encargado de que todo el personal que atiende el teléfono tenga una formación básica sobre el Covid-19 a través de una píldora formativa virtual distribuida desde el Ministerio de Sanidad y la OMS de dos horas de duración para voluntarios y personal sanitario.

Ramón Rivero cuenta que entre los programas que desarrollaba su área de Salud cuando no había pandemia estaba la atención de enfermos oncológicos, que, como socios, se acogen a los pisos que cuenta Cruz Roja ya sea en Tenerife, Gran Canaria o Madrid para facilitar que reciban el tratamiento. Desde que azota el virus a la sociedad hace un mes los recursos se centran precisamente en atender a los más vulnerables.

Cruz Roja se ha adaptado a la necesidad. Las primeras semanas del confinamiento detectaron personas que llamaban para pedir ayuda porque eran dependientes y no podían salir de sus viviendas. Al principio se destinaba a dos voluntarios para que fueran y recogieran el dinero, luego acudieran a hacerle el servicio y permanecían otras dos horas para realizar la compra en el supermercado... Al final se dieron cuenta de que para cubrir un servicio se invertía mucho tiempo, por lo que llegaron a la conclusión de que lo mejor era preparar unas cajas de alimento para aquellas personas que no tenían recursos en sus viviendas. De forma organizada, en el mismo tiempo se atendía a más población. Igual se realizaba con los kit de higiene personal. El objetivo es dar una respuesta inmediata a la demanda, canalizando los recursos. Ramón Rivero asegura que esta situación no es comparable a la que vivió Santa Cruz cuando el Delta. "Este estado de alarma se prolonga en el tiempo", precisa.

En el último mes Cruz Roja ya no llama a sus socios para demandarle colaboración sino que telefonea a sus 60.000 asociados en la provincia tinerfeña para interesarse por su estado y conocer sus necesidades. También se ha adaptado el acompañamiento domiciliario de personas mayores a los recursos telemáticos y al confinamiento decretado por el estado. Por este motivo, como los voluntarios ya no van a ver a "sus mayores", como ellos los consideran con sentimiento de propiedad, acuden a videollamadas o a las llamadas de teléfono convencionales para mantener el contacto entre el voluntario y el enfermo.



Recursos

Desde la Asamblea Provincial de Cruz Roja con sede en la calle San Lucas se da respuesta a las demandas que se refieren. Es la puerta de entrada que facilita proporcionar alimentos, un kit de higiene o medicamentos a quien lo precisa, o canalizar al usuario si carece de un techo donde refugiarse cuando es una obligación permanecer en cuarentena para evitar los contagios y convertirse en un riesgo para la sociedad. Esta es la razón de ser de los cuatro albergues habilitados en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, cada uno con 30 plazas, o en Arona y Granadilla, con 25 por instalación. De las 110 plazas que se ofertan en la actualidad, 89 estaban ocupadas a fecha del pasado lunes.

Complementan este servicio las cinco ambulancias que tiene Cruz Roja; tres de ellas a disposición del Gobierno canario y dos para la acción de la propia ONG. En un mes han realizado 378 transportes sanitarios, a los que se suman las muestras sanguíneas que desde el 1 de abril comenzaron a tomarse a domicilio y que en más de 140 casos se trasladaban a hospitales para conocer si estaban afectados por el Covid-19.

Desde el 1 de abril la Cruz Roja tiene encomendada también la toma de temperatura de los pasajeros que llegan a los aeropuertos de Tenerife, La Palma, La Gomera o El Hierro, e incluido el puerto herreño de La Estaca. Por ahora, 3.941 controles desde el 1 de abril.

Más allá de la frialdad de los números de los servicios prestados en un mes está la entrega de voluntarios y profesionales de Cruz Roja que nunca imaginaron que su experiencia hasta como cooperadores internacionales será de gran valía en su entorno.