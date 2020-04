Polémica con la consejera de educación de Canarias por llamar "dinosaurios" a docentes

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, ha desatado la caja de los truenos en un momento especialmente delicado para la enseñanza con las clases presenciales suspendidas y el final de curso supeditado a la docencia telemática. En unas declaraciones a la cadena Cope, Guerra se refirió a algunos profesores con el calificativo de "dinosaurios" al no utilizar adecuadamente los recursos de las tecnologías con sus alumnos. El sindicato STEC le contestó con dureza, considerando "insuficientes" sus aclaraciones y exigiendo "una disculpa pública al profesorado". En la mencionada emisora de radio, María José Guerra insistió en que los profesores no pueden negarse a examinar online porque no tienen la posibilidad de acogerse a la libertad de cátedra, un derecho que recoge la Constitución, para oponerse a utilizar lo que es "un procedimiento".

Califica a los profesores que no cumplen como "una minoría". Añadió que "el que haya algún dinosaurio no es motivo para desacreditar a un sistema que funciona muy bien". Cuestionada sobre qué les puede pasar a estos docentes, apela a los jefes de departamento, previa consulta de los alumnos, "que tienen muchos canales para expresarse". Esos jefes de departamento deben vigilar y tomar las decisiones.

Hace referencia a las garantías de los rectores de las dos universidades. Y en la enseñanza no universitaria remite a la sectorial del próximo día 15. Ahonda en que "tenemos preparados dos medidas contra la brecha digital en Primaria, Secundaria y FP" para asegurar el derecho de todos a la educación. Será a la vuelta de la Semana Santa, "durante la cual el equipo de Educación trabajará".

Indica que las tres semanas de suspensión de las clases presenciales han sido "decisivas para la formación del profesorado en nuevas metodologías y el manejo de las competencias digitales".

Tampoco quiso decidir si se acaban las clases presenciales en la enseñanza no universitaria y volvió a remitir a la sectorial. En cuanto al malestar de algunos padres por el pago de cuotas en la enseñanza concertada sentencia: "La ley es clara. Si hay denuncia se tienen que cursar por la inspección educativa y en ese momento se actuará, Pero la suspensión afecta a toda la enseñanza, pública, privada o concertada".

El STEC-IC manifiesta públicamente en un comunicado su rechazo a las declaraciones "aún entendiendo que hay que situarlas en su contexto". Pero las considera "improcedentes", especialmente en unos momentos tan delicados, donde "el profesorado realiza un ingente esfuerzo para cumplir con profesionalidad y máxima dedicación su tarea docente", al tiempo que afronta, como cualquier otro ciudadano, la difícil situación de alerta sanitaria y confinamiento. Para el STEC-IC, la consejera "no puede actuar ni realizar declaraciones a la ligera". De ella se espera "máxima diligencia y esfuerzo para contribuir a aportar soluciones" y nunca "generar más problemas innecesarios".

Desde el sindicato de la enseñanza recomiendan a Guerra "preocuparse de la enorme brecha digital existente entre el alumnado canario y los graves problemas que genera para garantizar una educación equitativa", así como en "la menguada oferta de formación en TIC" que la Administración ofrece al profesorado. Para el STEC, "la consejera se ha equivocado y ha faltado al respecto a buena parte del profesorado en un momento especialmente inoportuno. Exigimos una nota de disculpa pública".

La EBAU de septiembre. Un nuevo paso en la resolución del curso. La prueba ordinaria de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Canarias tendrá lugar los días 1 al 3 de julio. Ya se sabía. Pero ha quedado delimitada también la fecha de la selectividad extraordinaria: 10, 11 y 12 de septiembre. Ha sido tras el acuerdo de las universidades y los responsables del área de la comunidad autónoma. Estas fechas se mantendrán siempre que no lo impida la situación sanitaria.

Fin de Máster telemático. La Universidad de La Laguna también avanza en articular la docencia y evaluación durante los meses finales del curso 2019-20 que se desarrollan de manera telemática. Una resolución rectoral define cómo se defenderán mediante videoconferencia los trabajos finales de másteres (TFM) correspondientes a las convocatorias de fin de carrera (marzo), junio, julio y septiembre. El alumnado deberá realizar la solicitud de defensa de su TFM de la manera habitual. La misma se realizará a través de una videoconferencia que conecte en directo a la persona candidata y a los miembros del tribunal.