El 21,24% de los positivos por coronavirus en Canarias son sanitarios

Los contagios por coronavirus en Canarias entre el personal sanitario no dan tregua y continúan creciendo. Ya son 416 los diagnosticados, que representan un 21,24% de los 1.958 casos registrados en Canarias desde el comienzo de la pandemia. Son, a su vez, un 1,38% sobre el total del personal del Servicio Canario de Salud .

Canarias superó el último fin de semana el centenar de defunciones por coronavirus. Este martes ya se ha producido una muerte, según el recuento de ls 14.00 horas. La web de la Consejería de Sanidad registra ya 103 fallecimientos por coronavirus.

Por islas, la más afectada sigue siendo es Tenerife que cuenta con 1.245 casos y 70 fallecidos; le sigue Gran Canaria con 503 casos y 28 fallecidos; La Palma, 83 casos y tres fallecidos; Lanzarote, 76 casos y dos fallecidos; y sin muertos Fuerteventura, 38 casos; La Gomera, 10casos y El Hierro, 3 casos.?



El Archipiélago se mantuvo durante el fin de semana sin sumar fallecimientos aparentemente, situándose en unas 95 personas que habían perdido la vida. No obstante, en la madrugada del lunes, la web de la Consejería de Sanidad sumó un fallecido en la actualización de las 5.00 horas y en la actualización de las 14.00 horas otras cuatro. No es la primera vez que ocurre que los datos del fin de semana no quedan registrados durante este sino que se transfieren al lunes. De modo que, desgraciadamente, sí que hubo muertes el fin de semana pese a que publicamos que habíamos tenido dos días sin defunciones, de acuerdo con los datos facilitados.

De acuerdo con los datos del lunes, Canarias registra un total de 1.958 casos positivos (12 más que en la estadística de las 20.00 horas del domingo 12 de abril) y 589 altas médicas (131 más).



Coronavirus en Canarias

Infogram