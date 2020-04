La última región en alcanzar las 100 muertes

Más de un centenar de fallecidos. Canarias alcanzó esta cifra ayer siendo la última comunidad en traspasar la línea de las cien muertes por Covid-19. Concretamente ayer se constataron 102 fallecimientos. La mayoría de ellos (64) se produjeron durante el pico máximo de incidencia, en la última semana de marzo y en los últimos días hemos asistido a un goteo permanente de nuevas defunciones que engrosan una lista que ya coloca a España como el segundo país del mundo más afectado en este sentido por el coronavirus.

En el día de ayer se constataron ocho fallecimientos más después de varios días sin que la Consejería de Sanidad registrara uno. Esta situación que responde al ya recurrente efecto fin de semana que ha ocurrido en otras ocasiones durante la crisis sanitaria y que se produce como consecuencia de la falta de registro de fallecimientos durante los días festivos.

En todo caso, la velocidad de incremento de los fallecimientos ha sido durante estos días mucho menos acusado que en otros momentos de la curva epidémica. La semana pasada se saldó con un incremento diario de defunciones del 2,5%, muy por debajo del porcentaje de altas diario medio, que se situó en el 19,3%. No obstante, el aumento diario de estas altas también ha disminuido si se compara con el crecimiento de las semanas anteriores. No obstante, ayer se alcanzaron las 589 altas médicas en las Islas, 131 más en tan solo 24 horas.

Una semana de incrementos mínimos de casos. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constató ayer un acumulado de 1.958 casos acumulados de coronavirus desde el inicio de la crisis sanitaria. De estas personas, 763 han necesitado hospitalización y 145 lo han hecho en un servicio de UCI. De los casos activos, 327 permanecen hospitalizados y, de ellos, 79 se encuentran en Cuidados Intensivos. La isla que más personas en UCI tiene es Tenerife con 38, seguida de Gran Canaria con 27, Lanzarote con 7, Fuerteventura con 4 y La Palma con 2.

39 contagios intrahospitalarios. Según el último informe epidemiológico de la Dirección de Salud Pública, en los hospitales de Canarias se han producido 39 contagios de Covid-19 en personas que estaban ingresadas en el centro por otras patologías. De estos, la mayoría (19) tenían más de 75 años y 10 se encontraban en la franja de edad entre 65 y 74 años.

Más de 400 sanitarios con Covid-19. La Consejería ha constatado el contagio de 406 sanitarios en Canarias, de ellos, el 73% son mujeres y más de la mitad tienen entre 30 y 49 años. Este número de contagios supone el 1,3% del total del personal del Servicio Canario de la Salud (SCS). Son ellos a los que tiene prioridad en la realización de test que está afrontando cada día la Consejería de Sanidad y que son, aproximadamente, entre 800 y unos 1.000 diarios.

Protección para todos. Intersindical Canaria solicitó al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y al consejero de Sanidad, Julio Pérez, equipos de protección individuales (EPI) para el personal no sanitario del Servicio Canario de la Salud (SCS). Una petición que el sindicato hizo llegar a los responsables públicos a través de una solicitud registrada el viernes 10 de abril. Desde el sindicato señalaron que las direcciones de Enfermería de los hospitales públicos de Canarias son las responsables de gestionar las unidades y servicios hospitalarios y a ojos del sindicato no están "cumpliendo con la obligación". "Es especialmente preocupante la situación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) y del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria (CHUIMI), donde ya hemos puesto en conocimiento de las gerencias la negación de los cargos intermedios de las direcciones de Enfermería de facilitar al personal no sanitario los EPI", señaló Ruymán Pérez, portavoz del sindicato. La Consejería de Sanidad afirma que hay una guía de uso para todo el personal y que es distinto dependiendo de la categoría profesional y sus necesidades. En todo caso remarcó que "no hay falta de material".

Más de 1.550 solicitudes para donar sangre en 12 días. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) ha recibido en los últimos 12 días más de 1.550 solicitudes para donar sangre. La institución ha recordado la necesidad de seguir acudiendo a realizar esta labor altruista para poder garantizar unos niveles de los bancos de sangre a unos mínimos que permitan mantener la actividad asistencial. El ICHH continúa recibiendo, mediante cita previa, a donantes de sangre. Quedan exentos de la donación aquellos que tengan síntomas respiratorios, hayan estado en contacto con afectados por coronavirus COVID-19 o hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Detectores vanguardistas para las islas menores. Las cinco islas no capitalinas dispondrán de la oportunidad, a partir del 26 de abril, de acelerar sus procesos de detección de contagios por Covid-19 gracias a una nueva tecnología que será adquirida a la empresa Bosch. Se trata de Vivalytic rapid test, un instrumento sanitario novedoso que permite detectar de forma casi inmediata infecciones por coronavirus SARS-CoV-2, así como de otros ocho patógenos. Según la empresa, en menos de dos horas y media, pero puede llegar hasta los 30 minutos en función del alcance y la complejidad de la prueba. El Cabildo majorero anunció ayer la compra de esta maquinaria que permitirá a los laboratorios insulares realizar el análisis de los test que se están llevando a cabo en la isla y cuyas muestras se han enviado hasta ahora a Tenerife y Gran Canaria. El presidente del Cabildo majorero, Blas Acosta, adelantó que la maquinaria para realizar los análisis podría estar "implantada en una semana" y explicó que, además, ha sido esta administración la que ha gestionado la compra para el resto de islas.