El Toscal da la cara por su Señor

La pandemia no podrá con los cultos del Señor de Santa Cruz que se venera en la parroquia de San Francisco, aunque de otra forma. Vecinos de la asociación Luz y Vida y del centro juvenil Encuentro promueven en Facebook una recogida de fotos para formar un mosaico que procesionará por la red desde hoy.

El Señor de las Tribulaciones volverá a procesionar, pero en esta edición lo volverá a hacer de forma virtual en una iniciativa que lideran vecinos de la asociación Luz y Vida y el Centro Juvenil Encuentro del barrio de El Toscal, corazón de los cultos del Martes Santo chicharrero. Sin salir de casa, las personas que lo deseen podrán hacerse uno con el Señor de Santa Cruz enviando las fotografías a través del messenger del perfil de la Asociación de Vecinos Luz y Vida en Facebook.

Puri Dávila, una de las promotoras de la iniciativa, destaca la relevancia que ha supuesto el Señor de las Tribulaciones no solo para el barrio de El Toscal sino para toda Santa Cruz cuando el cólera azotó la capital en 1893. Esta tradición centenaria cobra especial protagonismo especialmente hoy, en medio de la pandemia desde hace más de tres semanas no ya a la ciudad sino al mundo. Pero vecinos y fieles se resisten a que no salga la venerada imagen, por lo que invitan a las redes sociales a que cuantas personas lo deseen envíen su fotografía, o la de su estampa o incluso algún recuerdo de las alfombras de otros años. Todas estas fotografías se incorporarán en un mosaico gráfico que le ayuda a elaborar el hijo de Puri Dávila. La idea es que, aunque no salga el Señor de las Tribulaciones hoy por las calles de Santa Cruz, sí "procesione de forma virtual".

Desde el movimiento vecinal de El Toscal se ofertan que todos acompañen a la imagen con fama milagrosa y se comprometen que, aunque hoy se saque un primer mosaico, en los días sucesivos se amplíen con las nuevas fotos. "Lo importante no solo es que se manden las fotos sino que cuando esté finalizado se haga esa procesión virtual", explica Puri Dávila, a la vez que sorprende con otra idea.

"No queremos que el Señor de las Tribulaciones se quede solo en esta iniciativa que se puso en marcha el pasado 2 de abril, sino que estamos promoviendo que con los beneplácitos del Obispado y los permisos pertinentes pueda salir de forma excepcional cuando se levante el confinamiento. Ese es el objetivo que nos hemos trazado los vecinos".

Y concluye con un mensaje para los indecisos: "Que a nadie le dé vergüenza enviar su fotografía porque para que se vea la cara hay que ampliar mucho la imagen del Señor de las Tribulaciones". La idea es formar ese gran mosaico con todos los vecinos y fieles, no solo de Santa Cruz sino de cualquier lugar que profesen esta advocación... con el objetivo de participar en esa procesión real, al término del confinamiento.

El que fuera párroco de San Francisco de Asís durante los últimos 26 años, Jacinto Barrios, celebra la iniciativa vecinal y, en particular, ve con buenos ojos que el Señor de las Tribulaciones saliera cuando se levante el confinamiento, "pero no para pedir un milagro, sino como acción de gracias cuando acabe este período". Jacinto Barrios, promotor para conseguir que el Ayuntamiento capitalino reconociera al Cristo de las Tribulaciones como el Señor de Santa Cruz durante la etapa del entonces alcalde José Manuel Bermúdez, recuerda la relevancia que tiene para la ciudad esta imagen. Al igual que Puri Dávila, saca a relucir el milagro de 1893, cuando Santa Cruz se libró de la cólera porque, según recoge un acta de la época, "los vecinos sacaron en procesión la imagen y los llevó hasta la calle Oriente. Aseguran que gracias a este milagro no entró el cólera al que se considera uno de los primeros barrios obreros de la capital tinerfeña", explica. Por ese motivo, desde ese día la calle Oriente pasó a denominarse... de las Tribulaciones. Eso sí, Jacinto Barrios se lamenta de que el ayuntamiento no haya cumplido el acuerdo plenario de colocar una hornacina con la imagen en la calle a la que da nombre.

Hoy, como cada Martes Santo, el obispo de la Diócesis de Tenerife, Bernardo Álvarez, celebrará la misa crismal, en la que se bendicen los óleos que se reparten entre todas las parroquias. Junto al prelado nivariense, solo participarán algunos sacerdotes en una ceremonia que también se retransmitirá a través de la parroquia virtual www.obispadodetenerife.es.

Y por la tarde, a las 19:00 horas, el prelado de la Diócesis de Tenerife presidirá una eucaristía ante la imagen del Señor de las Tribulaciones junto al nuevo párroco de este templo, Miguel Ángel Navarro, que hace apenas dos meses sustituyó al frente de este templo a Jacinto Barrios, quien prestó su servicio pastoral en esta iglesia durante 26 años.

Al igual que la misa crismal, la eucaristía que oficiará monseñor Bernardo Alvarez se podrá seguir a través de la parroquia virtual, www.obispadodetenerife.es. Se trata de una deferencia en esta Semana Santa virtual, ya que todos los cultos religiosos se están retransmitiendo desde la Catedral de La Laguna a excepción de la eucaristía del Señor de las Tribulaciones -hoy, desde San Francisco- y del Domingo de Pascua, desde la parroquia de Nuestra Señora de La Concepción, en La Laguna. Para el próximo viernes -Viernes Santo- la Diócesis también tiene previsto un Vía Crucis virtual desde Taco y en torno a la imagen del Cristo de la Montaña, a las seis de la mañana, y dos horas y media después se emitirá la procesión de las Siete Palabras en una celebración que se prepara en el Santuario del Cristo de La Laguna. En ambos pasos se podrá seguir desde la parroquia virtual 312, en obispadodetenerife.es