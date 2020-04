Las universidades canarias suspenden las clases presenciales el resto del curso

Las universidades canarias suspenden las clases presenciales en lo que resta de curso. Una medida esperada como consecuencia del confinamiento debido al Covid-19 que se toma tras la decisión del ministro de Universidades, Manuel Castells, quien la ha comunicado a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas en una sectorial telemática. Castell no considera "oportuno" reanudarlas en lo que resta de curso, sea el tiempo que sea. Anuncia que su departamento ultima un informe con siete puntos de conclusiones. Los centros académicos superiores tienen autonomía, pero prácticamente todas, incluidas las canarias, asumen las indicaciones. El ministro también propone, y hay acuerdo para ello, ofrecer la máxima flexibilidad a la hora de evaluar con criterios claros para los alumnos en cuanto a información.

Posición común. Las universidades públicas canarias, la de La Laguna y la de Las Palmas, han divulgado un comunicado conjunto en el cual aceptan la propuesta que avala también la Conferencia de Rectores (CRUE). Afrontan que ha quedado de manifiesto que no va a ser posible impartir más clases presenciales en lo que resta de curso, toda vez que a finales de mayo está previsto el inicio de las evaluaciones.

La pandemia que ha provocado el coronavirus no aconseja la vuelta a las aulas, de tal modo que los centros académicos canarios finalizarán su curso en los plazos iniciales, como estaba previsto, pero con docencia a distancia, tal y como llevan desarrollando desde mediados del mes de marzo. Tanto para el calendario de exámenes de cada universidad como para los proyectos fin de título o las prácticas, será ahora cada una de ellas la que dicte las correspondientes instrucciones para llevar a cabo el proceso evaluatorio y la finalización del curso, teniendo en cuenta la situación actual, de acuerdo con los centros y con la colaboración y flexibilidad de los docentes y del estudiantado, a quienes desde las instituciones reconocen su "gran esfuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias". A falta de conocer el informe anunciado, serán los órganos de gobierno de cada universidad los que fijarán las instrucciones generales del modelo de evaluación a poner en práctica, teniendo en cuenta sus especificidades y su autonomía. Respecto a la fecha de final del curso, hubo diversidad de opiniones en el seno de la sectorial. Algún consejero plantea incluso agosto o antes. El Ministerio dará a conocer la decisión en su informe. Por último, las prácticas externas interrumpidas se darán por superadas si se han realizado en al menos el 50% con medidas de complemento posteriores.

Prioridad al alumnado. María José Guerra, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, considera que la prioridad en este fin de ejercicio "anómalo" es el alumnado y no restarle ninguna posibilidad para graduarse o pasar de curso. Respecto a la sectorial con el ministro Castells, valora que se exploraron muchas posibilidades hasta concluir con la suspensión. Entre otros motivos porque el curso universitario es de los primeros que concluye, pues luego hay convocatorias de exámenes a finales de mayo y junio. Muchas comunidades, además de Canarias, decidieron el cierre telemático con el uso de la enseñanza a distancia. Las propias universidades y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) afrontarán cuestiones pendientes coma las relativas a las prácticas, los fines de grado o de máster. Las dos universidades canarias, según la consejera, "comunicarán los procedimientos para este final de curso anómalo" por la crisis sanitaria: "El objetivo es no restar ningún tipo de posibilidades al alumnado", concluye. Cuestionada si este mismo camino seguirá la enseñanza no universitaria, Guerra sentencia: "En la no universitaria no hay nada definido, salvo tratar de concluir la evaluación que resta, la tercera".

Información. Desde la ULL recuerdan que parte de la administración sigue abierta de manera telemática para la información al estudiante y que existe una web específica habilitada para cualquier duda: covid19@ull.edu.es. Fuentes de la ULL explican que la rectora ha dado instrucciones tras los decretos del Gobierno de España. En la última establece que el Colegio Mayor San Agustín y la Residencia Universitaria Parque las Islas, centros de alojamiento, permanecen abiertos, pero únicamente acogen al alumnado de solidaridad y de los distintos programas de movilidad, así como aquel que no haya podido retornar a su domicilio. Ahora mismo son aproximadamente diez, después de que la mayoría volviera a casa. Los estudiantes que permanezcan en ambos espacios deben regir su comportamiento según lo dispuesto por los decretos estatales, observando todas las medidas de higiene, distancia social y confinamiento. Si alguno sospecha que podría haberse contagiado, debe comunicarlo inmediatamente a las autoridades sanitarias o a la Vicerrectora de Estudiantes, Empleabilidad y Campus de Guajara.

Más suspensiones. Curso anómalo, valora la consejera Guerra. Y tanto. Desde la universidad a la educación infantil. Así, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, adscrita a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. suspende la apertura del plazo del procedimiento de solicitud de plaza en las escuelas infantiles dependientes del área. Las fechas para la solicitud de plaza en alguna de las trece que conforman la red pública eran las del 1 al 15 de abril. En próximas fechas se informará de las vías establecidas para la solicitud de plaza por parte de las familias interesadas. En Tenerife se trata de las escuelas infantiles de Anaga, Añaza, Asunción y Bentenuya, situadas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife; la de Niño Jesús, en La Laguna, y las de Aguamansa y El Drago, en el Puerto de la Cruz, y la de Virgen del Carmen, en Los Realejos. Por último, en la La Palma, a la Escuelas Infantil San Miguel Arcángel, en Santa Cruz de La Palma. Queda la formación y la enseñanza online. Como la del programa formativo de cinco talleres destinados a la juventud GENER-ACCIÓN. Para jóvenes de 17 a 25 años. Solo por internet. No queda otra de momento.