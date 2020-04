La Policía busca a un individuo que escondió droga en la mascarilla

La Policía Nacional esta buscando a un individuo que protagonizó una curiosa escena en Gijón durante el confinamiento ciudadano por el coronavirus. Al parecer, el hombre estaba transportando droga en el interior de una mascarilla que él mismo portaba. Los agentes le dieron el alto, supuestamente por otro motivo y, lógicamente, no se percataron del asunto, hasta que el mismo individuo, en un video que circula por redes sociales, se jactara de lo sucedido. "Bueno chavales, me acaba de parar la madera y tranquilamente con mis pollitos (se refiere a droga) encima. Os voy a dar un gran consejo para vuestros portes...jajajaaj. Ahí no va a mirar nadie", finaliza el video, grabado por él mismo desde un vehículo, y en el que se ve como el hombre saca del interior de la mascarilla lo que parece un fragmento de droga.

Al parecer, la Policía ya tiene varios datos sobre el hombre y el vehículo.