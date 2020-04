ANPE propone el diseño de planes de refuerzo para compensar el parón

ANPE Canarias ha propuesto a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes diseñar planes de refuerzo para compensar el parón escolar originado como consecuencia de la expansión de la Covid-19.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que en el transcurso de una mesa técnica con la Administración planteó la necesidad de poner en marcha programas de apoyo para suplir las carencias formativas del alumnado derivadas de la suspensión de las clases presenciales. Al respecto, recordó que el Ministerio y las comunidades autónomas no han tomado una decisión aún sobre la reanudación o no del curso escolar, pero la determinación de las universidades canarias de no regresar a las aulas debe, a juicio del sindicato, poner sobre aviso de lo que puede ocurrir en el resto de etapas educativas.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, ha comentado que "el retorno a los centros educativos habrá de hacerse solo cuando las autoridades sanitarias consideren que es prudente, pero debemos ir planificando qué medidas compensatorias va a impulsar la escuela para atender a unos alumnos que habrán estado muchos meses sin recibir clases de forma presencial".

Asimismo, subrayó en el encuentro la conveniencia de dotar cuanto antes al alumnado de dispositivos electrónicos. "Muchos estudiantes no tienen a su disposición un ordenador o una tableta --observó--, bien porque en su casa no hay o porque otro miembro de la familia tiene que usarlo. Eso dificulta el seguimiento de la docencia".

Finalmente, Crespo ha señalado que existen diferencias notables en las islas tanto en el acceso a banda ancha como en la dotación tecnológica, algo que debe tenerse en cuenta y subsanarse cuanto antes.