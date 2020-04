Colectivos de padres en Canarias piden crear una comisión ante los "experimentos educativos"

Las asociaciones de padres y madres isleñas solicitarán al Gobierno de Canarias la creación de una "comisión de emergencia" para ayudar a rediseñar los criterios de la educación a distancia ante los "experimentos" de la Consejería.

Así lo avanza a Europa Press el presidente de Fitapa y vicepresidente de Confapa, Eusebio Dorta. En su opinión, el modelo de educación online "nada tiene que ver con la enseñanza pública" porque se sustenta mucho en la voluntad y capacidad de las familias, tanto desde la propia formación académica de los padres, que le permiten supervisar las tareas, como la capacidad tecnológica pues hay niños "con buenas conexión ADSL y fibra óptica y otros no".

Señala que la enseñanza "no llega a todo el mundo" y además difiere por zonas. "Se mandan tareas masivas los lunes, no se corrigen hasta el próximo lunes y muchas veces llegan devueltas y sin explicar los errores", agrega. Subraya que no hay "comunicación fluida" entre alumnos y profesores. En cuanto a la vuelta de la actividad escolar valora que no se puede prever "si se va a acabar el curso" y si la reanudación "será de golpe o progresiva".