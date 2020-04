Canarias acierta en el control de los fallecidos

El gran desajuste del número de fallecidos contabilizados oficialmente por Covid-19 respecto a los reales es, en algunas comunidades autónomas -especialmente las más afectadas por esta emergencia sanitaria-, un verdadero quebradero de cabeza. Sin embargo, en Canarias esta situación, tan criticada en otras regiones, no ha ocurrido. Las cifras de fallecimientos en Canarias no han sido mucho más elevadas que en otros años, a excepción de la última semana de marzo, en la que se ha registrado un 22% más de muertes de lo que cabría esperar en condiciones normales, es decir, 62 más, según el informe de Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas del Ministerio de Sanidad. No es de extrañar pues el 70% de los 92 fallecimientos registrados por Covid-19 en las Islas se produjeron en esa semana del 27 de marzo al 1 de abril, y justamente fueron 64. Por tanto, el exceso de mortalidad tiene relación directa con el pico máximo de incidencia de la epidemia por Covid-19 y supone una de las cifras más bajas de toda España, junto a las registradas en Galicia (16%) y Murcia (20,7%).

Que no exista un aumento importante en las muertes en Canarias por coronavirus lo corroboran los datos del registro de enterramientos del Registro Civil Santa Cruz de Tenerife de los últimos tres meses, donde se ve que no solo no hay más muertes registradas por todas las causas, sino que, además, el número es ligeramente inferior al de otros años. Santa Cruz de Tenerife es la ciudad más afectada por la Covid-19 con 337 casos acumulados y 19 fallecidos hasta la fecha. Además, el Registro de Santa Cruz de Tenerife cubre las defunciones que ocurren en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, también el centro hospitalario donde se han registrado más casos críticos, con 567 estancias en UCI por esta patología. Los datos de Santa Cruz de Tenerife apuntan a que en este enero de 2020 hubo 324 inscripciones de fallecimientos frente a los 340 del mismo mes del año pasado; en febrero de 2020 hubo 335 muertos (300 en 2019); y en marzo se registraron 289 fallecimientos (288 en el mismo mes del año anterior). Estos datos además, son muy similares a los registrados en años anteriores. En 2018 hubo 331 fallecimientos en enero, 333 en febrero y 269 en marzo. Por su parte, en 2017 las cifras también fueron similares: 333 en enero 271 en febrero y 324 en marzo.

De ahí que el consejero de Sanidad, Julio Pérez, afirmara ayer que es "difícil" que haya muchos fallecimientos por coronavirus al margen del sistema sanitario y de las cifras oficiales, aunque reconoció que no es "imposible" que algún caso se pueda dar. "Es difícil pensar que haya muchos fallecimientos al margen del sistema sanitario que hayan muerto y que, al registrarlo, el médico que haya certificado la defunción haya encontrado que puede ser coronavirus, pero no parece posible con estos datos -en relación a los Santa Cruz-", aseveró Pérez. Esta eficiencia en el control de datos también fue ratificada por Juan Luis Lorenzo, juez decano de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que señaló a este periódico que estos días "ha habido una implicación extraordinaria" por parte de todos los agentes que se encargan de registrar los enterramientos. "Estamos funcionando bien", señaló y destacó la "solidaridad" entre los compañeros.

Y esto ha ocurrido porque la Consejería de Sanidad ha ido más allá en el registro de casos de lo que en principio solicitó el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas.

El departamento que dirige Salvador Illa ordenó, a principios de la crisis, a no contabilizar a las personas fallecidas con síntomas pero sin pruebas. En este sentido dispuso que los fallecidos se registrarían siempre teniendo en cuenta "el total de casos confirmados". No obstante, Canarias ha decidido hacer pruebas incluso a los fallecidos sospechosos post mortem. Así lo confirmó Sanidad que puso varios ejemplos de esta situación. El primero en un hombre fallecido en Gran Canaria con síntomas muy similares a los del Covid-19 que finalmente dio negativo en la prueba posterior y a uno de los usuarios del centro de mayores de Fasnia que había dado negativo unos días antes pero que tras hacerle el test post mortem, dio positivo.

La diferencia de los datos, sin embargo, sí es abismal en algunas comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León que han estado registrando oficialmente la mitad de los fallecimientos que se están produciendo en la región. Coinciden estas tres comunidades en ser las más afectadas por la pandemia actualmente: Madrid con 42.450 casos acumulados, 13.289 fallecidos y una incidencia de 418 casos por cada 100.000 habitantes; Castilla-La Mancha con 11.788 casos, 5.322 fallecidos y una incidencia de 443 casos por cada 100.000 habitantes y Castilla y León con 10.058 casos, 2.731 fallecidos y una incidencia de 29 casos por cada 100.000 habitantes.

De ahí que el Ministerio de Justicia ahora se encuentre imbuido en un trabajo exhaustivo de análisis pormenorizado de los datos. El pasado sábado, la Directora de Registros y Fe pública, Sofía Puente, dictó una instrucción en la que pidió a los registros que a partir de ahora envíen diariamente el número de fallecimientos registrados durante la jornada. De esta forma, como confirmó el Ministerio de Justicia "se podrán tener datos más exactos porque ahora mismo son parciales y, por tanto, erróneos".

Los municipios con residencias de mayores, los más afectados. Fasnia es el municipio que hasta ahora está más afectada por el Covid-19. En este pueblito de menos de 3.000 habitantes, los 33 casos positivos en coronavirus han significado que el 1,1% de su población esté afectada. Un porcentaje varias veces superior al que se maneja en el cómputo global de Canarias y que alcanza el 0,085%. Le sigue Tegueste con el 0,3% de su población contagiada (45 casos positivos) y El Rosario (0,23%). Coincide que las dos primeros municipios son los que se han visto más afectados por la entrada del virus en los centros sociosanitarios de la zona.

Ni un fallecido en 53 municipios. Canarias ha logrado que los residentes de 53 municipios estén libres de fallecimientos por Covid-19. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife son 31 los municipios sin víctimas mortales entre sus residentes y en Las Palmas de Gran Canaria son 22.

Las curaciones se disparan y los casos activos bajan. Las curaciones se dispararon un 50% ayer llegando a 371 altas acumuladas. Mientras, a la estadística de defunciones solo se añadió una más, con lo que se constataron 92 fallecimientos. Respecto al total de casos, aumentaron un 4,3% hasta alcanzar los 1.834 positivos acumulados desde que comenzara la crisis del coronavirus. Sin embargo, y a tenor de las nuevas curaciones, los casos activos han seguido bajando, marcando un nuevo indicio de descenso de la curva epidemiológica.