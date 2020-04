5.000 fotografías del cielo y la naturaleza de Lanzarote hechas sin salir de casa

Secuencia de un atardecer desde su casa de Playa Blanca (Yaiza) que el astrofotógrafo Gustavo Medina ha incluido en su nuevo trabajo, Stay at home.

Secuencia de un atardecer desde su casa de Playa Blanca (Yaiza) que el astrofotógrafo Gustavo Medina ha incluido en su nuevo trabajo, Stay at home. Gustavo Medina

El astrofotógrafo lanzaroteño Gustavo Medina no deja de sorprender con sus trabajos elaborados con la técnica de time-lapse o cámara rápida, incluso desde el confinamiento en su vivienda en la localidad turística de Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. Medina ha realizado para este nuevo proyecto en las últimas tres semanas, entre el final del invierno y el comienzo de la primavera, unas 5.000 fotografías desde su casa, tanto del cielo como de la naturaleza de su entorno más cercano, su jardín. Este nuevo vídeo, de casi tres minutos de duración, lleva por título Stay at home (Quédate en casa) y lo ha subido esta misma tarde a sus cuentas de Facebook (Lanzarote.Isla Fotográfica), Instagram (@lanzarote.islafotografica), la plataforma Vimeo y su canal de YouTube.

El lanzamiento lo ha hecho en la tarde de este jueves, 9 de abril, coincidiendo con el día de su cumpleaños. Con este gesto quiere agradecer el trabajo de todos los profesionales de los sectores esenciales que están al pie del cañón en estos momentos, entre ellos los sanitarios y los cuerpos de emergencia y seguridad. Además, con esta iniciativa hace un regalo a sus seguidores y anima a otros fotógrafos a que se paren a observar con detenimiento estos días lo que tienen a su alrededor.

"Con este time-lapse sigo mostrando el paisaje y la naturaleza, pero esta vez desde casa. La vida no se detiene a pesar del confinamiento", señala Medina. De ese modo, ha realizado secuencias de amaneceres y atardeceres, nocturnas, de la vía láctea y de la evolución de las plantas y flores de su jardín, entre otras escenas. "Como veía que el estado de alarma iba a ir para largo, decidí reinventarme y continuar realizando las fotografías desde mi casa. Me lo propuse y lo hice porque la vida sigue y la naturaleza continúa. Solo tienes que mirarla con los mismos ojos que la ves fuera, pero desde casa", afirma Medina, cocinero de profesión en un hotel de Playa Blanca. La casi ausencia de aviones sobre Lanzarote debido a las restricciones en el transporte colectivo derivadas del estado de alarma, ha sido una ventaja a la hora de realizar las imágenes. "Era prácticamente imposible con el tráfico aéreo que había antes del confinamiento hacer una secuencia nocturna, sobre todo en las primeras horas de la noche, en la que no te aparecieran las estelas de los aviones. Ahora el cielo está limpio", explicó el astrofotógrafo, que sigue regalando al mundo sus bellas imágenes.