Canarias distribuye 3.000 mascarillas defectuosas entre su personal sanitario

Los trabajadores de la sanidad canaria llevan desde principios de semana utilizando unas mascarillas defectuosas que el Ministerio de Sanidad repartió por toda España el martes. Esto ha provocado que la Consejería de Sanidad tuviera que retirar 13.000 mascarillas del fabricante chino Garry Galaxy que decían ser FFP2 -las de mejor protección frente al coronavirus- pero que en realidad no cumplían su función. No protegían. De estas, 3.000 se han distribuido y otras 10.000 se han quedado en los almacenes hospitalarios.

Lo alertó así el Ministerio de Sanidad a las comunidades tras recibir el análisis de este producto por parte del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En dicho documento, se establece que estas mascarillas no cumplen los requisitos de protección en relación a la penetración de partículas. Ese tipo de mascarillas, de alta calidad, debe tener un nivel de penetración de "material filtrante" menor al 6%, y en las pruebas realizadas el porcentaje superó el 18%, el 27% y el 29% en las muestras analizadas. Las mascarillas que sí funcionan apenas dejan penetrar el 1% o el 2% de este material.

Preocupación por los sanitarios. Aunque fuentes de UGT confirmaron a este periódico que en los hospitales de Canarias estas mascarillas no se han llegado a repartir -sí lo hicieron en Atención Primaria-, Intersindical Canaria duda de que no se haya puesto en peligro a estos trabajadores, que además son los más expuestos al virus. "No sabemos cuántas llegaron, ni cuántas se repartieron, pero exigimos que se realicen pruebas masivas a los trabajadores", insitió Catalina Darias, portavoz de Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), que tildó la situación como una verdadera "vergüenza".

Retirada inmediata. Sanidad ha retirado todo el material sospechoso de inmediato y ha comenzado a realizar un estudio de trazabilidad de las mismas para corroborar el uso que hayan podido tener en estos días. A los trabajadores que hayan podido verse afectados por una menor protección en la realización de su trabajo se les realizará pruebas de PCR.

Un virus confinado. La Covid-19 cada día tiene una menor incidencia. Los últimos datos proporcionados por el Instituto de Salud Carlos III demuestran que la tasa de contagios por el virus en las Islas sigue descendiendo a pesar de haberse incrementado en otras regiones debido al aumento de test. A principios de esta semana el número básico de reproducción del virus (R0) en las Islas se situó en 0,79. Había vuelto a subir después de una semana en el que este número tan importante para definir el estado de la epidemia se mostró invariable (0,71). El martes se situó en 0,65 y en los últimos dos días se ha situado por debajo de este número, primero en 0,51 y ayer a 0,56.

Fase de descenso. Canarias se encuentra actualmente en una fase de descenso de la curva epidemiológica. Lo constata el número de casos activos, que ayer se situó en 1.135, lo que significa un 20% menos de casos que cuando el Archipiélago se situó en su pico máximo, el 7 de abril con 1.418 casos activos. Si nos centramos en el total de casos que se han diagnosticado en Canarias por Covid-19 desde el comienzo de la epidemia se comprueba que 2.035 personas se han infectado por el virus. En este sentido, 811 personas han requerido hospitalización, nueve más que el día anterior. Respecto a los ingresos en UCI, de estos más de 800 pacientes, 159 lo han hecho en este servicio de cuidados intensivos. Ayer ingresaron tres personas más. También ayer hubo un incremento de curados del 7,5%, hasta alcanzar los 785, 55 más que el día anterior. Mientras que se tuvo que lamentar el fallecimiento de otras 4 personas, lo que ya suma 115.

Más muestras al día. Con una nueva incorporación a los puntos de muestras, en el sur de Gran Canaria, Canarias ahora puede recoger 1.080 muestras diarias más cada día. Se trata del quinto punto de extracción ágil de muestras en Canarias, además de las ubicadas en residencias de mayores y hospitales para los sanitarios. Hasta ahora se han recogido 27.000 muestras.

Los pacientes del HUC se van al Vithas. Diez pacientes ya han sido trasladados desde el Hospital Universitario de Canarias (HUC) hasta la Clínica Vithas, que ahora ha pasado a controlar la gerencia del centro hospitalario público. Los pacientes que se trasladan a este centro serán los que no tengan Covid-19, con el objetivo de liberar camas en el HUC para atender justamente a estos pacientes.

Uso correcto de mascarillas. Los farmacéuticos recuerdan la importancia de lavarse las manos, no tocar la mascarilla durante su uso y desecharla una vez se acabe de usar. La forma correcta de colocarla es desde tabique nasal y hasta la barbilla. Alertan de que no se debe poner en la frente o bajo la barbilla ni durante ni después de su uso.