Los alumnos pasarán de curso sin volver al cole.

Los alumnos podrán pasar de curso sin tener que volver a las aulas de manera presencial en lo que resta de curso. Así lo acordó ayer el Ministerio de Educación junto con las comunidades autónomas durante la celebración de la Conferencia Sectorial, donde se decidió que el curso continuará sometido a los dictámenes de las autoridades sanitarias. Además, se descartó el aprobado general porque, aunque "la norma será que el alumno promocione", la repetición de curso será algo "excepcional que deberá ser justificado".

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, indicó tras el encuentro nacional que "no se evaluarán nuevos contenidos" durante el tercer trimestre, cuando únicamente "se repasará y profundizará en lo ya dado" a lo largo del presente curso escolar. Todo ello con el objetivo de "ir siempre a favor del alumnado".

Las medidas tomadas durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en la mañana de ayer afectarán, en toda España, a ocho millones de estudiantes no universitarios confinados en sus hogares desde hace un mes. La ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró que la evaluación será continua y acentuará "su carácter diagnóstico y formativo". Y es que todos los alumnos han disfrutado ya de dos trimestres y evaluaciones plenamente funcionales, por lo que la consejera de Educación canaria precisó que, en esta tercera evaluación, "ningún estudiante podrá tener una nota inferior a las obtenidas en evaluaciones anteriores".

Así, para el alumnado que no progresa adecuadamente, el tercer trimestre será de recuperación. Además, Guerra insistió en que durante este último trimestre del curso escolar no se abordarán nuevos contenidos, sino que se fomentarán las competencias educativas básicas a través del afianzamiento de los conocimientos adquiridos.

Evaluación. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias solicitó ayer al Ministerio "seguridad jurídica en este contexto de emergencia para flexibilizar criterios de evaluación y promoción". No obstante, las directrices para todas las etapas educativas son las mismas: flexibilizar los criterios y procedimientos de evaluación, así como los criterios de promoción y de titulación, especialmente en los cursos terminales de etapa. Estos principios se trasladan también a la Formación Profesional (FP), que además verán cómo sus horas de prácticas se reducirán a algo más de la mitad y que podrán sustituirlas por la presentación de un proyecto. En este sentido, también la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) ajustará sus contenidos y se flexibilizarán las pruebas. Además, estos estudiantes podrán obtener el título correspondiente a pesar de que algún profesor no sea partidario de aprobarle la asignatura y no podrá impedir así que haga la prueba de acceso a la universidad.

Conexión con el alumno. Durante este último trimestre se dará especial importancia al contacto entre alumnos y profesores, y a través de las tutorías se tratará de recuperar al alumnado desconectado. De este modo, se tratará de determinar el porcentaje de estudiantes que no han estado conectados durante estas tres primeras semanas de confinamiento. En este sentido, la consejera de Educación recordó el trabajo que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias para luchar contra la brecha digital, con el reparto de tabletas con acceso a internet en el Archipiélago.

Consejo Escolar. El presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego, destacó la "total excepcionalidad de la situación que estamos viviendo" e insistió en que "la educación no puede defraudar en un momento como este y por eso ha de estar al lado de las familias". Por esta razón apostó por que la formación se centre estos días en permitir que los jóvenes "encajen la situación que están viviendo", más allá de adquirir nuevos conocimientos. Con todo, valoró positivamente la decisión adoptada ayer de centrar la docencia en aspectos competenciales. De este modo, concluyó que "la docencia nunca ha debido centrarse en la mera acumulación de información y ahora es importante es que nuestros hijos sean capaces de discernir lo fiable. La escuela ha de estar ahora a modo de acompañamiento y es muy loable el trabajo que están haciendo los maestros". Así, coincidió también con la consejera de Educación canaria, quien reconoció la labor de los equipos docentes durante este periodo de confinamiento y aludió a "la confianza depositada en el profesorado y el alumnado para afrontar este final de curso" en los próximos días.

Las Ampas. La presidenta de la Confederación Canaria de Federaciones de Ampas (ConfapaCanarias), Josefa Amparo Méndez, celebró la decisión tomada en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada ayer porque "prácticamente es lo que nosotros hemos venido solicitando durante estas semanas". En este sentido, afirmó que "la situación que estamos viviendo es propicia para que únicamente se evalúen competencias y efectivamente creemos que los suspensos únicamente se deben producir en casos excepcionales" y añadió que "lo que queremos es que todo lo que se haga sea en beneficio del alumnado". Por eso, y en cuanto a la posibilidad de que los centros que así lo deseen abran sus puertas en julio para ofrecer actividades complementarias y lúdicas, Méndez indicó que "el refuerzo es necesario para algunos alumnos, por lo que lo vemos como una buena medida".

Los sindicatos. El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), José Ramón Barroso, afirmó ayer que "la sensación del profesorado canario frente a las decisiones de las administraciones educativas es de incomprensión, desamparo, desconexión con la realidad y de falta de empatía". Y es que el representante sindical afirmó que las medidas adoptadas hasta el momento son "vagas, imprecisas, mal explicadas, parciales e inexistentes para algunos ámbitos". Por su parte, el sindicato de docentes ANPE exigió "concreción" sobre las condiciones en las que se desarrollará el final de curso y su incidencia en las condiciones laborales del profesorado del sistema público. El sindicato reclama así una reunión urgente con la Consejería de Educación para negociar cómo será la evaluación del tercer trimestre en los distintos niveles educativos, qué criterios se van a establecer de cara a la progresión del alumnado y qué medidas se pondrán en marcha para recuperar a los alumnos que hayan tenido problemas para recibir atención educativa durante el confinamiento.