El zoológico situado en el núcleo portuense de Punta Brava desde el año 1972 permanece activo sin público y sus cuidadores continúan desarrollando su trabajo, incluso realizando las presentaciones y exhibiciones que diariamente suelen escenificar con delfines, orcas, leones marinos, loros y papagayos. Con ello se trata de "mantener la actividad cotidiana de los animales, estimularlos y garantizar su bienestar físico", apunta la entidad.

La vida sigue en Loro Parque. El personal del zoológico de Puerto de la Cruz no sólo se limita a mantener los cuidados de los animales, los jardines y el resto de las instalaciones, sino que además continúan realizando las presentaciones y exhibiciones con los animales pese a la absoluta ausencia de público. Nadie disfruta en directo de las habilidades de loros o mamíferos marinos, pero sí se pueden ver a través de las redes sociales del que está considerado uno de los mejores zoológicos del mundo por sus propios visitantes. A pesar de que Loro Parque se encuentra cerrado debido a la crisis sanitaria y el estado de alarma decretado por el Gobierno de España. La actividad no cesa para delfines, leones marinos, orcas, loros y papagayos. Desde el parque se subraya que "estos ejercicios forman parte del entrenamiento habitual de estos animales, por lo que los cuidadores siguen llevándolos a cabo con normalidad, aunque sin visitantes como testigos". Los espectáculos no cumplen solamente una función para el público, ya que, según destacan los cuidadores, permiten mantener a los animales activos y eso mejora su salud y bienestar. Desde la dirección del zoo portuense se asegura que estas presentaciones, junto a otras actividades de enriquecimiento ambiental que componen la rutina de los animales, "son necesarias para asegurar su máximo bienestar".

Eric Bogden es el responsable de Mamíferos Marinos de Loro Parque y destaca que "los animales siguen haciendo las presentaciones porque es mentalmente estimulante para ellos, además de un ejercicio físico y algo con lo que puedo decir que realmente disfrutan. Seguimos haciendo nuestra ronda de entrenamientos, proponiéndoles retos distintos y enseñándoles cosas nuevas " pese a que el parque ha cerrado sus puertas temporalmente.

Montse Buch es la responsable del Loro Show, la primera presentación que se hizo en este zoo fundado a finales de 1972, y explica que el cierre del parque no afecta a su trabajo con los animales: "Cada día necesitan estar activos y los entrenamientos son muy necesarios para que, tanto física como mentalmente, estén ocupados". Lo que sí se ha modificado, para salvaguardar a su vez la salud de los cuidadores, es la forma de trabajar. Los equipos se han dividido en turnos que no coinciden, aunque se encuentran en constante comunicación. "Nosotros somos los expertos en el cuidado de los animales, así que nos dividimos en dos equipos y si, por ejemplo, algo me sucediera a mí, llamaría a la siguiente persona, que se encargaría de todo", explica Bogden. Loro Parque, que se define como una "auténtica embajada animal", insiste en que uno de sus pilares es "proporcionar siempre a los ejemplares que habitan en sus instalaciones el máximo bienestar". El zoo ubicado en Punta Brava recuerda que es el único de Europa que cuenta con la Certificación de Bienestar Animal "American Certified" de la prestigiosa entidad American Humane, de Estados Unidos.

Loro Parque ha iniciado, además, una campaña en sus redes sociales con el hashtag #EnCasaConLoroParque, a través del que está compartiendo contenido diario sobre la actividad que tiene lugar en sus instalaciones a puerta cerrada. Allí, los animales continúan recibiendo todos los cuidados para asegurar su máximo bienestar y el personal trabaja con todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades para mantenerse con buena salud.

Las cuentas oficiales del Parque han reforzado su programación para que, desde casa, todos sus seguidores puedan continuar aprendiendo sobre la importante labor que hace este centro de conservación de la vida silvestre en materia de bienestar animal, protección de especies en peligro, educación y concienciación.

Tampoco cesa la actividad de Loro Parque Fundación, que continúa con varios proyectos internacionales en marcha, como el que les ha permitido la reintroducción de seis ejemplares de guacamayo verde mayor de Guayaquil ( Ara ambiguus guayaquilensis) en su hábitat natural, un éxito que ha sido posible gracias al trabajo de la Fundación Jocotoco y a la colaboración de otras asociaciones y comunidades locales. Esta subespecie se encuentra en peligro crítico de extinción y solo se han contabilizado 60 ejemplares en libertad.

El objetivo de esta liberación es aumentar esa pequeña población y su diversidad genética y así poder salvar a la especie de una extinción más que probable. Loro Parque Fundación ha colaborado técnica y financieramente a través de cinco proyectos en la conservación de esta especie con una inversión de casi 500.000 dólares desde 1997. No es la primera vez que se libera a guacamayos de esta subespecie en Ecuador. Antes ya se habían reintroducido 14 ejemplares, de los que dos han tenido crías. El 13 de septiembre de 2019, Loro Parque Fundación cumplió 25 años de trabajo por la naturaleza. Ha destinado a lo largo de su historia más de 20 millones de dólares a más de 180 proyectos en cinco continentes.