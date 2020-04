Tras China, España es el segundo país del mundo con más recuperados

El coronavirus ha contagiado ya a 94.417 personas en España y provocado la muerte de 8.189 ciudadanos, según los datos difundidos en la mañana de ayer por el Ministerio de Sanidad. Respecto al lunes, la cifra acumulada de positivos ha aumentado en 9.222, mientras que la de muertes se ha incrementado en 849. Al mismo tiempo, el número de pacientes que se recuperan de la Covid-19 también crece. Ayer superaba las 19.200 -2.479 más en 24 horas-, solo por detrás de las que registra China -más de 76.000- y cerca de 4.500 por encima de Italia, que registra más de 102.000 diagnosticados y 8.200 muertos. También hay 5.607 personas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en España, lo que suponen 376 más que en la jornada anterior.

La Comunidad de Madrid, que sigue liderando la lista de regiones más afectadas, acumula ya 27.509 afectados y 3.603 muertos, seguida de Cataluña con 18.773 personas portadoras del coronavirus y 1.672 fallecidas por esta causa, informó a la agencia de noticias Europa Press, citando los datos del Ministerio facilitados la mañana de ayer.

No más medidas. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró ayer que en el momento actual "no tiene sentido" implantar más medidas para contener al coronavirus, aunque no se descarta el traslado de pacientes entre comunidades autónomas. A juicio de Simón -que compareció telemáticamente, pues ha dado positivo y se encuentra en cuarentena-, es necesario observar primero cómo las iniciativas aprobadas e implantadas están teniendo un impacto en la contención del virus, antes de aprobar más como, por ejemplo, el confinamiento total de la población. "No tiene sentido implantar nuevas medidas sin poder valorar mínimamente el impacto de lo que estamos implantando", dijo.

Madrid: se ralentizan las muertes. La Comunidad de Madrid registraba ayer un total de 3.603 pacientes con coronavirus fallecidos, lo que equivale al 44% del total del país, y 211 muertes más respecto al lunes. Con ello, el ritmo de crecimiento de pacientes fallecidos se ralentiza frente a las últimas jornadas, en las que el incremento de muertes era superior a las 300 pasadas 24 horas. Así, el lunes se contabilizaron 310 fallecidos más y el domingo eran 325. Sin embargo, y según los datos del Ministerio de Sanidad, la cifra de contagiados llega a los 27.509, lo que supone un aumento notable de 3.419 casos positivos respecto al lunes.

Material chino. El segundo vuelo del corredor aéreo sanitario con China llegó ayer a Madrid con otras treinta toneladas de material de protección destinado a hospitales públicos y privados, informaron Grupo Oesía, Iberia y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Los primeros productos importados son fundamentalmente mascarillas y otros materiales de seguridad, como equipos de protección individual (EPI).

Illa, demandado. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó ayer una demanda ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por delitos de homicidio imprudente, de lesiones y contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral por no dotar con el material de protección individual necesario a los sanitarios que trabajan para evitar la propagación de la pandemia.