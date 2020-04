La prueba ordinaria de la EBAU será del 1 al 3 de julio en Canarias

Entre el martes y el jueves 3 de julio. Es el calendario definitivo -si en estos tiempos puede haber algo definitivo- en Canarias para la prueba ordinaria de la EBAU en este convulso curso. Lo confirma en un comunicado oficial la ULPGC, a través del vicerrector de Estudiantes y Deportes, Antonio S. Ramos Gordillo, y también lo ratifican fuentes de la Universidad de La Laguna. La convocatoria extraordinaria de septiembre queda pendiente pero la previsión es que no vaya mas allá del día 17. Siempre que el coronavirus lo permita.

La decisión de la fecha se ha tomado durante una reunión telemática de la Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (COEBAU), formada por miembros de ambas instituciones académicas del Archipiélago. Siempre bajo las directrices del Ministerio de Educación y FP.

La EBAU tendrá en principio una estructura similar a la de las realizadas hasta ahora en las convocatorias anteriores, si bien va a aumentar la optatividad. En este sentido, el estudiante podrá elegir preguntas de los dos bloques que se planteen de tal forma que pueda alcanzar la máxima nota.

Fin a la docencia presencial. La Consejería de Educación, la ULL y la ULPG han acordado una serie de medidas tras dar por finalizada la docencia presencial. De esta manera, se establecerán procedimientos de evaluación final por sistemas telemáticos, y tanto los Trabajos de Fin de Grado (TFG) como de Fin de Máster (TFM) y Tesis Doctorales se defenderán mediante videoconferencia. En los casos en que se hayan realizado al menos el 50% de las prácticas se estudia la posibilidad de sustituir el resto por una prueba específica, ensayo o test online. En cuanto a la evaluación final, se informa de que se establecerán procedimientos de evaluación telemática a partir de la elaboración de una guía conjunta de recomendaciones. Se pondrán en valor los resultados de la evaluación continua y se garantizará que el alumnado no perderá el curso académico como consecuencia de la crisis. El ejercicio 2019-2020 se completará en las fechas previstas, con posibles extensiones puntuales y se realizarán las evaluaciones necesarias "para garantizar el rendimiento del alumnado y la calidad de la oferta educativa".

Exámenes en la ULL. La ULL celebrará de manera telemática los exámenes pendientes de la convocatoria de marzo los días 27 y 28 de abril. La rectora, Rosa Aguilar, ha publicado una resolución que deja el establecimiento de los calendarios de pruebas, dentro de esos dos días, a las facultades y escuelas, por lo que serán publicados en los próximos días. La revisión de estos exámenes, así como la de aquellos que estuvieran pendientes antes del cese de actividad en las instalaciones, queda fijada para el 29 de abril. En cuanto a los trabajos finales de grado pendientes, aquel alumnado que todavía no haya subido el suyo a la sede electrónica, podrá hacerlo hasta el 20 de abril. La defensa de dichos trabajos se realizará, también telemáticamente, los días 4 y 5 de mayo. En la misma resolución se ofrecen guías y recursos para explicar cómo realizar estas evaluaciones telemáticas.

"Estamos preparados". El vicerrector de Innovación Docente, Calidad y Campus Anchieta, Néstor Torres, fue portavoz telemático del equipo de gobierno ante las numerosas dudas de los alumnos. Garantiza que "estamos preparados para este final de curso. En la fecha prevista salvo algunas extensiones puntuales necesarias para las evaluaciones". Adelanta que se darán instrucciones a los alumnos sobre cómo llevar a cabo esas evaluaciones y se dotará de recursos telemáticos al profesor. Reconoce las quejas por la docencia "poco activa" que se limita "a subir un archivo con apuntes o esquemas al aula virtual, sin mayor interacción con el alumno" pero entiende que es un porcentaje mínimo "de entre el 2 y el 5% del total de 1.400 asignaturas del segundo cuatrimestre". Los casos detectados, en colaboración con el Consejo de Estudiantes, han sido trasladados a los directores de centros y "ya se están reconduciendo". Respecto a la posibilidad de empezar antes el próximo curso admite que sólo algunas prácticas presenciales podrían trasladarse al primer cuatrimestre pero que se mantiene el calendario académico. Por su parte, la rectora, Rosa Aguilar, en declaraciones a la COPE aclara a los casi 20.000 estudiantes de la ULL que "en las convocatorias de exámenes de junio y julio no se acudirá al aula". Considera que "más de 80% de las prácticas se pueden hacer online" y el resto se completarán, "sea en agosto o en septiembre". Aguilar valora que "en la ULL la docencia es ahora virtual y el método expositivo ya no es una opción".

Instrucciones. La Consejería de Educación ha emitido nuevas instrucciones para la enseñanza no universitaria,. Son ocho páginas con distintas resoluciones. Entre ellas que la segunda evaluación con la materia dada hasta el pasado 12 de marzo, antes del confinamiento, se calificarán después de Semana Santa. Se insta a que los centros controlen el volumen de tareas que se mandan al alumnado, así como la calidad de las mismas. Ordena también que los tutores se reúnan cada quince días con los alumnos para verificar su situación educativa. Pide que los equipos detecten la situación del alumnado más afectado por el confinamiento. Además, reitera que no se avance en las programaciones, sino que la tercera evaluación se centre en actividades de refuerzo o ampliación. Aquellos centros escolares a los que no les haya sido posible celebrar las sesiones correspondientes a la segunda evaluación deberán hacerlo, de manera telemática, antes del 17 de abril, aunque no den cumplimiento a las fechas establecidas en el calendario escolar del curso. Serán contenidos evaluables los impartidos al alumnado hasta la fecha en la que se de- cretó el estado de alarma y se suspendió la actividad lectiva presencial. En ningún caso se podrá considerar que la calificación del alumnado en esta segunda evaluación sea la definitiva del curso.