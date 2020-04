Ejemplo ante una doble cuarentena

Fernando sigue dando cada día lecciones de superación. Ya lo hacía antes desde la normalidad cotidiana en su trabajo de administrativo en Hospiten Rambla, donde lleva 19 años, y su pasión por el deporte adaptado. Ahora está, como los demás, en plena cuarentena junto a su inseparable ordenador y con la rutina de ejercicios para no perder la forma como compañera. En una vivienda de Santa Cruz, junto a sus padres, pasa Fernando el confinamiento. Entre salidas al trabajo y la permanencia en el hogar. Pero siempre con mucha actividad, a pesar del problema de espina bífida que tiene desde que nació hace 48 años.

Fernando Cruz Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1971) ha superado muchos obstáculos en la vida para normalizar su devenir cotidiano y hacerlo similar al de cualquier otra persona. Lo mismo pasa en este confinamiento por la crisis del Covid-19 que transcurre entre su trabajo como administrativo en Hospiten Rambla –presencial– y la vida en la casa que comparte con sus padres, Fernando y Evelia, en el barrio del Perú de la capital tinerfeña. El suyo es un ejemplo de cómo enfrentarse y salir bien parado de una doble cuarentena.

Tiene espina bífida desde que nació, una malformación congénita del canal de la médula ósea. Pero eso no le ha hecho rendirse. Tampoco ahora cuando acude a su puesto de trabajo: "Tengo turnos reducidos de cinco horas de mañana o tarde porque hemos dividido la plantilla en dos grupos". La empresa le ha dado un certificado para circular aunque "no me han parado pero sí he visto controles. Yo cumplo las normas".

También la de quedarse en casa cuando no debe ir a trabajar. Entonces su mundo se reparte entre el ordenador, ver películas, la televisión, algún libro y el ejercicio físico. Porque Fernando no descuida la forma para reencontrarse cuando acabe el confinamiento con su gran pasión: el deporte.



Ejercicios físicos

Para eso prepara un aparato nuevo, una especie de rodillo que le ayude en los ejercicios. Así podrá completar las tablas que le han enviado desde su gimnasio, el Healthspace. Una aplicación le permite cambiar la rutina diaria. "Cuando todo esto termine vamos a parecer pelotas", bromea, aunque "a mí no me ha dado ansiedad por comer". Lo que más echa de menos es el contacto con la gente y poder ver al resto de la familia. En especial, señala, "a mis cuatro sobrinos". La handbike que adquirió en 2016 y con la que compite en carreras populares "no la he tocado en las últimas semanas", apunta. Pero no se rinde.

A los siete años, Fernando logró caminar después de esfuerzos y sesiones de rehabilitación. Unas muletas lo acompañan aún. Estudió en el IES Andrés Bello pero no terminó porque "era medio golfillo", aclara divertido. Tiene vehículo, lo cual le da una gran independencia, y dice con orgullo; "Saqué el carnet teórico a la primera y el práctico a la segunda". También le gusta el fútbol y su equipo es el CD Tenerife –accionista desde 1986–, el parapente, bucear, recibir clases de tenis adaptado o el baloncesto en silla de ruedas. Afirma tener "la esperanza de que esto acabe pronto y en verano, si no hemos recuperado del todo el ritmo de vida, al menos podamos salir a la calle".

Su objetivo es "practicar deporte de nuevo". Y se marca retos como el buceo adaptado en el club Adaptasub o la escalada "con compañeros de Atletas sin fronteras". Fernando, el mayor de tres hermanos, ha mostrado toda su vida aptitud y actitud. Plantea que "hay gente que no puede o no quiere salir de casa y hay que rebelarse". Y sentencia: "Todos seremos algún día discapacitados". La de Fernando es una historia de superación, de querer ser un joven como los demás. La normalización en un doble sentido para superar una doble cuarentena.