"La asistencia letrada a detenidos se debe prestar por videollamada"

El decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, explica que la actividad de los despachos está paralizada a nivel presencial. Eso sí, los letrados que trabajan por cuenta propia (un 95% en la provincia) pueden estar en sus oficinas sin recibir a nadie. Estos días los abogados solo tienen autorizado el desplazamiento a las sedes de empresas por causas muy concretas, como el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para tramitar expedientes reguladores temporales de empleo (ERTE). Reconoce que los especialistas en Derecho Laboral tienen estos días "mucho trabajo".

También se mantiene la asistencia letrada a detenidos e investigados y a las víctimas de violencia de género. Cada día, más de 30 abogados prestan esa labor en los juzgados de guardia y centros policiales de detención. "Desde el Colegio de Abogados reclamamos que ese servicio de guardia se preste de manera no presencial, por videollamada o videoconferencia, para así proteger la salud de los letrados", apunta Niederleytner. Pero la inmensa mayoría de cuarteles o comisarías carecen de sistema de videoconferencia.

Precisamente, las principales dudas que plantean los letrados consisten en si tienen que ir o no a un determinado juzgado o centro de detención.

El decano también demanda, cuando no sea posible la anterior medida, "que se faciliten las medidas personales de protección, al igual que al resto de personas que intervienen en estos casos". Respecto a la polémica surgida en estos días entre las administraciones públicas, los sindicatos y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el número mínimo de funcionarios que deben trabajar de manera presencial en los juzgados, "estamos en la misma línea de jueces y fiscales; es decir, que haya una mayor operatividad en las sedes judiciales, en la medida en que no se puede desarrollar el teletrabajo en la Justicia", manifiesta. Recalca "el firme compromiso de la Abogacía con la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos en esta situación excepcional". Sobre algunas informaciones confusas que han aparecido estos días, Niederleytner aclara que no ha habido cambio alguno en la legislación sobre las herencias y, además, estos trámites no se pueden realizar ahora en las notarías, salvo que concurran circunstancias de especial urgencia que deben ser apreciadas por cada notario.