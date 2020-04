8.200 test, listos para chequear a los canarios

Canarias dispone de 8.200 test rápidos en stock. Estas pruebas, que miden los anticuerpos en sangre, serán utilizadas, según el Gobierno autonómico, especialmente para descartar los positivos y liberar a los laboratorios de realizar esas PCR. El consejero de Sanidad y portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, afirmó que la idea es aplicarlos a partir de finales de esta semana o principios de la próxima en las personas más vulnerables y aquellas que han presentado sintomatología previa.

A estos se unirán otros 31.200 test rápidos que el Gobierno nacional destinará a las Islas, del millón que ha comprado en una primera tanda. Estos test, según afirmó el Ministerio de Sanidad, se utilizarían junto a la PCR bajo dos premisas: detección precoz de positivos para aislarlos y evitar la transmisión y realización de estudios de seroprevalencia para valorar el grado de inmunidad de la población. Un objetivo con el que coincide también el Gobierno de Canarias. Este cargamento de test partió hace dos días de la Península, pero aún no se tiene ni rastro de él.

Una de las posibilidades, por ejemplo, es llevar a cabo estas pruebas que obtienen resultados en 15 minutos en las residencias de ancianos. Sin embargo, estas pruebas deben realizarse como complemento al estudio molecular (PCR) para ratificar los resultados. "Los test rápidos detectan la existencia de anticuerpos y dan una información muy fiable de quién está contagiado, pero no sobre quién no lo está", afirmó el consejero de Sanidad. Pérez así estaba haciendo alusión a la cantidad de falsos negativos que suelen dar estos test, sobre todo en los primeros días tras empezar los síntomas.

Según el Instituto de Salud Carlos III la sensibilidad del test rápido alcanza el 80% a partir de que la persona lleve siete o más días infectada, mientras que se reduce al 64% en los pacientes que se la hacen cuando inician síntomas. De ahí también que los expertos aboguen por hacer uso de este sistema más a largo plazo, cuando comience el desconfinamiento. No obstante, los test comprados por el Ministerio de Sanidad no distinguen entre inmunoglobulinas (IgM o IgG), solo mide los anticuerpos globales por lo que no permiten saber si una persona está contagiada actualmente o lo ha estado. Además, si el test sale negativo, siempre habrá que hacer una prueba de PCR.

Un 2,1% más de positivos. Canarias registró ayer un acumulado de 1762 casos confirmados de coronavirus Covid-19. Esto supone un ligero repunte, del 2,1%, en el numero de nuevos casos en un día. En este periodo un total de 689 personas han requerido hospitalización en alguno de los hospitales de Canarias. Y de estas 137 han necesitado atención en UCI, y 93 continúan ingresados. 44 de estos pacientes críticos se encuentran en Tenerife, 59 en Gran Canaria, 7 en Lanzarote, 2 en Fuerteventura, y 4 en La Palma. El personal sanitario contagiado asciende a 353 casos.

Las curaciones cogen carrerilla. Las curaciones ayer aumentaron a un ritmo de un 34% registrando 63 altas más en un día, lo que supone un total de 249. En el otro lado se encuentran los fallecimientos que, por su parte, siguen experimentando un aumento diario cada vez más ligero. En la jornada de ayer se acumularon dos fallecimientos más, lo que suma un total de 91 desde que empezó el brote en las Islas.

Los datos se darán en tiempo real. Reveca es su nombre. Su interfaz, muy similar a la creada por el Instituto de Ingeniería de Johns Hopkins. Ahora el Gobierno de Canarias dispone de una aplicación para monitorizar los casos de Covid-19 en Canarias en tiempo cuasirreal y disgregados por islas. La aplicación, que está desde anoche disponible en la página web del Gobierno de Canarias, dispone de datos epidemiológicos tales como casos totales, casos cerrados y defunciones. En una versión posterior, según confirmó el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera, se añadirán también casos activos para conocer el estado real de la epidemia en el Archipiélago. "El objetivo es que sea como una película que los ciudadanos puedan conocer al mismo tiempo que la Administración", afirmó Pérez, que señaló que, en principio, estos datos se van a actualizar a las 8:00, a las 14:00 y a las 20:00 horas cada día. "No duden en reclamarnos cuanta información requieran", insistió el consejero. "Ha sido un esfuerzo colectivo de muchos", insistió por su parte Olivera que indicó que ha estado presente en este proyecto tanto el director de modernización como el director de investigación, así como los técnicos del Grafcan y de Gesplan.

Primer día con menos casos activos. Los casos activos por Covid-19 sufrieron ayer una bajada por primera vez en la serie temporal. De los 1450 que permanecían activos el lunes se bajó hasta 1422. De consolidarse la tendencia en los próximos días, podría significar el descenso de la curva epidemiológica, aunque en principio solo es un indicio aislado. Este número se obtiene a partir de la resta entre casos totales y casos cerrados .